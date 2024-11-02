Хенрихс со штрафного с левого фланга исполнил диагональ на дальний край, однако Орбан до мяча добраться не смог.

Опенда получил мяч в штрафной соперника, перебросил мяч через защитника, но подстраховка у дортмундцев сработала чётко.

Байно-Гиттенс с левого фланга направил мяч в штрафную, а получился удар в створ - Гулачи забрал снаряд.

Брандт после короткой скидки Байера пробивал из пределов штрафной, однако попал в ногу защитника.

Сохраняется инициатива хозяев к середине первого тайма, пока гости вообще ничего не предлагают.

В прошлом сезоне "РБ Лейпциг" добился побед в обоих матчах над "Боруссией" - 3:2 в гостях и 4:1 на своем поле.

Байер после навеса Байно-Гиттенса пробивал головой в дальний угол, но мяч прошел рядом со штангой.

Опенда вошел в штрафную хозяев с правого края, однако уткнулся в соперника и обострить не сумел.

Брандт с правого полуфланга покатил к линии штрафной на Байно-Гиттенса, тот пробил в касание, однако попал точно в руки Гулачи!

Треть первого тайма позади, есть преимущество у хозяев поля, гости пока допускают многовато брака.

Бенсебаини подключился к атаке и пробил метров с 25, однако мяч прошел над перекладиной.

7' Больше владеет мячом на старте встречи "Боруссия", пока прессинг гостей не работает.

6' Байно-Гиттенс вошел в штрафную гостей с левого края и пробил, однако попал в ногу Хенрихсу.

5' А вот у "РБ Лейпиг" в главном евротурнире три поражения с минимальной разницей, правда, и имена соперников крайне внушительны - "Атлетико", "Ювентус" и "Ливерпуль"ю

4' В Лиге чемпионов "Боруссия" уверенно выиграла два первых матча и вела 2:0 в Мадриде, но во второй половине получила в свои ворота сразу 5 мячей.

3' А вот "Боруссия" пока за пределами лигочемпионской четверки, пока Дортмунд под руководством Нури Шахина стабильностью не радует.

2' Напомним, что "РБ Лейпциг" в этом чемпионате идет вровень с "Баварией", при этом команда Марко Розе пропустила всего три гола, два из которых - в победном матче с "Байером".