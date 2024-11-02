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Тур: 9. Стадион: . Зрители: 25000 Главный судья: Брых Феликс
Вольфсбург
1:1
Конец матча
Аугсбург
0'
0:1
34' Гол
Титц Филлип
74' Желтая карточка
Матсима Крислен
77' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
1:1
82' Гол
Эль-Амин Амура Мохамед
87' Желтая карточка
Эссанд Самюэль
88' Желтая карточка
Эль-Амин Амура Мохамед
90'+5

Ход матча

34'
0:1
Титц Филлип
(Шлоттербек Кевен)
57'
Бехренс Кевин
Фишер Килиан
 
57'
Майер Ловро
Винд Йонас
 
66'
 
Yusuf Kabadayi
Клод-Морис Алексис
66'
 
Эссанд Самюэль
Титц Филлип
68'
Герхардт Янник
Майер Ловро
 
74'
 
Матсима Крислен
77'
 
Майер Арне
Реджбекай Элвис
77'
 
Кудосу Хенри
Вольф Мариус
77'
 
Реджбекай Элвис
80'
Нмеча Лукас
Томаш Тьягу
 
80'
Каминьски Якуб
Баку Ридле
 
82'
Эль-Амин Амура Мохамед
(Меле Йоаким)
1:1
87'
 
Эссанд Самюэль
88'
Эль-Амин Амура Мохамед
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 1
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 625 Количество передач 270
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 117
Вольфсбург 76.9% (90)
X 19.7% (23)
Аугсбург 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грабара
Камиль
2
Фишер
Килиан
18
Вавро
Денис
4
Кулиеракис
Костас
21
Меле
Йоаким
24
Дардай
Бенсе
27
Арнольд
Максимилиан
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
9
Эль-Амин
Амура
Мохамед
22
Лабрович
Недилько
5
Матсима
Крислен
6
Гоувелеув
Джеффри
31
Шлоттербек
Кевен
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
13
Яннулис
Димитрис
21
Титц
Филлип
20
Клод-Морис
Алексис
Вольфсбург
4-2-3-1
Аугсбург
3-5-2

История личных встреч

Вольфсбург
Аугсбург

15 матчей

53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

73.3%
53.3%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед

29 матчей

27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

37.9%
48.3%
13.8%
11 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

Б
1:3
Б
3:2
Б
2:2
ТМК
1:0
ТМК
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:0
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:2
Б
0:0
Б
8:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
0:2
Б
0:2
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:0
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.2
1.07

Среднее время на гол

75
84

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.24
1.03

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

72
87

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Винд Йонас 3 0.33
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.22
Борнаув Себастьян 2 0.22
Томаш Тьягу 2 0.22
Майер Ловро 2 (1) 0.22
Арнольд Максимилиан 1 0.11
Меле Йоаким 1 0.11
Сванберг Маттиас 1 0.11
Баку Ридле 1 0.11
Виммер Патрик 0 0
Каминьски Якуб 0 0
Кулиеракис Костас 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 3 0.33
Клод-Морис Алексис 3 0.33
Шлоттербек Кевен 2 0.22
Эссанд Самюэль 2 0.22
Вольф Мариус 1 0.11
Реджбекай Элвис 1 0.11
Yusuf Kabadayi 1 0.11
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0

Карточки

Вольфсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арнольд Максимилиан 5 0
Зесигер Седрик 3 0
Эль-Амин Амура Мохамед 3 0
Виммер Патрик 1 1
Сванберг Маттиас 2 0
Томаш Тьягу 2 0
Каминьски Якуб 2 0
Герхардт Янник 0 1
Майер Ловро 1 0
Меле Йоаким 1 0
Грабара Камиль 1 0
Винд Йонас 1 0
Борнаув Себастьян 1 0
Баку Ридле 1 0
Вранкс Астер 1 0
Фишер Килиан 1 0
Кулиеракис Костас 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 5 0
Эссанд Самюэль 3 1
Гоувелеув Джеффри 4 0
Яннулис Димитрис 2 0
Титц Филлип 2 0
Ониика Фрэнк 2 0
Матсима Крислен 2 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Энгельс Арне 1 0
Кёмюр Мерт 1 0

Результаты матчей

Вольфсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
2
Вольфсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Аугсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
9
Вольфсбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Аугсбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

14
11

Голы по времени матча

Забито

9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

7
11
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
33%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
5
31%
3
23%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
25%
1
8%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
12%
7
35%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
4
24%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3
Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2
Аугсбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0
Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1

Результаты матчей

Вольфсбург
Аугсбург

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вольфсбург
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
1
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
6
3
1.5
5
4
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 32 - 7 23
2.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 9 7 2 0 15 - 3 23
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
5.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
6.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
7.
Боруссия Д
 0:1 Заявка 9 4 1 4 15 - 15 13
8.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
11.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Санкт-Паули
 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 9 1 2 6 11 - 23 5
18.
Бохум
 Заявка 9 0 1 8 9 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:1 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
8.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
14.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Штутгарт Каразор Атакан 1 3
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 25000 болельщиков
  • 95'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Вольфсбург: 70%, Аугсбург: 30%.
  • 95'
    Нмеча Лукас наказан за толчок Шлоттербек Кевен
  • 93'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Яннулис Димитрис ослабляет давление, выбив мяч.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Вольфсбург 76.9% (90)
    X 19.7% (23)
    Аугсбург 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Аугсбург

    Исход игры
    Вольфсбург
    76.9% (90)
    Ничья
    19.7% (23)
    Аугсбург
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    78.07% (89)
    Нет
    21.93% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Вольфсбург
    48.7% (57)
    1:0 Вольфсбург
    17.1% (20)
    1:1 Ничья
    15.4% (18)
    2:0 Вольфсбург
    4.3% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Вольфсбург
    2.6% (3)
    3:1 Вольфсбург
    1.7% (2)
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