Тур: 9. Стадион: Дойче банк Парк. Зрители: 58000 Главный судья: Шлагер Даниэль
7:2
Конец матча
0'
1:0
9' ГолЭкитике Уго
2:0
18' ГолМармуш Омар
3:0
20' ГолКнауфф Ансгар
4:0
32' ГолБраун Натаниэль
4:1
35' ГолДе Вит Дани
38' Желтая карточкаОрдец Иван
50' Желтая карточкаКнауфф Ансгар
4:2
51' ГолХофманн Филипп
5:2
61' ГолДауд Махмуд
6:2
66' ГолУзун Кан
7:2
69' ГолЭкитике Уго
77' Желтая карточкаХофманн Филипп
90'+4
Ход матча
9'
1:0
18'
2:0
20'
3:0
32'
35'
4:1
38'
50'
51'
4:2
61'
5:2
66'
6:2
69'
7:2
77'
81'
Статистика матча
-
7 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
10 Удары в створ 7
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
584 Количество передач 310
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
35
Тута
18
Дауд
Махмуд
15
Схири
Эльес
11
Экитике
Уго
20
Ордец
Иван
23
Миёши
Коджи
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Защитник
-
29 Нкунку НильсЗащитник
- Защитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
-
26 Эбимбе ЭрикПолузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
20 Узун КанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Миёши КоджиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Медич ЯковЗащитник
-
14 Эрманн ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фельдхофф Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Айнтрахт Фр
Бохум
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
14 матчей
50%
28.6%
21.4%
7 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
50%
21.4%
4 победы 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
16
5
Голов в среднем за матч
2
0.83
Среднее время на гол
45
108
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.63
Среднее время на гол
60
144
Всего голов
25
10
Голов в среднем за матч
1.79
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
50
126
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|10 (2)
|1.11
|Экитике Уго
|4
|0.44
|Ларссон Хуго
|2
|0.22
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.11
|Тута
|1
|0.11
|Гётце Марио
|1
|0.11
|Дауд Махмуд
|1
|0.11
|Браун Натаниэль
|1
|0.11
|Матанович Игорь
|1
|0.11
|Узун Кан
|1
|0.11
|Схири Эльес
|0
|0
|Эбимбе Эрик
|0
|0
|Коллинс Ннамди
|0
|0
|Бахойа Жан Маттео
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боаду Мирон
|2
|0.22
|Беро Матуш
|2
|0.22
|Де Вит Дани
|2
|0.22
|Хофманн Филипп
|1
|0.11
|Дашнер Лукас
|1
|0.11
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.11
|Пасслак Феликс
|0
|0
|Машович Эрхан
|0
|0
|Брошински Мориц
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|2
|1
|Тута
|2
|0
|Схири Эльес
|2
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хофманн Филипп
|2
|0
|Беро Матуш
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Пасслак Феликс
|2
|0
|Ордец Иван
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Машович Эрхан
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Панневиг Матс
|1
|0
|Peter Zeidler
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бохум
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
6
Айнтрахт Фр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бохум
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
7
2
Айнтрахт Фр
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Бохум
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
15
6
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
2
33%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
1
17%
76-90
Пропущено
6
17
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
17%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
33%
2
12%
31-45
3
50%
2
12%
46-60
0
0%
7
41%
61-75
0
0%
2
12%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
25%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Забито
23
9
13 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
9%
0
0%
1-15
7
30%
3
33%
16-30
4
17%
3
33%
31-45
2
9%
1
11%
46-60
5
22%
1
11%
61-75
3
13%
1
11%
76-90
Пропущено
14
29
5 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 18
2 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
1
7%
3
10%
1-15
2
14%
5
17%
16-30
2
14%
3
10%
31-45
4
29%
3
10%
46-60
3
21%
10
34%
61-75
2
14%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1
Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11
Бохум
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Бохум - Бавария 0:5 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3
Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3
Результаты матчей
Айнтрахт Фр
Бохум
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
7:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
7:2
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Фр
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
63
36
45
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 7
|23
|2.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|15 - 3
|23
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|7.
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 16
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 20
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|4.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (6)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|Бавария
|Олисе Майкл
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 3
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 7:2 Бохум
Исход игры
Айнтрахт Фр
94.9% (112)
Ничья
2.5% (3)
Бохум
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
58.41% (66)
Меньше
41.59% (47)
Обе команды забьют
Да
55.75% (63)
Нет
44.25% (50)
Популярный счёт
2:1 Айнтрахт Фр
35.6% (42)
2:0 Айнтрахт Фр
30.5% (36)
3:1 Айнтрахт Фр
12.7% (15)
1:0 Айнтрахт Фр
6.8% (8)
3:0 Айнтрахт Фр
3.4% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
4:1 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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