Тур: 9. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 14000 Главный судья: Вилленборг Франк
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаЗирслебен Тим
1:0
28' ГолЭррас Патрик
33' Желтая карточкаГимбер Бенедикт
35' Желтая карточкаГигович Армин
38' Желтая карточкаРемберг Николай
45' Undefined phrase: football_event_Беккер Тимо
59' Желтая карточкаПорат Финн
67' Желтая карточкаМайнка Патрик
70' Желтая карточкаШёппнер Ян
76' Желтая карточкаПирингер Марвин
84' Желтая карточкаКнудсен Магнус
90'+5
Ход матча
17'
28'
1:0
33'
35'
38'
45'
59'
67'
70'
76'
84'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
329 Количество передач 387
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Беккер
Тимо
19
Харрис
Фил
39
Дорш
Никлас
10
Ваннер
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Харрис ФилНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Матино СютоНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ваннер ПаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
-
21 Бек АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Хайденхайм
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
16 матчей
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
4 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
20
8
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
30
16
Голов в среднем за матч
1.88
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
48
90
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|4 (1)
|0.44
|Гигович Армин
|2
|0.22
|Гешвилль Макс
|1
|0.11
|Эррас Патрик
|1
|0.11
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.11
|Бернхардссон Александер
|1
|0.11
|Арп Янн-Фите
|1 (1)
|0.11
|Холтби Льюис
|0
|0
|Скрибски Стивен
|0
|0
|Порат Финн
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Ремберг Николай
|0
|0
|Келати Анду
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|3 (1)
|0.33
|Ваннер Пауль
|2 (1)
|0.22
|Шёппнер Ян
|2
|0.22
|Шенца Лео
|2
|0.22
|Бройниг Максимилиан
|2 (1)
|0.22
|Бек Адриан
|1
|0.11
|Хонсак Матиас
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Конте Сирлорд
|0
|0
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Магнус
|4
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|1
|Ремберг Николай
|3
|0
|Келати Анду
|1
|1
|Порат Финн
|2
|0
|Вайнер Тимон
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Гешвилль Макс
|2
|0
|Marcel Rapp
|0
|1
|Шульц Марвин
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Dirk Bremser
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Пирингер Марвин
|4
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Траоре Омар Хактаб
|2
|0
|Дорш Никлас
|0
|1
|Хонсак Матиас
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Кербер Лука
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Хольштайн Киль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Хайденхайм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
4
Хольштайн Киль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Хайденхайм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
20%
2
25%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
13
8
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
15%
1
13%
1-15
4
31%
3
38%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
2
25%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
7 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
17%
3
25%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
4
33%
3
25%
76-90
Пропущено
22
12
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
5
23%
1
8%
1-15
6
27%
3
25%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
1
5%
3
25%
46-60
4
18%
3
25%
61-75
3
14%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0
Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1 Веен Висбаден - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3
Хайденхайм
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2
Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Хайденхайм
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|32 - 7
|23
|2.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|15 - 3
|23
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|23 - 14
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|20 - 15
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|13 - 11
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 8
|15
|7.
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 15
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|17 - 16
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 16
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 20
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|12 - 12
|10
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 13
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|16 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|11 - 23
|5
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|9 - 29
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|12 - 6
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|15 - 6
|10
|4.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 8
|10
|7.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|11 - 6
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 13
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 14
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|0 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 12
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|22 - 6
|13
|2.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 8
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|8 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|16.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 9
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|6 - 17
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|11 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|10 (6)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|6 (1)
|Бавария
|Олисе Майкл
|5 (2)
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 3
|Аугсбург
|Эссанд Самюэль
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хольштайн Киль 1:0 Хайденхайм
Исход игры
Хольштайн Киль
12.7% (15)
Ничья
41.5% (49)
Хайденхайм
45.8% (54)
Тотал 2.5
Больше
47.37% (54)
Меньше
52.63% (60)
Обе команды забьют
Да
84.21% (96)
Нет
15.79% (18)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (43)
1:2 Хайденхайм
30.5% (36)
2:1 Хольштайн Киль
6.8% (8)
0:1 Хайденхайм
6.8% (8)
0:2 Хайденхайм
4.2% (5)
1:0 Хольштайн Киль
3.4% (4)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:3 Хайденхайм
1.7% (2)
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