Тур: 10. Стадион: Альянц Стэдиум.
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Главный тренер: Мотта Тьяго
- Травмы и дисквалификации
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- Не уточняется
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Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Парма
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
2.91
1.27
Среднее время на гол
30
70
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
0.64
1.55
Среднее время на гол
141
58
Всего голов
39
31
Голов в среднем за матч
1.77
1.41
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
50
63
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|6 (3)
|0.67
|Йылдыз Кенан
|2
|0.22
|Веа Тимоти
|2
|0.22
|Мбангула Самюэль
|1
|0.11
|Консейсау Франсишку
|1
|0.11
|Камбьясо Андреа
|1
|0.11
|Савона Николо
|1
|0.11
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Копмейнерс Тëн
|0
|0
|Тюрам Кефрен
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ман Деннис
|3
|0.33
|Бонни Анж-Йоан
|3 (1)
|0.33
|Алмквист Понтус
|1
|0.11
|Эрнани Азеведо
|1 (1)
|0.11
|Дель Прато Энрико
|1
|0.11
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.11
|Канчелльери Маттео
|1
|0.11
|Эно Антони
|1
|0.11
|Валери Эмануэле
|0
|0
|Мохаммед Анас Хадж
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|1
|Локателли Мануэль
|2
|0
|Бремер Глейсон
|2
|0
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Савона Николо
|2
|0
|Мотта Тьяго
|1
|0
|Данило Луис
|1
|0
|Соарес Дуглас
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Судзуки Дзион
|1
|1
|Кулибали Войо
|1
|1
|Кейта Мандела
|1
|1
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Балог Ботонд
|2
|0
|Канчелльери Маттео
|0
|1
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Эстевес Науэль
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
|Мохаммед Анас Хадж
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
10
5
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
40%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
7%
2
15%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
5
38%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1
РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Парма - Эмполи 1:1 Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3
Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0
Результаты матчей
Ювентус
Парма
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
45
45
45
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|2.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|21 - 13
|18
|3.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|24 - 14
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 12
|16
|6.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 11
|16
|7.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 9
|16
|8.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 9
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 14
|14
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|12.
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|9 - 11
|9
|13.
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|13 - 21
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 16
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 15
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 11
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|12 - 14
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 20
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 16
|5
|20.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|3 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|4.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 2
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|16 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|9
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|12.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 12
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|17.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|2.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 4
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 8
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (2)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|4 (4)
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
|Дженоа
|Де Винтер Кони
|4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|4
Прогнозы на матч Ювентус - Парма
Исход игры
Ювентус
95.2% (40)
Ничья
2.4% (1)
Парма
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
29.27% (12)
Меньше
70.73% (29)
Обе команды забьют
Да
21.95% (9)
Нет
78.05% (32)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
61.9% (26)
2:1 Ювентус
11.9% (5)
3:0 Ювентус
7.1% (3)
1:0 Ювентус
4.8% (2)
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