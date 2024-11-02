Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Эссанд Самюэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Удар от ворот произведет Вольфсбург

82' Г О О О О Л - Эль-Амин Амура Мохамед правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

82' Дардай Бенсе из команды Вольфсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Тактическая замена. Баку Ридле уходит с поля и его заменяет Якуб Каминьский

79' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Удар от ворот произведет Вольфсбург

77' Судье надоело, что Реджбекай Элвис тянет время и он наказал его горчичником

76' Арнольд Максимилиан бьет со штрафного в створ, но Недилько Лабрович держит все под контролем

74' Матсима Крислен получил желтую карточку от судьи

74' Гоувелеув Джеффри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Меле Йоаким пробует нанести удар издали, но Недилько Лабрович ловит мяч

72' Арнольд Максимилиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Вольфсбург

70' Якич Кристиян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Майер Ловро получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Майер Ловро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Удар от ворот произведет Аугсбург

67' Яннулис Димитрис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Аугсбург

64' Томаш Тьягу оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Томаш Тьягу из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

58' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Вольф Мариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Лабрович Недилько взял и забрал мяч на выходе

54' Удар от ворот произведет Аугсбург

54' Томаш Тьягу из команды Вольфсбург наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

54' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

54' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Вольфсбург пробьет пенальти!

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вольфсбург

53' Матч возобновится спорным мячом

53' Ох, нехорошо это выглядит. Винд Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Винд Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Вольфсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Вольфсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Кулиеракис Костас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Лабрович Недилько взял и забрал мяч на выходе