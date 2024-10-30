Пять минут до перерыва и "Парма" лидирует!

Очень живая игра у нас. Камбьясо с мячом на правом фланге. "Ювентус" снова всем составом в атаке.

В обороне здорово смотрится "Парма" и проводит результативные контратаки. "Ювентус" забьёт, есть такое ощущение. Но когда?

Тюрам хорошо пробил и заработал угловой. Камбьясо разыграл с Консейсау, подача... Влахович не сумел нанести точный удар.

И на этом перерыв.

Четверть часа остаётся играть в первом тайме. "Ювентус" пока ничего не может придумать для того, чтобы сравнять счёт.

Перехватили в центре поля гости мяч, передача на Зома, тот покатил на Бонни, который уже заносил ногу для удара, но прервал эту передачу Гатти.

Прошла передача на Консейсау, который пробил по воротам Судзуки, рикошет и угловой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Маккенни!!!! После розыгрыша углового последовала подача от Веа и удар головой отклеившегося от защитника Маккенни! Точно в угол. Прыжок Судзуки лишь добавил эффектности голу.

Момент у "Ювентуса"! Убежал в контратаку Влахович, отдал на ход Тюраму, который с левой ноги, войдя в штрафную площадь, пробил! Выше перекладины...

Перестала "Парма" успевать за игроками "Ювентуса". Заброс на Бонни очередной, но не добрался он этой передачи.

В центре поля мяч не застревает, как это было сейчас. Поборолся за мяч Ман, оказался в чужой штрафной площади, выложил под удар и ...

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!!! Зом!!!! Ман поборолся за мяч в чужой штрафной площади, ушёл в сторону, выкатил назад под удар Зому, который пробил в касание с правой ноги, мяч попал в руку Ди Грегори, а ещё и Локателли подкат выполнил, но игровой снаряд в сетке оказался!

В атаке подопечные Фабило Пеккья, прострел с правого фланга, только замкнуть некому. До удара не дошло.

В центре поля подобрал мяч Балог, отыграл на Дель Прато, тот на правый край, назад в центр на Кейта. И ещё назад на Ди Грегорио.

Передача из глубины поля на Бонни, который в подкате покатился за мячом, но не достал до него! Опасного могло быть!

"Парма" опасно весьма атакует! От ворот разыграл Ди Грегорио. Перевод на Маккенни, тот отдал на Веа, который упустил мяч за боковую.

Ошибся на своей половине поля у "Пармы". Это Ман неудачно отдал на Бонни. Кулибали полез в отбор на Хуана, но тот взял игровой снаряд под свой контроль.

Маккенни выдал передачу на Веа, получил обратную передачу, дальше на Тюрама, который отпустил мяч от себя далеко и полез в борьбу с Бонни.

Бернабе здорово сыграл в отборе, взяв мяч под свой контроль. Отдал на Кейта. Атаку гости не развили.

Постепенно "прижали" к своим воротам гостей туринцы. Маккенни наносил удар с левой ноги. Не попал в створ.

Веа отыграл на Тюрама, тот бросил в прорыв Консейсау, которому не хватило скорости.

Передача на Веа, тот назад отыграл. "Ювентус" пока без моментов, но здорово организует наступление.

17' Контратака "Пармы", передача на Кулибали, но Камбьясо догнал и перегнал соперника, перехватив эту передачу.

15' Хорошая передача на левый край, подача от Веа, пробил в угол Маккенни, Судзуки мяч отразил, Влахович добивал наверняка, но не попал в ворота!

14' Взвинчивает темп "Ювентус", который поджал соперника на его половине поля.

13' Долгая подготовка. Рефери внушение Влаховичу сделал, чтобы тот не толкался. Подача от Консейсау с левой ноги, но верх остался за гостями. Аут для Консейсау.

12' Консейсау в чужой штрафной площади, отпустил далековато от себя мяч, который вышел за пределы поля. Угловой для "Ювентуса".

11' За десять минут "перевалил" первый тайм. "Парма" ведёт в счёте за счёт быстрого гола и совершенно не тушуется. Кулибали вошёл в штрафную площадь с левого фланга, отдал в центр, забить? Опасная была атака, но в её дебюте Кулибали упустил мяч за пределы поля.

9' Ди Грегорио начал атаку "Ювентуса", отыграл на Гатти, тот на Камьясо, который вернул игровой снаряд Гатти.

8' С мячом в обороне "Парма", передача на Кейта, против которого были нарушены правила со стороны Влаховича.

7' Дель Прато начинает атаку "Пармы", но высокий прессинг от "Ювентуса", пришлось Судзуки возвращать игровой снаряд.

6' Такой старт явно добавит остроты этому матчу. На правом краю обороны с мячом Маккенни, но упустил он его за боковую. Бросил аут Кулибали.

5' Защитники "Пармы" сделали первый гол. Несколько удивлены игроки "Ювентуса". Время исправлять ситуацию. Рефери ещё и на ВАР смотрят гол. Может быть, тайм офсайд был. Но всё чисто.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Дель Прато!! Очень резвое начало у нас. Подача на дальнюю штангу, скидка Балога головой и удар головой же от Дель Прато!

3' Эно перехватил мяч, отдал на Балога, заброс на правый край. Неудачно остановил мяч Зом. Аут для "Ювентуса".

2' С мячом на своей половине поля туринский клуб. Передача на Тюрама, тот отыграл на Локателли, назад на Де Григорио.