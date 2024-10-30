Тур: 10. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо. Главный судья: Масса Давиде
0'
11' Желтая карточкаНиколусси Кавилья Ханс
17' Желтая карточкаПайеро Мартин
0:1
19' ГолЛоврич Санди
0:2
25' ГолБраво Икер
40' Желтая карточкаДжанетти Лаутаро
1:2
41' ПенальтиПохьянпало Йоэль
53' Красная карточкаТуре Сулейман
2:2
56' ГолНиколусси Кавилья Ханс
70' Желтая карточкаХапс Ридгесиано
3:2
86' ПенальтиПохьянпало Йоэль
90' Желтая карточкаБийол Яка
90' Желтая карточкаКарлстрём Йеспер
90' Желтая карточкаОристанио Гаэтано
90'+6
Ход матча
17'
19'
0:1
25'
0:2
40'
41'
1:2
53'
56'
70'
86'
3:2
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
464 Количество передач 339
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Йебоа
Джон
40
Окойе
Мадука
29
Бийол
Яка
21
Браво
Икер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йебоа ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Саградо РичиЗащитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Думбия ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Браво ИкерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Модесто РуйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Венеция
Удинезе
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|4 (2)
|0.4
|Андерсен Магнус II
|1
|0.1
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.1
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.1
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.1
|Бузио Джанлука
|1
|0.1
|Свобода Михаэль
|1
|0.1
|Кандела Антонио
|0
|0
|Йебоа Джон
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|4
|0.4
|Товен Флорьян
|3
|0.3
|Бреннер
|1
|0.1
|Дэвис Кинан
|1
|0.1
|Земура Джордан
|1
|0.1
|Браво Икер
|1
|0.1
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.1
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.1
|Ловрич Санди
|1
|0.1
|Камара Хассан
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|1
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Ористанио Гаэтано
|2
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Йебоа Джон
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Шингтьен Йоэль
|1
|0
|Саградо Ричи
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Хассан
|3
|1
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Лукка Лоренцо
|4
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Бийол Яка
|3
|0
|Туре Сулейман
|1
|1
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Дэвис Кинан
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
|Браво Икер
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
3
Венеция
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Удинезе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
2
6
Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Удинезе
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
2
9
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
2
20%
1-15
2
40%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
20%
1
10%
76-90
Забито
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
43%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
11
4
9 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
27%
1
25%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
25%
76-90
Забито
12
14
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
1
8%
2
14%
46-60
1
8%
3
21%
61-75
4
33%
3
21%
76-90
Пропущено
16
14
12 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
25%
3
21%
1-15
6
38%
1
7%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
1
6%
4
29%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
2
13%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Монца - Венеция 2:2 Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1
Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1 Палермо - Венеция 0:1
Удинезе
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Удинезе - Кальяри 2:0 Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3
Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0
Результаты матчей
Венеция
Удинезе
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Венеция
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
37
55
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|3.
|2:2 Заявка
|10
|4
|6
|0
|17 - 7
|18
|4.
|0:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|24 - 14
|17
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 9
|16
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|12.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|14.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 22
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|10 - 11
|9
|17.
|2:2 Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|19.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 19
|8
|20.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|16 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|8.
|2:2 Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|15.
|2:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 4
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|2:2 Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|6.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|8.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|5 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|2:2 Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Венеция 3:2 Удинезе
Исход игры
Венеция
13.7% (16)
Ничья
40.2% (47)
Удинезе
46.2% (54)
Тотал 2.5
Больше
36.94% (41)
Меньше
63.06% (70)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.6% (44)
1:2 Удинезе
24.8% (29)
0:1 Удинезе
13.7% (16)
2:1 Венеция
6% (7)
1:0 Венеция
5.1% (6)
0:2 Удинезе
2.6% (3)
2:3 Удинезе
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!