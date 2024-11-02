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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Шлагер Даниэль
Айнтрахт Фр
1:0
Первый тайм: 15'
Бохум
0'
1:0
9' Гол
Экитике Уго

Ход матча

9'
Экитике Уго
(Мармуш Омар)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 118
Айнтрахт Фр 94.9% (112)
X 2.5% (3)
Бохум 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Айнтрахт Фр
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1
Трапп
Кевин
34
Коллинс
Ннамди
35
Тута
4
Кох
Робин
21
Браун
Натаниэль
19
Бахойа
Жан
Маттео
15
Схири
Эльес
18
Дауд
Махмуд
36
Кнауфф
Ансгар
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
27
Древес
Патрик
15
Пасслак
Феликс
20
Ордец
Иван
4
Машович
Эрхан
32
Виттек
Максимилиан
23
Миёши
Коджи
8
Лосийя
Антони
6
Сиссоко
Ибраима
10
Де
Вит
Дани
29
Брошински
Мориц
33
Хофманн
Филипп
Айнтрахт Фр
4-4-2
Бохум
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Бохум

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:0
К
2:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.79
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
126

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 9 (2) 1.13
Экитике Уго 2 0.25
Ларссон Хуго 2 0.25
Тута 1 0.13
Гётце Марио 1 0.13
Матанович Игорь 1 0.13
Кнауфф Ансгар 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 2 0.25
Беро Матуш 2 0.25
Дашнер Лукас 1 0.13
Гамбоа Кристиан 1 0.13
Де Вит Дани 1 0.13
Хофманн Филипп 0 0
Брошински Мориц 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 2 1
Тута 2 0
Схири Эльес 2 0
Кох Робин 1 0
Мармуш Омар 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Де Вит Дани 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Машович Эрхан 1 0
Медич Яков 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Peter Zeidler 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бохум
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

7
2
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Бохум
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
10

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
3
43%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
19%
1
14%
76-90

Пропущено

12
22
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
3
25%
7
32%
61-75
2
17%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1
Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11
Бохум
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Бохум - Бавария 0:5 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3
Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Бохум

Точный счет

2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
5
3
1.5
2
6
3
5
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 9 6 3 0 29 - 7 21
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
3.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 9 5 2 2 17 - 12 17
4.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
6.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 19 11
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 11 6
17.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 9 0 3 6 10 - 23 3
18.
Бохум
 0:1 Заявка 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Бавария
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
8.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
10.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 5 0 2 3 7 - 11 2
16.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17.
Бохум
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
11.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 6 4
14.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 11 1
18.
Бохум
 0:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 9 (5)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Штутгарт Каразор Атакан 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
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    Прогнозы 118
    Айнтрахт Фр 94.9% (112)
    X 2.5% (3)
    Бохум 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Айнтрахт Фр
    Ничья
    Бохум
    1.48
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Бохум

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    94.9% (112)
    Ничья
    2.5% (3)
    Бохум
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    55.75% (63)
    Нет
    44.25% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    35.6% (42)
    2:0 Айнтрахт Фр
    30.5% (36)
    3:1 Айнтрахт Фр
    12.7% (15)
    1:0 Айнтрахт Фр
    6.8% (8)
    3:0 Айнтрахт Фр
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:1 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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