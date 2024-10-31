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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Унион Берлин
Прогнозы 56
Бавария 96.4% (54)
X 1.8% (1)
Унион Берлин 1.8% (1)
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Бавария
Унион Берлин

История личных встреч

Бавария
Унион Берлин

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

Б
1:5
Б
1:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
2:5
Б
1:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
2:1
ТМС
1:3

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

2.2
2.83

Среднее время на гол

40
31

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.55
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
52

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 9 (2) 1.13
Олисе Майкл 5 0.63
Мусиала Джамал 4 0.5
Гнабри Серж 2 0.25
Коман Кингсли 2 0.25
Мюллер Томас 1 0.13
Сане Лерой 1 0.13
Мин-Чжэ Ким 1 0.13
Упамекано Дайо 1 0.13
Павлович Александр 1 0.13
Киммих Йозуа 0 0
Дэвис Альфонсо 0 0
Боэ Саша 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роте Том 2 0.25
Холлербах Бенедикт 2 0.25
Бенеш Ласло 1 0.13
Вертессен Йорбе 1 0.13
Чжон Ву-Ён 1 0.13
Кемляйн Алеша 1 0.13
Фогт Кевин 1 (1) 0.13
Сков Роберт 0 0
Скарке Тим 0 0
Лейте Диогу 0 0
Сибачо Жордан 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 3 0
Мусиала Джамал 2 0
Мюллер Томас 1 0
Кейн Гарри 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Боэ Саша 1 0
Павлович Александр 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Триммель Кристофер 2 0
Фогт Кевин 2 0
Духи Данило 2 0
Чжон Ву-Ён 2 0
Кверфельд Леопольд 2 0
Роте Том 2 0
Рённов Фредерик 1 0
Хедира Рани 1 0
Госенс Робин 1 0
Тусар Люка 1 0
Бенеш Ласло 1 0
Шефер Андраш 1 0
Лейте Диогу 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Сибачо Жордан 1 0
Холлербах Бенедикт 1 0
Кемляйн Алеша 1 0
Babak Keyhanfar 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

20
6
Бавария
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

21
7

Голы по времени матча

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

20
6
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
3
15%
2
33%
1-15
4
20%
1
17%
16-30
3
15%
2
33%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
1
17%
61-75
2
10%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

27
9
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
3
11%
2
22%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
5
19%
2
22%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
4
15%
2
22%
61-75
5
19%
1
11%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0
Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арминия - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3
Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4

Результаты матчей

Бавария
Унион Берлин

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:5
2 раза 40%
1:6
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
5
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:5
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Бавария
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
3.5
Больше Меньше
3
2
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
3
5
6
2
2.5
4
4
3.5
3
5
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 8 6 2 0 29 - 7 20
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
3.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
4.
Байер Л
 Заявка 8 4 3 1 20 - 15 15
5.
Унион Берлин
 Заявка 8 4 3 1 9 - 5 15
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 8 3 3 2 17 - 16 12
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Хайденхайм
 Заявка 8 3 1 4 12 - 11 10
11.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Аугсбург
 Заявка 8 3 1 4 12 - 19 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 8 2 2 4 15 - 16 8
15.
Хоффенхайм
 Заявка 8 2 2 4 13 - 17 8
16.
Санкт-Паули
 Заявка 8 1 2 5 5 - 11 5
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 8 0 2 6 10 - 23 2
18.
Бохум
 Заявка 8 0 1 7 7 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
5.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
6.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
7.
Бавария
 Заявка 3 2 1 0 7 - 1 7
8.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
9.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
10.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
11.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 4 0 1 3 7 - 11 1
17.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 0 4 3 - 14 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Унион Берлин
 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
12.
Штутгарт
 Заявка 4 1 1 2 6 - 10 4
13.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 9 (5)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Боруссия Д Бенсебаини Рами 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2024, осталось 2 дня 8 часов 37 минут.



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    • Прогнозы 56
    Бавария 96.4% (54)
    X 1.8% (1)
    Унион Берлин 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
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    Прогнозы на матч Бавария - Унион Берлин

    Исход игры
    Бавария
    96.4% (54)
    Ничья
    1.8% (1)
    Унион Берлин
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (39)
    Меньше
    25% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    57.69% (30)
    Нет
    42.31% (22)
    Популярный счёт
    3:1 Бавария
    26.8% (15)
    2:0 Бавария
    23.2% (13)
    2:1 Бавария
    19.6% (11)
    3:0 Бавария
    16.1% (9)
    4:1 Бавария
    3.6% (2)
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    Унион Берлин
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