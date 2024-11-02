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Тур: 9. Стадион: . Зрители: 14000 Главный судья: Вилленборг Франк
Хольштайн Киль
1:0
Конец матча
Хайденхайм
0'
17' Желтая карточка
Зирслебен Тим
1:0
28' Гол
Эррас Патрик
33' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
35' Желтая карточка
Гигович Армин
38' Желтая карточка
Ремберг Николай
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Беккер Тимо
59' Желтая карточка
Порат Финн
67' Желтая карточка
Майнка Патрик
70' Желтая карточка
Шёппнер Ян
76' Желтая карточка
Пирингер Марвин
84' Желтая карточка
Кнудсен Магнус
90'+5

Ход матча

17'
 
Зирслебен Тим
28'
Эррас Патрик
(Гешвилль Макс)
1:0
33'
 
Гимбер Бенедикт
35'
Гигович Армин
 
38'
Ремберг Николай
 
45'
Беккер Тимо
 
46'
Розенбоом Лассе
Беккер Тимо
 
46'
Порат Финн
Гигович Армин
 
46'
 
Хонсак Матиас
Зирслебен Тим
59'
Порат Финн
 
67'
 
Майнка Патрик
70'
 
Шёппнер Ян
74'
 
Бройниг Максимилиан
Дорш Никлас
74'
 
Кауфманн Миккель
Гимбер Бенедикт
76'
 
Пирингер Марвин
78'
Коменда Марко
Пухач Тымотеуш
 
78'
Шульц Марвин
Скрибски Стивен
 
84'
Кнудсен Магнус
 
85'
Пирингер Марвин
Харрис Фил
 
85'
Пихлер Бенедикт
Конте Сирлорд
 
85'
 
Бек Адриан
Ваннер Пауль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 329 Количество передач 387
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 118
Хольштайн Киль 12.7% (15)
X 41.5% (49)
Хайденхайм 45.8% (54)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вайнер
Тимон
6
Ивежич
Марко
4
Эррас
Патрик
14
Гешвилль
Макс
17
Беккер
Тимо
22
Ремберг
Николай
24
Кнудсен
Магнус
37
Гигович
Армин
27
Пухач
Тымотеуш
7
Скрибски
Стивен
19
Харрис
Фил
1
Мюллер
Кевин
5
Гимбер
Бенедикт
6
Майнка
Патрик
4
Зирслебен
Тим
23
Траоре
Омар
Хактаб
39
Дорш
Никлас
3
Шёппнер
Ян
19
Фёренбах
Йонас
10
Ваннер
Пауль
18
Пирингер
Марвин
8
Шенца
Лео
Хольштайн Киль
3-5-2
Хайденхайм
3-4-3

История личных встреч

Хольштайн Киль
Хайденхайм

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

16 матчей

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

Б2
3:0
Б2
3:1
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
2:2
Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
2:1
Б2
3:5
Б3
3:0
Б3
0:1
Б3
3:0
Б3
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

20
8

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

30
16

Голов в среднем за матч

1.88
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

48
90

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.44
Гигович Армин 2 0.22
Гешвилль Макс 1 0.11
Эррас Патрик 1 0.11
Пихлер Бенедикт 1 0.11
Бернхардссон Александер 1 0.11
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.11
Холтби Льюис 0 0
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 3 (1) 0.33
Ваннер Пауль 2 (1) 0.22
Шёппнер Ян 2 0.22
Шенца Лео 2 0.22
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.22
Бек Адриан 1 0.11
Хонсак Матиас 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Магнус 4 0
Арп Янн-Фите 2 1
Ремберг Николай 3 0
Келати Анду 1 1
Порат Финн 2 0
Вайнер Тимон 2 0
Гигович Армин 2 0
Гешвилль Макс 2 0
Marcel Rapp 0 1
Шульц Марвин 1 0
Коменда Марко 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Dirk Bremser 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Пирингер Марвин 4 0
Майнка Патрик 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Хонсак Матиас 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Кербер Лука 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Хольштайн Киль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
4
Хольштайн Киль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Хайденхайм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
15%
1
13%
1-15
4
31%
3
38%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
4
33%
3
25%
76-90

Пропущено

22
12
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
5
23%
1
8%
1-15
6
27%
3
25%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
3
14%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0
Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3
Хайденхайм
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2
Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Хайденхайм

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 9 7 2 0 32 - 7 23
2.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 9 7 2 0 15 - 3 23
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 9 5 2 2 23 - 14 17
4.
Байер Л
 Заявка 9 4 4 1 20 - 15 16
5.
Фрайбург
 Заявка 8 5 0 3 13 - 11 15
6.
Унион Берлин
 Заявка 9 4 3 2 9 - 8 15
7.
Боруссия Д
 0:1 Заявка 9 4 1 4 15 - 15 13
8.
Штутгарт
 Заявка 9 3 4 2 17 - 16 13
9.
Вердер
 Заявка 8 3 3 2 14 - 16 12
10.
Аугсбург
 Заявка 9 3 2 4 13 - 20 11
11.
Боруссия М
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
12.
Хайденхайм
 Заявка 9 3 1 5 12 - 12 10
13.
Майнц
 Заявка 8 2 3 3 12 - 13 9
14.
Вольфсбург
 Заявка 9 2 3 4 16 - 17 9
15.
Санкт-Паули
 Заявка 9 2 2 5 7 - 11 8
16.
Хоффенхайм
 Заявка 9 2 2 5 13 - 19 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 9 1 2 6 11 - 23 5
18.
Бохум
 Заявка 9 0 1 8 9 - 29 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 0:1 Заявка 5 4 0 1 12 - 6 12
2.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 3 1 0 15 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
5.
Унион Берлин
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
6.
Аугсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 8 10
7.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
8.
Штутгарт
 Заявка 4 2 2 0 11 - 6 8
9.
Байер Л
 Заявка 5 2 2 1 10 - 9 8
10.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
11.
Хоффенхайм
 Заявка 5 2 0 3 10 - 13 6
12.
Хайденхайм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 4 4
13.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 1 0 4 4 - 14 3
14.
Санкт-Паули
 Заявка 4 0 2 2 0 - 5 2
15.
Вердер
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Вольфсбург
 Заявка 5 0 2 3 8 - 12 2
17.
Майнц
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Бохум
 Заявка 4 0 1 3 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 22 - 6 13
2.
РБ Лейпциг
 1:0 Заявка 5 4 1 0 7 - 2 13
3.
Вердер
 Заявка 4 3 1 0 12 - 8 10
4.
Байер Л
 Заявка 4 2 2 0 10 - 6 8
5.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
8.
Фрайбург
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 5 2 0 3 8 - 8 6
11.
Унион Берлин
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Боруссия М
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 4 0 2 2 7 - 9 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
16.
Боруссия Д
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 9 1
17.
Аугсбург
 Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
18.
Бохум
 Заявка 5 0 0 5 6 - 17 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 11 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 10 (6)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (1)
Бавария Олисе Майкл 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Майнц Кор Доминик 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Штутгарт Каразор Атакан 1 3
Аугсбург Эссанд Самюэль 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 118
    Хольштайн Киль 12.7% (15)
    X 41.5% (49)
    Хайденхайм 45.8% (54)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хольштайн Киль 1:0 Хайденхайм

    Исход игры
    Хольштайн Киль
    12.7% (15)
    Ничья
    41.5% (49)
    Хайденхайм
    45.8% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (96)
    Нет
    15.79% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (43)
    1:2 Хайденхайм
    30.5% (36)
    2:1 Хольштайн Киль
    6.8% (8)
    0:1 Хайденхайм
    6.8% (8)
    0:2 Хайденхайм
    4.2% (5)
    1:0 Хольштайн Киль
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:3 Хайденхайм
    1.7% (2)
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