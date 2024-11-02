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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Хоффенхайм
0:0
Первый тайм: 14'
Санкт-Паули
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогнозы 120
Хоффенхайм 87.5% (105)
X 7.5% (9)
Санкт-Паули 5% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хоффенхайм
Ничья
Санкт-Паули
1.96
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4.20
4.02
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
34
Нсоки
Стэнли
15
Жендрей
Валентен
22
Прасс
Александр
7
Бишоф
Том
11
Гриллич
Флориан
27
Крамарич
Андрей
23
Гложек
Адам
21
Бюльтер
Мариус
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
23
Треу
Филипп
7
Ирвайн
Джексон
16
Бухальфа
Карло
17
Афолайян
Оладапо
29
Гилавоги
Морган
11
Эггештайн
Йоханнес
Хоффенхайм
3-4-1-2
Санкт-Паули
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Санкт-Паули

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
1:2
Б
2:2
Б
0:1
Б2
3:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 5 (1) 0.56
Бюльтер Мариус 4 0.44
Бериша Мергим 1 0.11
Гложек Адам 1 0.11
Табакович Харис 1 0.11
Жендрей Валентен 1 0.11
Бруун-Ларсен Якоб 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.22
Смит Эрик 1 0.11
Афолайян Оладапо 1 0.11
Бухальфа Карло 1 0.11
Эггештайн Йоханнес 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Матараццо 3 0
Акпогума Кевин 2 0
Стах Антон 2 0
Бишоф Том 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стэнли 0 1
Крамарич Андрей 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Бериша Мергим 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Артур Шавес 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 2 0
Александр Блессин 1 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
2
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Санкт-Паули
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
0
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Санкт-Паули
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
5
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
5
38%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
12%
1
9%
1-15
5
29%
29%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
3
18%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1
Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2
Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Санкт-Паули

Точный счет

1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
1
7
3
5
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 9 6 3 0 29 - 7 21
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
3.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 9 5 2 2 17 - 12 17
4.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
6.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 19 11
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 11 6
17.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 9 0 3 6 10 - 23 3
18.
Бохум
 0:1 Заявка 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Бавария
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
8.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
10.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 5 0 2 3 7 - 11 2
16.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17.
Бохум
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
11.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 6 4
14.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 11 1
18.
Бохум
 0:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 9 (5)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Штутгарт Каразор Атакан 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 4'
      Нсоки Стэнли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Прасс Александр наказан за толчок Афолайян Оладапо
    • 2'
      Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Санкт-Паули начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 46.7% пользователей.
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    Прогнозы 120
    Хоффенхайм 87.5% (105)
    X 7.5% (9)
    Санкт-Паули 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Санкт-Паули
    1.96
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    4.20
    4.02
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Санкт-Паули

    Исход игры
    Хоффенхайм
    87.5% (105)
    Ничья
    7.5% (9)
    Санкт-Паули
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.49% (74)
    Меньше
    34.51% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    46.7% (56)
    2:0 Хоффенхайм
    15% (18)
    1:0 Хоффенхайм
    12.5% (15)
    3:1 Хоффенхайм
    5.8% (7)
    3:2 Хоффенхайм
    5% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Санкт-Паули
    1.7% (2)
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