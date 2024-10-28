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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Ювентус
 
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Парма
Прогнозы 42
Ювентус 95.2% (40)
X 2.4% (1)
Парма 2.4% (1)
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История личных встреч

Ювентус
Парма

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
20%
13.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

59.1%
22.7%
18.2%
13 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
3:1
СA
0:4
СA
2:1
СA
0:1
СA
3:3
СA
1:2
СA
1:0
К
0:1
СA
7:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:0
СA
4:1
СA
1:0
СA
1:4
СA
2:3
СA
1:2
ТМС
3:3
СA
3:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

2.91
1.27

Среднее время на гол

30
70

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

0.64
1.55

Среднее время на гол

141
58

Всего голов

39
31

Голов в среднем за матч

1.77
1.41

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
14
Больше 64%
Меньше 36%
8
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 6 (3) 0.67
Йылдыз Кенан 2 0.22
Веа Тимоти 2 0.22
Мбангула Самюэль 1 0.11
Консейсау Франсишку 1 0.11
Камбьясо Андреа 1 0.11
Савона Николо 1 0.11
Маккенни Уэстон 0 0
Копмейнерс Тëн 0 0
Тюрам Кефрен 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 3 0.33
Бонни Анж-Йоан 3 (1) 0.33
Алмквист Понтус 1 0.11
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.11
Дель Прато Энрико 1 0.11
Шарпантье Габриэль 1 0.11
Канчелльери Маттео 1 0.11
Эно Антони 1 0.11
Валери Эмануэле 0 0
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Кулибали Войо 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаджоли Николо 3 0
Консейсау Франсишку 1 1
Локателли Мануэль 2 0
Бремер Глейсон 2 0
Тюрам Кефрен 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Савона Николо 2 0
Мотта Тьяго 1 0
Данило Луис 1 0
Соарес Дуглас 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Кейта Мандела 1 1
Дель Прато Энрико 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Зом Симон 2 0
Балог Ботонд 2 0
Канчелльери Маттео 0 1
Эрнани Азеведо 1 0
Эстевес Науэль 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Мохаммед Анас Хадж 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Парма
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Ювентус
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Парма
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

10
5
Ювентус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Парма
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
40%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
1
11%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
13%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
0
0%
4
50%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

14
13
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
1
7%
2
15%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
2
14%
2
15%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
3
21%
5
38%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
3
23%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Интер Милан - Ювентус 4:4 Ювентус - Штутгарт 0:1 Ювентус - Лацио 1:0 Ювентус - Кальяри 1:1
РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 Дженоа - Ювентус 0:3 Ювентус - Наполи 0:0 Ювентус - ПСВ 3:1 Эмполи - Ювентус 0:0 Ювентус - Рома 0:0 Верона - Ювентус 0:3 Ювентус - Комо 3:0 Ювентус - Атлетико М 0:2 Ювентус - Ювентус (до 23 лет) 4:0 Ювентус - Брест 2:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Ювентус - Монца 2:0 Болонья - Ювентус 3:3 Аталанта - Ювентус 0:1 Ювентус - Салернитана 1:1
Парма
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Парма - Эмполи 1:1 Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3
Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0

Результаты матчей

Ювентус
Парма

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:4
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
1
3
3
1
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
4
5
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 9 7 1 1 16 - 5 22
2.
Интер Милан
 Заявка 9 5 3 1 21 - 13 18
3.
Ювентус
 Заявка 9 4 5 0 15 - 5 17
4.
Аталанта
 Заявка 9 5 1 3 24 - 14 16
5.
Лацио
 Заявка 9 5 1 3 17 - 12 16
6.
Удинезе
 Заявка 9 5 1 3 12 - 11 16
7.
Фиорентина
 Заявка 9 4 4 1 20 - 9 16
8.
Милан
 Заявка 8 4 2 2 16 - 9 14
9.
Торино
 Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
10.
Эмполи
 Заявка 9 2 5 2 7 - 6 11
11.
Рома
 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
12.
Болонья
 Заявка 8 1 6 1 9 - 11 9
13.
Верона
 Заявка 9 3 0 6 13 - 21 9
14.
Комо
 Заявка 9 2 3 4 11 - 16 9
15.
Кальяри
 Заявка 9 2 3 4 8 - 15 9
16.
Монца
 Заявка 9 1 5 3 10 - 11 8
17.
Парма
 Заявка 9 1 5 3 12 - 14 8
18.
Дженоа
 Заявка 9 1 3 5 7 - 20 6
19.
Венеция
 Заявка 9 1 2 6 7 - 16 5
20.
Лечче
 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
5.
Милан
 Заявка 4 3 1 0 10 - 2 10
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Аталанта
 Заявка 4 3 0 1 16 - 7 9
8.
Ювентус
 Заявка 5 2 3 0 5 - 1 9
9.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
10.
Рома
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
12.
Комо
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
13.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
14.
Кальяри
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
15.
Лечче
 Заявка 4 1 1 2 3 - 12 4
16.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
17.
Венеция
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
18.
Эмполи
 Заявка 4 0 3 1 0 - 1 3
19.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
20.
Дженоа
 Заявка 5 0 3 2 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
2.
Интер Милан
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
3.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Наполи
 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
6.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
7.
Фиорентина
 Заявка 4 1 2 1 9 - 4 5
8.
Монца
 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
9.
Болонья
 Заявка 4 1 2 1 6 - 8 5
10.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
12.
Удинезе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
13.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
14.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Лацио
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
16.
Верона
 Заявка 4 1 0 3 6 - 11 3
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Парма
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (2)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Аталанта Лукман Адемола 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Дженоа Де Винтер Кони 4
Верона Тчатчуа Джексон 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Парма от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 октября 2024, осталось 2 дня 14 часов 23 минуты.



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    • Прогнозы 42
    Ювентус 95.2% (40)
    X 2.4% (1)
    Парма 2.4% (1)
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    Прогнозы на матч Ювентус - Парма

    Исход игры
    Ювентус
    95.2% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Парма
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.27% (12)
    Меньше
    70.73% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    21.95% (9)
    Нет
    78.05% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    61.9% (26)
    2:1 Ювентус
    11.9% (5)
    3:0 Ювентус
    7.1% (3)
    1:0 Ювентус
    4.8% (2)
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