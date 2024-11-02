Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

84' Бишоф Том навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Бишоф Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

81' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

76' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Бишоф Том пробует нанести удар издали, но Никола Василь держит все под контролем

74' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Александр Блессин получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Гилавоги Морган тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

64' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

63' Рицка Ларс не смог попасть в створ ударом издали

62' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

61' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Гилавоги Морган получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Гилавоги Морган на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

57' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Табакович Харис нанес удар головой, но Никола Василь спокойно отбил мяч.

54' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

54' Хоффенхайм идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Гриллич Флориан пробует нанести удар издали, но Никола Василь держит все под контролем

48' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

47' ШТАНГА! Так было близко к голу - Гилавоги Морган нанес удар в каркас ворот!

47' Бюльтер Мариус пробует нанести удар издали, но Никола Василь ловит мяч