Тур: 9. Стадион: Фольксваген-Арена. Зрители: 25000 Главный судья: Брых Феликс
1:1
Конец матча
0'
0:1
34' ГолТитц Филлип
74' Желтая карточкаМатсима Крислен
77' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
1:1
82' ГолЭль-Амин Амура Мохамед
87' Желтая карточкаЭссанд Самюэль
88' Желтая карточкаЭль-Амин Амура Мохамед
90'+5
Ход матча
34'
0:1
74'
77'
82'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 1
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
625 Количество передач 270
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
18
Вавро
Денис
21
Меле
Йоаким
24
Дардай
Бенсе
20
Баку
Ридле
23
Винд
Йонас
11
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Вавро ДенисЗащитник
- Защитник
-
21 Меле ЙоакимЗащитник
-
24 Дардай БенсеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Баку РидлеПолузащитник
-
23 Винд ЙонасПолузащитник
-
11 Томаш ТьягуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Одогу ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Майер ЛовроПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нмеча ЛукасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусПолузащитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
-
44 Кудосу ХенриПолузащитник
-
15 Мунье СтивПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вольфсбург
Аугсбург
15 матчей
53.3%
46.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
73.3%
53.3%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 14 побед
29 матчей
27.6%
34.5%
37.9%
8 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
37.9%
48.3%
13.8%
11 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
20.7%
31%
48.3%
6 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.2
1.07
Среднее время на гол
75
84
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.24
1.03
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
11
Больше 38%
Меньше 62%
18
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
72
87
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Винд Йонас
|3
|0.33
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.22
|Борнаув Себастьян
|2
|0.22
|Томаш Тьягу
|2
|0.22
|Майер Ловро
|2 (1)
|0.22
|Арнольд Максимилиан
|1
|0.11
|Меле Йоаким
|1
|0.11
|Сванберг Маттиас
|1
|0.11
|Баку Ридле
|1
|0.11
|Виммер Патрик
|0
|0
|Каминьски Якуб
|0
|0
|Кулиеракис Костас
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Титц Филлип
|3
|0.33
|Клод-Морис Алексис
|3
|0.33
|Шлоттербек Кевен
|2
|0.22
|Эссанд Самюэль
|2
|0.22
|Вольф Мариус
|1
|0.11
|Реджбекай Элвис
|1
|0.11
|Yusuf Kabadayi
|1
|0.11
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Карточки
Вольфсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арнольд Максимилиан
|5
|0
|Зесигер Седрик
|3
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|3
|0
|Виммер Патрик
|1
|1
|Сванберг Маттиас
|2
|0
|Томаш Тьягу
|2
|0
|Каминьски Якуб
|2
|0
|Герхардт Янник
|0
|1
|Майер Ловро
|1
|0
|Меле Йоаким
|1
|0
|Грабара Камиль
|1
|0
|Винд Йонас
|1
|0
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|Баку Ридле
|1
|0
|Вранкс Астер
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Кулиеракис Костас
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджбекай Элвис
|5
|0
|Эссанд Самюэль
|3
|1
|Гоувелеув Джеффри
|4
|0
|Яннулис Димитрис
|2
|0
|Титц Филлип
|2
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Энгельс Арне
|1
|0
|Кёмюр Мерт
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Аугсбург
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
2
Вольфсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Аугсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
5
9
Вольфсбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Аугсбург
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
14
11
Голы по времени матча
Забито
9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
50%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Забито
7
11
6 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
3
27%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
2
33%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
5
31%
3
23%
16-30
3
19%
3
23%
31-45
2
13%
3
23%
46-60
2
13%
3
23%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
2
12%
7
35%
1-15
2
12%
1
5%
16-30
4
24%
3
15%
31-45
2
12%
4
20%
46-60
3
18%
4
20%
61-75
4
24%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбург
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Вольфсбург - Вердер 2:4 Бохум - Вольфсбург 1:3
Вольфсбург - Штутгарт 2:2 Байер Л - Вольфсбург 4:3 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Вольфсбург - Бавария 2:3 Кобленц - Вольфсбург 0:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Комо - Вольфсбург 0:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Вольфсбург - Лилль 1:0 Андерлехт - Вольфсбург 2:1 Вольфсбург - Майнц 1:3 Бавария - Вольфсбург 2:0 Вольфсбург - Дармштадт 3:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2
Аугсбург
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Аугсбург - Шальке 04 3:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Фрайбург - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Ян 1:0
Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1
Результаты матчей
Вольфсбург
Аугсбург
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
4:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вольфсбург
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
63
54
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 7
|23
|2.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|15 - 3
|23
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|7.
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 16
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 20
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|4.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (6)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|Бавария
|Олисе Майкл
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 3
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вольфсбург 1:1 Аугсбург
Исход игры
Вольфсбург
76.9% (90)
Ничья
19.7% (23)
Аугсбург
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
78.07% (89)
Нет
21.93% (25)
Популярный счёт
2:1 Вольфсбург
48.7% (57)
1:0 Вольфсбург
17.1% (20)
1:1 Ничья
15.4% (18)
2:0 Вольфсбург
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
3:2 Вольфсбург
2.6% (3)
3:1 Вольфсбург
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!