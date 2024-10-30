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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Венеция
3:2
Конец матча
Удинезе
0'
11' Желтая карточка
Николусси Кавилья Ханс
17' Желтая карточка
Пайеро Мартин
0:1
19' Гол
Ловрич Санди
0:2
25' Гол
Браво Икер
40' Желтая карточка
Джанетти Лаутаро
1:2
41' Пенальти
Похьянпало Йоэль
53' Красная карточка
Туре Сулейман
2:2
56' Гол
Николусси Кавилья Ханс
70' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
3:2
86' Пенальти
Похьянпало Йоэль
90' Желтая карточка
Бийол Яка
90' Желтая карточка
Карлстрём Йеспер
90' Желтая карточка
Ористанио Гаэтано
90'+6

Ход матча

11'
Николусси Кавилья Ханс
 
17'
 
Пайеро Мартин
19'
0:1
Ловрич Санди
(Браво Икер)
25'
0:2
Браво Икер
40'
 
Джанетти Лаутаро
41'
Похьянпало Йоэль
1:2
46'
Дзампано Франческо
Кандела Антонио
 
46'
Ористанио Гаэтано
Йебоа Джон
 
53'
 
Туре Сулейман
55'
 
Кабаселе Кристиан
Браво Икер
56'
Николусси Кавилья Ханс
2:2
63'
 
Камара Хассан
Джанетти Лаутаро
63'
 
Саррага Ойер
Земура Джордан
70'
Хапс Ридгесиано
 
73'
Андерсен Магнус
Николусси Кавилья Ханс
 
74'
Гиткьяер Кристиан
Бузио Джанлука
 
78'
 
Товен Флорьян
Ловрич Санди
78'
 
Дэвис Кинан
Лукка Лоренцо
80'
Сверко Марин
Альтаре Джорджо
 
86'
Похьянпало Йоэль
3:2
90'
 
Бийол Яка
90'
 
Карлстрём Йеспер
90'
Ористанио Гаэтано
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 464 Количество передач 339
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 117
Венеция 13.7% (16)
X 40.2% (47)
Удинезе 46.2% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Станкович
Филип
15
Альтаре
Джорджо
30
Свобода
Михаэль
5
Хапс
Ридгесиано
27
Кандела
Антонио
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
14
Николусси
Кавилья
Ханс
32
Дункан
Альфред
10
Йебоа
Джон
6
Бузио
Джанлука
20
Похьянпало
Йоэль
40
Окойе
Мадука
30
Джанетти
Лаутаро
29
Бийол
Яка
95
Туре
Сулейман
19
Эхизибуэ
Кингсли
8
Ловрич
Санди
25
Карлстрём
Йеспер
5
Пайеро
Мартин
11
Камара
Хассан
21
Браво
Икер
17
Лукка
Лоренцо
Венеция
3-4-2-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Венеция
Удинезе

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:2
СA
3:0
ТМС
0:1
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 4 (2) 0.4
Андерсен Магнус II 1 0.1
Николусси Кавилья Ханс 1 0.1
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.1
Ористанио Гаэтано 1 0.1
Бузио Джанлука 1 0.1
Свобода Михаэль 1 0.1
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 4 0.4
Товен Флорьян 3 0.3
Бреннер 1 0.1
Дэвис Кинан 1 0.1
Земура Джордан 1 0.1
Браво Икер 1 0.1
Кабаселе Кристиан 1 0.1
Джанетти Лаутаро 1 0.1
Ловрич Санди 1 0.1
Камара Хассан 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 2 1
Хапс Ридгесиано 2 0
Дзампано Франческо 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Ористанио Гаэтано 2 0
Дункан Альфред 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Йебоа Джон 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 3 1
Джанетти Лаутаро 4 0
Лукка Лоренцо 4 0
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Бийол Яка 3 0
Туре Сулейман 1 1
Карлстрём Йеспер 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Дэвис Кинан 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Венеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
3
Венеция
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

2
6
Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Удинезе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

2
9

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90

Забито

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

11
4
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
27%
1
25%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90

Забито

12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
33%
3
21%
76-90

Пропущено

16
14
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
25%
3
21%
1-15
6
38%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монца - Венеция 2:2 Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1
Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1
Удинезе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Удинезе - Кальяри 2:0 Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3
Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0

Результаты матчей

Венеция
Удинезе

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Венеция
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Ювентус
 2:2 Заявка 10 4 6 0 17 - 7 18
4.
Аталанта
 0:0 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Фиорентина
 Заявка 9 4 4 1 20 - 9 16
7.
Удинезе
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
9.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Болонья
 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
11.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
12.
Рома
 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
13.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
14.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Монца
 0:0 Заявка 10 1 6 3 10 - 11 9
17.
Парма
 2:2 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
18.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
19.
Лечче
 Заявка 10 2 2 6 4 - 19 8
20.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Аталанта
 0:0 Заявка 5 3 1 1 16 - 7 10
6.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
7.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
8.
Ювентус
 2:2 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
11.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
14.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
15.
Парма
 2:2 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
17.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
18.
Монца
 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Ювентус
 2:2 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
4.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
6.
Аталанта
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
8.
Монца
 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 4 6
9.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
13.
Парма
 2:2 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
14.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
15.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 91'
      Судья свистит. Сверко Марин атаковал сзади соперника. Это Дэвис Кинан заработал своей команде штрафной
    • 90'
      Контроль мяча: Венеция: 56%, Удинезе: 44%.
    • 90'
      Удар от ворот произведет Удинезе
    • 90'
      Хапс Ридгесиано не смог попасть в створ ударом издали
    • 89'
      Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Бийол Яка ослабляет давление, выбив мяч.
    • 88'
      Удар от ворот произведет Венеция
    • 86'
      После проверки VAR судья изменил решение - Венеция пробьет пенальти!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Венеция 13.7% (16)
    X 40.2% (47)
    Удинезе 46.2% (54)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венеция 3:2 Удинезе

    Исход игры
    Венеция
    13.7% (16)
    Ничья
    40.2% (47)
    Удинезе
    46.2% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.94% (41)
    Меньше
    63.06% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.6% (44)
    1:2 Удинезе
    24.8% (29)
    0:1 Удинезе
    13.7% (16)
    2:1 Венеция
    6% (7)
    1:0 Венеция
    5.1% (6)
    0:2 Удинезе
    2.6% (3)
    2:3 Удинезе
    1.7% (2)
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