Тур: 9. Стадион: Альянц Арена.
Позже
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Главный тренер: Компани Венсан
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Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Унион Берлин
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
2.2
2.83
Среднее время на гол
40
31
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.55
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
52
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|9 (2)
|1.13
|Олисе Майкл
|5
|0.63
|Мусиала Джамал
|4
|0.5
|Гнабри Серж
|2
|0.25
|Коман Кингсли
|2
|0.25
|Мюллер Томас
|1
|0.13
|Сане Лерой
|1
|0.13
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.13
|Упамекано Дайо
|1
|0.13
|Павлович Александр
|1
|0.13
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Дэвис Альфонсо
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роте Том
|2
|0.25
|Холлербах Бенедикт
|2
|0.25
|Бенеш Ласло
|1
|0.13
|Вертессен Йорбе
|1
|0.13
|Чжон Ву-Ён
|1
|0.13
|Кемляйн Алеша
|1
|0.13
|Фогт Кевин
|1 (1)
|0.13
|Сков Роберт
|0
|0
|Скарке Тим
|0
|0
|Лейте Диогу
|0
|0
|Сибачо Жордан
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|3
|0
|Мусиала Джамал
|2
|0
|Мюллер Томас
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Павлович Александр
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Триммель Кристофер
|2
|0
|Фогт Кевин
|2
|0
|Духи Данило
|2
|0
|Чжон Ву-Ён
|2
|0
|Кверфельд Леопольд
|2
|0
|Роте Том
|2
|0
|Рённов Фредерик
|1
|0
|Хедира Рани
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Тусар Люка
|1
|0
|Бенеш Ласло
|1
|0
|Шефер Андраш
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Сибачо Жордан
|1
|0
|Холлербах Бенедикт
|1
|0
|Кемляйн Алеша
|1
|0
|Babak Keyhanfar
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Унион Берлин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Бавария
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Унион Берлин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
20
6
Бавария
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Унион Берлин
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
21
7
Голы по времени матча
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
20
6
10 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
3
15%
2
33%
1-15
4
20%
1
17%
16-30
3
15%
2
33%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
4
20%
1
17%
61-75
2
10%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
67%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
27
9
12 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
3
11%
2
22%
1-15
4
15%
2
22%
16-30
5
19%
2
22%
31-45
6
22%
0
0%
46-60
4
15%
2
22%
61-75
5
19%
1
11%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Майнц - Бавария 0:4 Бохум - Бавария 0:5 Барселона - Бавария 4:1 Бавария - Штутгарт 4:0
Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5 Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Арминия - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Унион Берлин - Погонь Щецин 1:3
Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Майнц - Унион Берлин 1:1 Грайфсвальдер - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Реал Сосьедад 1:1 Унион Берлин - Лион 0:4 Унион Берлин - Рейнджерс 4:4 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Хеми - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Кёльн - Унион Берлин 3:2 Унион Берлин - Бохум 3:4
Результаты матчей
Бавария
Унион Берлин
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:5
2 раза 40%
1:6
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
5
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:5
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:6
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Бавария
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
62
44
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|29 - 7
|20
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 11
|15
|4.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 15
|15
|5.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 5
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|17 - 16
|12
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 16
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 11
|10
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 19
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|15 - 16
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 17
|8
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|10 - 23
|2
|18.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 1
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|7 - 11
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|9 (5)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|Бавария
|Олисе Майкл
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|4
Прогнозы на матч Бавария - Унион Берлин
Исход игры
Бавария
96.4% (54)
Ничья
1.8% (1)
Унион Берлин
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
75% (39)
Меньше
25% (13)
Обе команды забьют
Да
57.69% (30)
Нет
42.31% (22)
Популярный счёт
3:1 Бавария
26.8% (15)
2:0 Бавария
23.2% (13)
2:1 Бавария
19.6% (11)
3:0 Бавария
16.1% (9)
4:1 Бавария
3.6% (2)
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