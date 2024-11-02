Тур: 9. Стадион: Дойче банк Парк. Главный судья: Шлагер Даниэль
1:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
15
Схири
Эльес
18
Дауд
Махмуд
11
Экитике
Уго
20
Ордец
Иван
23
Миёши
Коджи
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
- Защитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
20 Узун КанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Медич ЯковЗащитник
-
14 Эрманн ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фельдхофф Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Бохум
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Среднее время на гол
60
144
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.79
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
126
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|9 (2)
|1.13
|Экитике Уго
|2
|0.25
|Ларссон Хуго
|2
|0.25
|Тута
|1
|0.13
|Гётце Марио
|1
|0.13
|Матанович Игорь
|1
|0.13
|Кнауфф Ансгар
|0
|0
|Эбимбе Эрик
|0
|0
|Бахойа Жан Маттео
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боаду Мирон
|2
|0.25
|Беро Матуш
|2
|0.25
|Дашнер Лукас
|1
|0.13
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.13
|Де Вит Дани
|1
|0.13
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Брошински Мориц
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|2
|1
|Тута
|2
|0
|Схири Эльес
|2
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Пасслак Феликс
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Панневиг Матс
|1
|0
|Peter Zeidler
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бохум
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
7
2
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Бохум
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
10
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
8
4
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
50%
16-30
3
38%
1
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
10%
31-45
2
50%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Забито
16
7
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
5
31%
3
43%
16-30
3
19%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
14%
61-75
3
19%
1
14%
76-90
Пропущено
12
22
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
2 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
2
9%
1-15
2
17%
3
14%
16-30
1
8%
2
9%
31-45
3
25%
3
14%
46-60
3
25%
7
32%
61-75
2
17%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1
Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11
Бохум
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Бохум - Бавария 0:5 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3
Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Бохум
Точный счет
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
53
53
26
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|6
|3
|0
|29 - 7
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|14 - 3
|20
|3.
|1:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 12
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|5.
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|9 - 5
|16
|6.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 11
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 14
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 16
|12
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|11.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 19
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 16
|9
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|16.
|0:0 Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 11
|6
|17.
|0:0 Заявка
|9
|0
|3
|6
|10 - 23
|3
|18.
|0:1 Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|4.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|7.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|10.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|15.
|0:0 Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|0:0 Заявка
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|0:0 Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 11
|1
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|9 (5)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|Бавария
|Олисе Майкл
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 3
|Аугсбург
|Гоувелеув Джеффри
|4
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 1:0 Бохум
Исход игры
Айнтрахт Фр
94.9% (112)
Ничья
2.5% (3)
Бохум
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.41% (66)
Меньше
41.59% (47)
Обе команды забьют
Да
55.75% (63)
Нет
44.25% (50)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
35.6% (42)
2:0 Айнтрахт Фр
30.5% (36)
3:1 Айнтрахт Фр
12.7% (15)
1:0 Айнтрахт Фр
6.8% (8)
3:0 Айнтрахт Фр
3.4% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
4:1 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!