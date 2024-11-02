Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

49' Тута выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кох Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Удар от ворот произведет Бохум

47' Браун Натаниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Брошински Мориц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Хофманн Филипп пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

45' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Удар от ворот произведет Бохум

44' Лосийя Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Удар от ворот произведет Бохум

40' Брошински Мориц пробует нанести удар издали, но Кевин Трапп держит все под контролем

40' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Бохум

39' Хорошую попытку сделал Дауд Махмуд . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Ордец Иван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

37' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

35' Г О О О О Л - Де Вит Дани забивает с правой ноги!

35' Пасслак Феликс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Г О О О О Л - Браун Натаниэль забивает с левой ноги!

32' Коллинс Ннамди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Пасслак Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Матч возобновлен

28' Виттек Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Брошински Мориц оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Бохум совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Пасслак Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Г О О О О Л - Кнауфф Ансгар забивает ударом с правой ноги!

18' Г О О О О Л - Мармуш Омар правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

17' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

16' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорошую попытку сделал Бахойа Жан Маттео . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Матч возобновлен

12' Кох Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Лосийя Антони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Г О О О О Л - Экитике Уго забивает с правой ноги!

9' Мармуш Омар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Лосийя Антони не смог попасть в створ ударом издали

5' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Бохум совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Древес Патрик взял и забрал мяч на выходе

2' Пасслак Феликс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Дауд Махмуд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Бохум начинает с центра поля