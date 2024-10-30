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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Зуфферли Лука
Ювентус
1:2
Перерыв
Парма

Ход матча

3'
0:1
Дель Прато Энрико
(Балог Ботонд)
31'
Маккенни Уэстон
(Веа Тимоти)
1:1
39'
1:2
Зом Симон
(Ман Деннис)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 125
Ювентус 92.8% (116)
X 4.8% (6)
Парма 2.4% (3)
Все прогнозы
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Ювентус
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
29
Ди
Грегорио
Микеле
27
Камбьясо
Андреа
4
Гатти
Федерико
6
Данило
Луис
32
Кабаль
Хуан
5
Локателли
Мануэль
19
Тюрам
Кефрен
7
Консейсау
Франсишку
16
Маккенни
Уэстон
22
Веа
Тимоти
9
Влахович
Душан
31
Судзуки
Дзион
20
Эно
Антони
15
Дель
Прато
Энрико
4
Балог
Ботонд
26
Кулибали
Войо
16
Кейта
Мандела
10
Бернабе
Адриан
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
28
Михэйлэ
Валентин
13
Бонни
Анж-Йоан
Ювентус
4-2-3-1
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

Ювентус
Парма

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:4
СA
2:1
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:2
СA
1:0
К
0:1
СA
7:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:3
СA
1:2
ТМС
3:3
СA
3:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

2.91
1.27

Среднее время на гол

30
70

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

0.64
1.55

Среднее время на гол

141
58

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.77
1.41

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (3) 0.6
Йылдыз Кенан 2 0.2
Веа Тимоти 2 0.2
Маккенни Уэстон 1 0.1
Мбангула Самюэль 1 0.1
Консейсау Франсишку 1 0.1
Камбьясо Андреа 1 0.1
Савона Николо 1 0.1
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 3 0.3
Бонни Анж-Йоан 3 (1) 0.3
Дель Прато Энрико 2 0.2
Алмквист Понтус 1 0.1
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.1
Зом Симон 1 0.1
Шарпантье Габриэль 1 0.1
Канчелльери Маттео 1 0.1
Эно Антони 1 0.1
Валери Эмануэле 0 0
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Балог Ботонд 0 0
Кулибали Войо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаджоли Николо 3 0
Консейсау Франсишку 1 1
Локателли Мануэль 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Савона Николо 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Данило Луис 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Кейта Мандела 1 1
Дель Прато Энрико 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Зом Симон 2 0
Балог Ботонд 2 0
Канчелльери Маттео 0 1
Эрнани Азеведо 1 0
Эстевес Науэль 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Мохаммед Анас Хадж 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

10
5
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
40%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
7%
2
15%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
5
38%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1
РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Парма - Эмполи 1:1 Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3
Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0

Результаты матчей

Ювентус
Парма

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
3
1
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
4
5
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Аталанта
 0:0 Заявка 10 5 2 3 24 - 14 17
4.
Ювентус
 1:2 Заявка 10 4 5 1 16 - 7 17
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Фиорентина
 Заявка 9 4 4 1 20 - 9 16
7.
Удинезе
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
9.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Болонья
 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
11.
Парма
 2:1 Заявка 10 2 5 3 14 - 15 11
12.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
13.
Рома
 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
16.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
17.
Монца
 0:0 Заявка 10 1 6 3 10 - 11 9
18.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
19.
Лечче
 Заявка 10 2 2 6 4 - 19 8
20.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Аталанта
 0:0 Заявка 5 3 1 1 16 - 7 10
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 1:2 Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
11.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
14.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
15.
Парма
 2:1 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
17.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
18.
Монца
 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Ювентус
 1:2 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
4.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
5.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
6.
Аталанта
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
7.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
8.
Монца
 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 4 6
9.
Парма
 2:1 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
10.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
15.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    И на этом перерыв. 
  • Дополнительное время
    44'
    1 минуту добавил рефери.
  • 44'
    Тюрам хорошо пробил и заработал угловой.  Камбьясо разыграл с Консейсау, подача... Влахович не сумел нанести точный удар.
  • 43'
    В обороне здорово смотрится "Парма" и проводит результативные контратаки. "Ювентус" забьёт, есть такое ощущение. Но когда?
  • 42'
    Маккенни нарушил правила в атаке, разыграли штрафной удар Эно и Дель Прато.
  • 41'
    Очень живая игра у нас. Камбьясо с мячом на правом фланге. "Ювентус" снова всем составом в атаке.
  • 40'
    Пять минут до перерыва и "Парма" лидирует!
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!!! Зом!!!! Ман поборолся за мяч в чужой штрафной площади, ушёл в сторону, выкатил назад под удар Зому, который пробил в касание с правой ноги, мяч попал в руку Ди Грегори, а ещё и Локателли подкат выполнил, но игровой снаряд в сетке оказался!
  • 37'
    В центре поля мяч не застревает, как это было сейчас. Поборолся за мяч Ман, оказался в чужой штрафной площади, выложил под удар и ...
  • 35'
    Перестала "Парма" успевать за игроками "Ювентуса". Заброс на Бонни очередной, но не добрался он этой передачи.
  • Опасный момент
    34'
    Момент у "Ювентуса"! Убежал в контратаку Влахович, отдал на ход Тюраму, который с левой ноги, войдя в штрафную площадь, пробил! Выше перекладины... 
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Маккенни!!!! После розыгрыша углового последовала подача от Веа и удар головой отклеившегося от защитника Маккенни! Точно в угол. Прыжок Судзуки лишь добавил эффектности голу.
  • 32'
    Прошла передача на  Консейсау, который пробил по воротам Судзуки, рикошет и угловой.
  • 31'
    Перехватили в центре поля гости мяч, передача на Зома, тот покатил на Бонни, который уже заносил ногу для удара, но прервал эту передачу Гатти.
  • 30'
    Четверть часа остаётся играть в первом тайме. "Ювентус" пока ничего не может придумать для того, чтобы сравнять счёт.
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    • 29'
      Передача на Веа, тот назад отыграл. "Ювентус" пока без моментов, но здорово организует наступление. 
    • 27'
      Веа отыграл на Тюрама, тот бросил в прорыв Консейсау, которому не хватило скорости.
    • 26'
      Постепенно "прижали" к своим воротам гостей туринцы. Маккенни наносил удар с левой ноги. Не попал в створ.
    • 25'
      Бернабе здорово сыграл в отборе, взяв мяч под свой контроль. Отдал на Кейта. Атаку гости не развили.
    • 23'
      Маккенни выдал передачу на Веа, получил обратную передачу, дальше на Тюрама, который отпустил мяч от себя далеко и полез в борьбу с Бонни.
    • 22'
      Ошибся на своей половине поля у "Пармы". Это Ман неудачно отдал на Бонни. Кулибали полез в отбор на Хуана, но тот взял игровой снаряд под свой контроль. 
    • 21'
      "Парма" опасно весьма атакует! От ворот разыграл Ди Грегорио. Перевод на Маккенни, тот отдал на Веа, который упустил мяч за боковую. 
    • 20'
      Передача из глубины поля на Бонни, который в подкате покатился за мячом, но не достал до него! Опасного могло быть!
    • 19'
      В центре поля подобрал мяч Балог, отыграл на Дель Прато, тот на правый край, назад в центр на Кейта. И ещё назад на Ди Грегорио.
    • 18'
      В атаке подопечные Фабило Пеккья, прострел с правого фланга, только замкнуть некому. До удара не дошло.
    • 17'
      Контратака "Пармы", передача на Кулибали, но Камбьясо догнал и перегнал соперника, перехватив эту передачу.
    • Опасный момент
      15'
      Хорошая передача на левый край, подача от Веа, пробил в угол Маккенни, Судзуки мяч отразил, Влахович добивал наверняка, но не попал в ворота!
    • 14'
      Взвинчивает темп "Ювентус", который поджал соперника на его половине поля. 
    • Угловой
      13'
      Долгая подготовка. Рефери внушение Влаховичу сделал, чтобы тот не толкался. Подача от Консейсау с левой ноги, но верх остался за гостями. Аут для Консейсау.
    • 12'
      Консейсау в чужой штрафной площади, отпустил далековато от себя мяч, который вышел за пределы поля. Угловой для "Ювентуса".
    • 11'
      За десять минут "перевалил" первый тайм. "Парма" ведёт в счёте за счёт быстрого гола и совершенно не тушуется. Кулибали вошёл в штрафную площадь с левого фланга, отдал в центр, забить? Опасная была атака, но в её дебюте Кулибали упустил мяч за пределы поля.
    • 9'
      Ди Грегорио начал атаку "Ювентуса", отыграл на Гатти, тот на Камьясо, который вернул игровой снаряд Гатти.
    • 8'
      С мячом в обороне "Парма", передача на Кейта, против которого были нарушены правила со стороны Влаховича.
    • 7'
       Дель Прато начинает атаку "Пармы", но высокий прессинг от "Ювентуса", пришлось Судзуки возвращать игровой снаряд. 
    • 6'
      Такой старт явно добавит остроты этому матчу. На правом краю обороны с мячом Маккенни, но упустил он его за боковую. Бросил аут Кулибали.
    • 5'
      Защитники "Пармы" сделали первый гол. Несколько удивлены игроки "Ювентуса". Время исправлять ситуацию. Рефери ещё и на ВАР смотрят гол. Может быть, тайм офсайд был. Но всё чисто.
    • Описание гола
      4'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!  Дель Прато!! Очень резвое начало у нас. Подача на дальнюю штангу, скидка Балога головой и удар головой же от  Дель Прато!
    • 3'
      Эно перехватил мяч, отдал на Балога, заброс на правый край. Неудачно остановил мяч Зом. Аут для "Ювентуса".
    • 2'
      С мячом на своей половине поля туринский клуб. Передача на Тюрама, тот отыграл на Локателли, назад на Де Григорио.
    • Первый тайм начался
      1'
      Первый тайм начался. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 1:2 Парма

    Исход игры
    Ювентус
    92.9% (117)
    Ничья
    4.8% (6)
    Парма
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.74% (37)
    Меньше
    67.26% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    28.32% (32)
    Нет
    71.68% (81)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    47.6% (60)
    2:1 Ювентус
    16.7% (21)
    1:0 Ювентус
    9.5% (12)
    3:1 Ювентус
    5.6% (7)
    3:0 Ювентус
    4.8% (6)
    1:1 Ничья
    1.6% (2)
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