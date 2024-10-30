Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' 'Г О О О О О Л - Похьянпало Йоэль из команды Венеция забил правой с пенальти! Мадука Окойe решил остаться по центру ворот.'

85' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Венеция

84' ПЕНАЛЬТИ! - Джордан Земура играет рукой в штрафной! Джордан Земура вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

83' Пайеро Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Джордан Земура успешно блокирует удар.

81' Удар от ворот произведет Венеция

81' Кабаселе Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Свобода Михаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Эллертссон Микаэль-Эгиль нанес удар головой, но Мадука Окойe спокойно отбил мяч.

74' Эхизибуэ Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Удинезе

71' Удар от ворот произведет Венеция

68' Удар от ворот произведет Удинезе

68' Хапс Ридгесиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Дункан Альфред навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Удар от ворот произведет Венеция

65' Джордан Земура из команды Удинезе подал угловой слева.

64' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Тактическая замена. Камара Хассан уходит с поля и его заменяет Джордан Земура

63' Хапс Ридгесиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Удинезе

61' Похьянпало Йоэль пробует нанести удар издали, но Мадука Окойe держит все под контролем

60' Хорошую попытку сделал Бузио Джанлука . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Камара Хассан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Г О О О О Л - Николусси Кавилья Ханс правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

55' Ористанио Гаэтано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Удар от ворот произведет Венеция

53' УДАЛЕНИЕ! - Туре Сулейман тянет соперника за майку и получает красную карточку

53' Ловрич Санди не смог попасть в створ ударом издали

51' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Удинезе

49' Дункан Альфред не смог попасть в створ ударом издали

49' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Удинезе

48' Дункан Альфред оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Удар от ворот произведет Венеция

47' Пайеро Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.