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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 58000 Главный судья: Шлагер Даниэль
Айнтрахт Фр
7:2
Конец матча
Бохум
0'
1:0
9' Гол
Экитике Уго
2:0
18' Гол
Мармуш Омар
3:0
20' Гол
Кнауфф Ансгар
4:0
32' Гол
Браун Натаниэль
4:1
35' Гол
Де Вит Дани
38' Желтая карточка
Ордец Иван
50' Желтая карточка
Кнауфф Ансгар
4:2
51' Гол
Хофманн Филипп
5:2
61' Гол
Дауд Махмуд
6:2
66' Гол
Узун Кан
7:2
69' Гол
Экитике Уго
77' Желтая карточка
Хофманн Филипп
90'+4

Ход матча

9'
Экитике Уго
(Мармуш Омар)
1:0
18'
Мармуш Омар
2:0
20'
Кнауфф Ансгар
3:0
32'
Браун Натаниэль
(Коллинс Ннамди)
4:0
32'
 
Хольтманн Геррит
Виттек Максимилиан
35'
4:1
Де Вит Дани
(Машович Эрхан)
38'
 
Ордец Иван
46'
 
Беро Матуш
Брошински Мориц
46'
 
Эрманн Тим
Миёши Коджи
50'
Кнауфф Ансгар
 
51'
4:2
Хофманн Филипп
(Пасслак Феликс)
61'
Дауд Махмуд
(Схири Эльес)
5:2
65'
Узун Кан
Бахойа Жан Маттео
 
66'
Узун Кан
(Мармуш Омар)
6:2
67'
 
Гамбоа Кристиан
Пасслак Феликс
69'
Экитике Уго
(Дауд Махмуд)
7:2
73'
Матанович Игорь
Мармуш Омар
 
73'
Чендлер Тимоти
Кох Робин
 
73'
Ларссон Хуго
Схири Эльес
 
77'
 
Хофманн Филипп
81'
Аменда Орель
Тута
 
82'
 
Дашнер Лукас
Хофманн Филипп

Статистика матча

  • 7 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 10 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 584 Количество передач 310
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 118
Айнтрахт Фр 94.9% (112)
X 2.5% (3)
Бохум 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трапп
Кевин
34
Коллинс
Ннамди
4
Кох
Робин
35
Тута
21
Браун
Натаниэль
19
Бахойа
Жан
Маттео
18
Дауд
Махмуд
15
Схири
Эльес
36
Кнауфф
Ансгар
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
27
Древес
Патрик
15
Пасслак
Феликс
20
Ордец
Иван
4
Машович
Эрхан
32
Виттек
Максимилиан
23
Миёши
Коджи
8
Лосийя
Антони
6
Сиссоко
Ибраима
10
Де
Вит
Дани
29
Брошински
Мориц
33
Хофманн
Филипп
Айнтрахт Фр
4-4-2
Бохум
4-4-2

История личных встреч

Айнтрахт Фр
Бохум

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы

История матчей

Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
2:0
К
2:0
Б2
3:0
Б2
0:2
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

16
5

Голов в среднем за матч

2
0.83

Среднее время на гол

45
108

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.63

Среднее время на гол

60
144

Всего голов

25
10

Голов в среднем за матч

1.79
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

50
126

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 10 (2) 1.11
Экитике Уго 4 0.44
Ларссон Хуго 2 0.22
Кнауфф Ансгар 1 0.11
Тута 1 0.11
Гётце Марио 1 0.11
Дауд Махмуд 1 0.11
Браун Натаниэль 1 0.11
Матанович Игорь 1 0.11
Узун Кан 1 0.11
Схири Эльес 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Коллинс Ннамди 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 2 0.22
Беро Матуш 2 0.22
Де Вит Дани 2 0.22
Хофманн Филипп 1 0.11
Дашнер Лукас 1 0.11
Гамбоа Кристиан 1 0.11
Пасслак Феликс 0 0
Машович Эрхан 0 0
Брошински Мориц 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 2 1
Тута 2 0
Схири Эльес 2 0
Кох Робин 1 0
Мармуш Омар 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хофманн Филипп 2 0
Беро Матуш 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Пасслак Феликс 2 0
Ордец Иван 1 0
Де Вит Дани 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Машович Эрхан 1 0
Медич Яков 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Peter Zeidler 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
6
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бохум
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

7
2
Айнтрахт Фр
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Бохум
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
33%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Пропущено

6
17
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
33%
2
12%
31-45
3
50%
2
12%
46-60
0
0%
7
41%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Забито

23
9
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
9%
0
0%
1-15
7
30%
3
33%
16-30
4
17%
3
33%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
5
22%
1
11%
61-75
3
13%
1
11%
76-90

Пропущено

14
29
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
3
10%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
2
14%
3
10%
31-45
4
29%
3
10%
46-60
3
21%
10
34%
61-75
2
14%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1
Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11
Бохум
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Бохум - Бавария 0:5 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3
Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3

Результаты матчей

Айнтрахт Фр
Бохум

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
7:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
7:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Фр
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
3
6
4
5
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 32 - 7 23
2.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 9 7 2 0 15 - 3 23
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
5.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
6.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
7.
Боруссия Д
 0:1 Заявка 9 4 1 4 15 - 15 13
8.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
11.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Санкт-Паули
 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 9 1 2 6 11 - 23 5
18.
Бохум
 Заявка 9 0 1 8 9 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:1 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
8.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
14.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Штутгарт Каразор Атакан 1 3
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 118
    Айнтрахт Фр 94.9% (112)
    X 2.5% (3)
    Бохум 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 7:2 Бохум

    Исход игры
    Айнтрахт Фр
    94.9% (112)
    Ничья
    2.5% (3)
    Бохум
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    55.75% (63)
    Нет
    44.25% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Айнтрахт Фр
    35.6% (42)
    2:0 Айнтрахт Фр
    30.5% (36)
    3:1 Айнтрахт Фр
    12.7% (15)
    1:0 Айнтрахт Фр
    6.8% (8)
    3:0 Айнтрахт Фр
    3.4% (4)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    4:1 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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