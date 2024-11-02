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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Вилленборг Франк
Хольштайн Киль
0:0
Первый тайм: 15'
Хайденхайм
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 118
Хольштайн Киль 12.7% (15)
X 41.5% (49)
Хайденхайм 45.8% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хольштайн Киль
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1
Вайнер
Тимон
6
Ивежич
Марко
4
Эррас
Патрик
14
Гешвилль
Макс
17
Беккер
Тимо
22
Ремберг
Николай
24
Кнудсен
Магнус
37
Гигович
Армин
27
Пухач
Тымотеуш
7
Скрибски
Стивен
19
Харрис
Фил
1
Мюллер
Кевин
5
Гимбер
Бенедикт
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
23
Траоре
Омар
Хактаб
39
Дорш
Никлас
3
Шёппнер
Ян
19
Фёренбах
Йонас
10
Ваннер
Пауль
18
Пирингер
Марвин
8
Шенца
Лео
Хольштайн Киль
3-5-2
Хайденхайм
3-4-3

История личных встреч

Хольштайн Киль
Хайденхайм

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
3:5
Б3
3:0
Б3
0:1
Б3
3:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.88
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.44
Гигович Армин 2 0.22
Пихлер Бенедикт 1 0.11
Бернхардссон Александер 1 0.11
Гешвилль Макс 1 0.11
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.11
Холтби Льюис 0 0
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 3 (1) 0.33
Ваннер Пауль 2 (1) 0.22
Шёппнер Ян 2 0.22
Шенца Лео 2 0.22
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.22
Бек Адриан 1 0.11
Хонсак Матиас 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арп Янн-Фите 2 1
Кнудсен Магнус 3 0
Келати Анду 1 1
Вайнер Тимон 2 0
Ремберг Николай 2 0
Гешвилль Макс 2 0
Marcel Rapp 0 1
Шульц Марвин 1 0
Порат Финн 1 0
Коменда Марко 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Гигович Армин 1 0
Dirk Bremser 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 3 0
Пирингер Марвин 3 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Майнка Патрик 1 0
Хонсак Матиас 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Кербер Лука 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Хольштайн Киль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
4
Хольштайн Киль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Хайденхайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
2
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Пропущено

13
7
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
15%
1
14%
1-15
4
31%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
29%
61-75
2
15%
1
14%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

11
12
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
18%
3
25%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
1
9%
1
8%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
4
33%
61-75
4
36%
3
25%
76-90

Пропущено

22
11
14 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
5
23%
1
9%
1-15
6
27%
2
18%
16-30
3
14%
1
9%
31-45
1
5%
3
27%
46-60
4
18%
3
27%
61-75
3
14%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0
Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3
Хайденхайм
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2
Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Хайденхайм

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:6
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
4 раза 100%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:6
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
5
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 9 6 3 0 29 - 7 21
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 8 6 2 0 14 - 3 20
3.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 9 5 2 2 17 - 12 17
4.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
5.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 9 4 4 1 9 - 5 16
6.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
7.
Боруссия Д
 Заявка 8 4 1 3 15 - 14 13
8.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 11 11
11.
Аугсбург
 0:0 Заявка 9 3 2 4 12 - 19 11
12.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 9 2 3 4 15 - 16 9
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
16.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 9 1 3 5 5 - 11 6
17.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 9 0 3 6 10 - 23 3
18.
Бохум
 0:1 Заявка 9 0 1 8 7 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
3.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 4 10
4.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Аугсбург
 0:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
6.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
7.
Бавария
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
8.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
10.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
11.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
12.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
14.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
15.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 5 0 2 3 7 - 11 2
16.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17.
Бохум
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
18.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 0:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Хайденхайм
 0:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
9.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10.
Унион Берлин
 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 2 6
11.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Санкт-Паули
 0:0 Заявка 5 1 1 3 5 - 6 4
14.
Хольштайн Киль
 0:0 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 0:0 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 0:0 Заявка 4 0 1 3 1 - 11 1
18.
Бохум
 0:1 Заявка 5 0 0 5 4 - 11 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 9 (5)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
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Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Штутгарт Каразор Атакан 1 3
Аугсбург Гоувелеув Джеффри 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
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    Прогнозы 118
    Хольштайн Киль 12.7% (15)
    X 41.5% (49)
    Хайденхайм 45.8% (54)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хольштайн Киль
    Ничья
    Хайденхайм
    2.60
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    3.55
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    3.45
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хольштайн Киль 0:0 Хайденхайм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хольштайн Киль 0:0 Хайденхайм

    Исход игры
    Хольштайн Киль
    12.7% (15)
    Ничья
    41.5% (49)
    Хайденхайм
    45.8% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (96)
    Нет
    15.79% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (43)
    1:2 Хайденхайм
    30.5% (36)
    2:1 Хольштайн Киль
    6.8% (8)
    0:1 Хайденхайм
    6.8% (8)
    0:2 Хайденхайм
    4.2% (5)
    1:0 Хольштайн Киль
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:3 Хайденхайм
    1.7% (2)
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