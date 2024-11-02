Тур: 9. Стадион: Сигнал Идуна Парк. Главный судья: Стилер Тобиас
0:1
Первый тайм: 28'
0'
8' Желтая карточкаБаумгартнер Кристоф
21' Желтая карточкаБайер Максимилиан
0:1
27' ГолШешко Беньямин
Ход матча
27'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Джан
Эмре
10
Брандт
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Мане ФилиппоЗащитник
-
49 Люрс ЯнникЗащитник
- Полузащитник
-
46 Азхиль АйманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шахин Нури
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Андре СилваНападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия Д
РБ Лейпциг
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
18 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
8 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
2.25
1.3
Среднее время на гол
40
69
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
1.5
2.13
Среднее время на гол
60
42
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
49
54
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия Д
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гирасси Серу
|4
|0.44
|Адейеми Карим
|2
|0.22
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0.22
|Мален Дониэлл
|2
|0.22
|Джан Эмре
|2 (2)
|0.22
|Бенсебаини Рами
|1
|0.11
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0.11
|Нмеча Феликс
|1
|0.11
|Брандт Юлиан
|0
|0
|Гросс Паскаль
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|5
|0.56
|Шешко Беньямин
|2
|0.22
|Симонс Хави
|2
|0.22
|Орбан Вилли
|2
|0.22
|Нуса Антонио
|1
|0.11
|Кампль Кевин
|1
|0.11
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0.11
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Андре Силва
|0
|0
|Айдара Амаду
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Карточки
Боруссия Д
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенсебаини Рами
|4
|0
|Шлоттербек Нико
|2
|1
|Кабар Альмугера
|1
|1
|Гросс Паскаль
|2
|0
|Забитцер Марсель
|2
|0
|Антон Вальдемар
|2
|0
|Коуту Ян
|2
|0
|Байно-Гиттенс Джейми
|2
|0
|Джан Эмре
|1
|0
|Зюле Никлас
|1
|0
|Брандт Юлиан
|1
|0
|Рюэрсон Юлиан
|1
|0
|Байер Максимилиан
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Амаду
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Симонс Хави
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Орбан Вилли
|0
|1
|Кампль Кевин
|1
|0
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|Опенда Лои
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия Д
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
0
0
Боруссия Д
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
0
8
Боруссия Д
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
РБ Лейпциг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
63%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
11%
1
100%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
2
13%
2
14%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
0
0%
7
50%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
2
14%
76-90
Пропущено
14
3
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
7%
1
33%
1-15
5
36%
0
0%
16-30
2
14%
2
67%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия Д
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вольфсбург - Боруссия Д 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 2:1 Реал Мадрид - Боруссия Д 5:2 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1
Унион Берлин - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Селтик 7:1 Боруссия Д - Бохум 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Брюгге - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Вердер - Боруссия Д 0:0 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Феникс Любек - Боруссия Д 1:4 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Серезо Осака - Боруссия Д 2:3 Бангкок Гласс - Боруссия Д 4:0 Патхум Юнайтед - Боруссия Д 4:0 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2
РБ Лейпциг
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 РБ Лейпциг - Ливерпуль 0:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2
Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1
Результаты матчей
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Точный счет
4:2
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
4
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 38%
4:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
62
44
44
26
35
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 7
|23
|2.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|15 - 3
|23
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|7.
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 16
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 20
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|4.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (6)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|Бавария
|Олисе Майкл
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 3
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия Д 0:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Боруссия Д
55.4% (67)
Ничья
29.8% (36)
РБ Лейпциг
14.9% (18)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (72)
Меньше
35.71% (40)
Обе команды забьют
Да
84.82% (95)
Нет
15.18% (17)
Популярный счёт
2:1 Боруссия Д
28.9% (35)
1:1 Ничья
19% (23)
1:2 РБ Лейпциг
12.4% (15)
2:2 Ничья
9.9% (12)
2:0 Боруссия Д
7.4% (9)
1:0 Боруссия Д
5.8% (7)
3:2 Боруссия Д
3.3% (4)
2:3 РБ Лейпциг
1.7% (2)
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