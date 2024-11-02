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Главным арбитром на этот матч назначен Маттиас Йёлленбек из Фрайбург-им-Брайсгау. Помогать ему на бровках будут Йонас Вайккенмайер из Франкфурта-на-Майне и Эдуард Байтингер из Регенсбурга. Резервным арбитром на этот матч назначен Мартин Петерзен из Штутгарта.