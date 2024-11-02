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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 26199 Главный судья: Штегеманн Саша
Хоффенхайм
0:2
Конец матча
Санкт-Паули
0'
0:1
20' Гол
Афолайян Оладапо
64' Желтая карточка
Гилавоги Морган
70' Желтая карточка
Александр Блессин
0:2
90' Гол
Альберс Андреас
90'+5

Ход матча

20'
0:1
Афолайян Оладапо
(Ирвайн Джексон)
46'
Табакович Харис
Гложек Адам
 
50'
 
Рицка Ларс
Треу Филипп
64'
 
Гилавоги Морган
66'
Бериша Мергим
Бюльтер Мариус
 
66'
Журасек Давид
Прасс Александр
 
70'
 
Александр Блессин
80'
 
Вагнер Роберт
Афолайян Оладапо
85'
Кадержабек Павел
Артур Шавес
 
85'
Бруун-Ларсен Якоб
Жендрей Валентен
 
88'
 
Джигала Адам
Салиакас Манолис
88'
 
Альберс Андреас
Эггештайн Йоханнес
90'
0:2
Альберс Андреас
(Ирвайн Джексон)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 621 Количество передач 304
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 120
Хоффенхайм 87.5% (105)
X 7.5% (9)
Санкт-Паули 5% (6)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бауманн
Оливер
35
Артур
Шавес
16
Стах
Антон
34
Нсоки
Стэнли
15
Жендрей
Валентен
22
Прасс
Александр
7
Бишоф
Том
11
Гриллич
Флориан
27
Крамарич
Андрей
23
Гложек
Адам
21
Бюльтер
Мариус
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
23
Треу
Филипп
7
Ирвайн
Джексон
16
Бухальфа
Карло
17
Афолайян
Оладапо
29
Гилавоги
Морган
11
Эггештайн
Йоханнес
Хоффенхайм
3-4-1-2
Санкт-Паули
3-4-2-1

История личных встреч

Хоффенхайм
Санкт-Паули

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
1:2
Б
2:2
Б
0:1
Б2
3:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.4
1.4

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

64
64

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 5 (1) 0.56
Бюльтер Мариус 4 0.44
Бериша Мергим 1 0.11
Гложек Адам 1 0.11
Табакович Харис 1 0.11
Жендрей Валентен 1 0.11
Бруун-Ларсен Якоб 0 0
Бишоф Том 0 0
Тохумджу Умут 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.22
Афолайян Оладапо 2 0.22
Альберс Андреас 1 0.11
Смит Эрик 1 0.11
Бухальфа Карло 1 0.11
Ирвайн Джексон 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Матараццо 3 0
Акпогума Кевин 2 0
Стах Антон 2 0
Бишоф Том 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стэнли 0 1
Крамарич Андрей 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Бюльтер Мариус 1 0
Бериша Мергим 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Артур Шавес 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 3 0
Александр Блессин 2 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Салиакас Манолис 1 0
Смит Эрик 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Санкт-Паули
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
2
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Санкт-Паули
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
0
Хоффенхайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Санкт-Паули
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
5
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
5
38%
0
0%
16-30
1
8%
2
33%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
3
23%
2
33%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
33%
1
20%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
5
38%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
2
15%
2
29%
76-90

Пропущено

19
11
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 5
2
11%
1
9%
1-15
6
32%
1
9%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
2
11%
1
9%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
4
21%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1
Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2
Санкт-Паули
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2
Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Оснабрюк 3:1 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Ганза 1:0

Результаты матчей

Хоффенхайм
Санкт-Паули

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 32 - 7 23
2.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 9 7 2 0 15 - 3 23
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
5.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
6.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
7.
Боруссия Д
 0:1 Заявка 9 4 1 4 15 - 15 13
8.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
11.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Санкт-Паули
 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 9 1 2 6 11 - 23 5
18.
Бохум
 Заявка 9 0 1 8 9 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:1 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
8.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
14.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Штутгарт Каразор Атакан 1 3
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 26199 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хоффенхайм: 68%, Санкт-Паули: 32%.
  • 93'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Ирвайн Джексон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Санкт-Паули
  • 93'
    Ирвайн Джексон сделал результативную передачу.
  • 93'
    Г О О О О Л - Альберс Андреас забивает с правой ноги!
  • 92'
    Кадержабек Павел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 92'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 90'
    Контроль мяча: Хоффенхайм: 66%, Санкт-Паули: 34%.
  • 90'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 89'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Хоффенхайм 87.5% (105)
    X 7.5% (9)
    Санкт-Паули 5% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 0:2 Санкт-Паули

    Исход игры
    Хоффенхайм
    87.5% (105)
    Ничья
    7.5% (9)
    Санкт-Паули
    5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.49% (74)
    Меньше
    34.51% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    68.14% (77)
    Нет
    31.86% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    46.7% (56)
    2:0 Хоффенхайм
    15% (18)
    1:0 Хоффенхайм
    12.5% (15)
    3:1 Хоффенхайм
    5.8% (7)
    3:2 Хоффенхайм
    5% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    0:1 Санкт-Паули
    1.7% (2)
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