Тур: 9. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Штегеманн Саша
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
34
Нсоки
Стэнли
23
Гложек
Адам
23
Треу
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
-
35 Артур ШавесЗащитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
-
34 Нсоки СтэнлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Треу ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
-
21 Рицка ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Шмиц МарвинПолузащитник
-
10 Синани ДанелПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Хоффенхайм
Санкт-Паули
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.4
1.4
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
64
64
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|0.56
|Бюльтер Мариус
|4
|0.44
|Бериша Мергим
|1
|0.11
|Гложек Адам
|1
|0.11
|Табакович Харис
|1
|0.11
|Жендрей Валентен
|1
|0.11
|Бруун-Ларсен Якоб
|0
|0
|Бишоф Том
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саад Элиас
|2
|0.22
|Смит Эрик
|1
|0.11
|Афолайян Оладапо
|1
|0.11
|Бухальфа Карло
|1
|0.11
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрино Матараццо
|3
|0
|Акпогума Кевин
|2
|0
|Стах Антон
|2
|0
|Бишоф Том
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Дрекслер Тим
|2
|0
|Нсоки Стэнли
|0
|1
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Артур Шавес
|1
|0
|Моэрстедт Макс
|1
|0
|Florian Micheler
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилавоги Морган
|2
|0
|Александр Блессин
|1
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Салиакас Манолис
|1
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
|Саад Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
2
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Санкт-Паули
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
1
0
Хоффенхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Санкт-Паули
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
5
50%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 5
5
38%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
2
15%
1
20%
76-90
Пропущено
17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
2
12%
1
9%
1-15
5
29%
29%
1
9%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
3
18%
3
27%
61-75
3
18%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1
Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2
Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0
Результаты матчей
Хоффенхайм
Санкт-Паули
Точный счет
1:4
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
35
17
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|29 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|5.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 11
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 16
|12
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|11.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 19
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|17.
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|10 - 23
|3
|18.
|0:1 Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 11
|1
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|9 (5)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|Бавария
|Олисе Майкл
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:0 Санкт-Паули
Исход игры
Хоффенхайм
87.5% (105)
Ничья
7.5% (9)
Санкт-Паули
5% (6)
Тотал 2.5
Больше
65.49% (74)
Меньше
34.51% (39)
Обе команды забьют
Да
68.14% (77)
Нет
31.86% (36)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
46.7% (56)
2:0 Хоффенхайм
15% (18)
1:0 Хоффенхайм
12.5% (15)
3:1 Хоффенхайм
5.8% (7)
3:2 Хоффенхайм
5% (6)
2:2 Ничья
2.5% (3)
1:1 Ничья
2.5% (3)
0:1 Санкт-Паули
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!