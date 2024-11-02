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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Вольфсбург
0:0
Первый тайм: 14'
Аугсбург
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Прогнозы 117
Вольфсбург 76.9% (90)
X 19.7% (23)
Аугсбург 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вольфсбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
18
Вавро
Денис
4
Кулиеракис
Костас
21
Меле
Йоаким
24
Дардай
Бенсе
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
22
Лабрович
Недилько
5
Матсима
Крислен
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
13
Яннулис
Димитрис
21
Титц
Филлип
20
Клод-Морис
Алексис
Вольфсбург
4-2-3-1
Аугсбург
3-5-2

История личных встреч

Вольфсбург
Аугсбург

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
53.3%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед

29 матчей

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.9%
48.3%
13.8%
11 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Б
1:3
Б
3:2
Б
2:2
ТМК
1:0
ТМК
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
8:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.2
1.07

Среднее время на гол

75
84

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.24
1.03

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

72
87

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 3 0.33
Борнаув Себастьян 2 0.22
Томаш Тьягу 2 0.22
Майер Ловро 2 (1) 0.22
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0.11
Арнольд Максимилиан 1 0.11
Сванберг Маттиас 1 0.11
Меле Йоаким 1 0.11
Баку Ридле 1 0.11
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Кулиеракис Костас 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клод-Морис Алексис 3 0.33
Титц Филлип 2 0.22
Эссанд Самюэль 2 0.22
Шлоттербек Кевен 2 0.22
Вольф Мариус 1 0.11
Реджбекай Элвис 1 0.11
Yusuf Kabadayi 1 0.11
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 5 0
Зесигер Седрик 3 0
Виммер Патрик 1 1
Сванберг Маттиас 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Каминьски Якуб 2 0
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0
Герхардт Янник 0 1
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Грабара Камиль 1 0
Винд Йонас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Фишер Килиан 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоувелеув Джеффри 4 0
Реджбекай Элвис 4 0
Эссанд Самюэль 2 1
Яннулис Димитрис 2 0
Титц Филлип 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Матсима Крислен 1 0
Энгельс Арне 1 0
Кёмюр Мерт 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
1
Вольфсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Аугсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
9
Вольфсбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Аугсбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

13
10

Голы по времени матча

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
27%
1-15
2
20%
1
9%
16-30
2
20%
3
27%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
2
18%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

7
11
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
33%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
5
33%
3
25%
16-30
3
20%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
3
20%
1
8%
76-90

Пропущено

16
19
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
13%
7
37%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
3
19%
3
16%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3
Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2
Аугсбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0
Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Аугсбург

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
4:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
2
3
1
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
6
2
1.5
5
3
2
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 9 6 3 0 29 - 7 21
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
3.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 9 5 2 2 17 - 12 17
4.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
6.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 19 11
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 11 6
17.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 9 0 3 6 10 - 23 3
18.
Бохум
 0:1 Заявка 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Бавария
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
8.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
10.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 5 0 2 3 7 - 11 2
16.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17.
Бохум
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
11.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 6 4
14.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 11 1
18.
Бохум
 0:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 9 (5)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Штутгарт Каразор Атакан 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Весь список
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    Прогнозы 117
    Вольфсбург 76.9% (90)
    X 19.7% (23)
    Аугсбург 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вольфсбург
    Ничья
    Аугсбург
    2.17
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    3.65
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    3.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Аугсбург

    Исход игры
    Вольфсбург
    76.9% (90)
    Ничья
    19.7% (23)
    Аугсбург
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    48.7% (57)
    1:0 Вольфсбург
    17.1% (20)
    1:1 Ничья
    15.4% (18)
    2:0 Вольфсбург
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Вольфсбург
    2.6% (3)
    3:1 Вольфсбург
    1.7% (2)
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