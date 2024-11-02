Тур: 13. Стадион: Антон Малатинский.
3:1
Конец матча
0'
0:1
11' ГолКизиридис Александрос
35' Желтая карточкаЖелькович Адриан
36' Желтая карточкаТарадуда Денис
43' Желтая карточкаYushi Shimamura
1:1
65' ГолОфори Келвин
72' Желтая карточкаEnzo Arevalo
2:1
73' ГолАзанго Филип
78' Желтая карточкаБеднар Мартин
3:1
88' ГолОфори Келвин
90'+3
Ход матча
11'
35'
36'
43'
65'
1:1
72'
73'
2:1
78'
88'
3:1
18
Шулек
Мартин
52
Сабо
Эрик
13
Уйлаки
Марек
97
Офори
Келвин
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Шулек МартинЗащитник
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинПолузащитник
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
11 Азанго ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Икоба ЭдувиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
11 Пачинда ЭрикПолузащитник
-
-
21 Samuel Ramos
-
29 Enzo Arevalo
-
55 Artur Musak
-
97 Adam Zulevic
-
Главный тренер: Anton Soltis
История личных встреч
Спартак Трнава
Михаловце
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед
24 матча
66.7%
8.3%
25%
16 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.83
1.67
Среднее время на гол
49
54
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.92
0.83
Среднее время на гол
98
108
Всего голов
33
30
Голов в среднем за матч
1.38
1.25
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
65
72
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Офори Келвин
|6
|0.46
|Даниэл Эрик
|4
|0.31
|Дюриш Михал
|2
|0.15
|Прохазка Роман
|1
|0.08
|Микович Мартин
|1
|0.08
|Кратохвил Милош
|1
|0.08
|Азанго Филип
|1
|0.08
|Пих Роберт
|1
|0.08
|Штетина Лукаш
|1
|0.08
|Голик Либор
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кизиридис Александрос
|4
|0.31
|Matus Marcin
|4 (1)
|0.31
|Issa Adekunle
|2
|0.15
|Enzo Arevalo
|2
|0.15
|Stanislav Danko
|1
|0.08
|Тарадуда Денис
|1
|0.08
|Пачинда Эрик
|1
|0.08
|Polydefkis Volanakis
|1
|0.08
|Жофчак Игор
|0
|0
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
|Шахинович Мухамед
|0
|0
|Yushi Shimamura
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохазка Роман
|5
|0
|Кратохвил Милош
|5
|0
|Дюриш Михал
|4
|0
|Желькович Адриан
|3
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|6
|0
|Franck Bahi
|5
|0
|Беднар Мартин
|2
|1
|Tornike Dzotsenidze
|2
|1
|Икоба Эдуви
|3
|0
|Enzo Arevalo
|3
|0
|Matus Marcin
|2
|0
|Лукач Патрик
|2
|0
|Кизиридис Александрос
|2
|0
|Yushi Shimamura
|2
|0
|Жофчак Игор
|1
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
|Шахинович Мухамед
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
5
Спартак Трнава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Михаловце
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
9
7
Спартак Трнава
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Михаловце
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
2
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Забито
18
17
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
3
17%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
7
39%
2
12%
76-90
Пропущено
11
24
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
3
27%
5
21%
61-75
1
9%
8
33%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Комарно 3:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1
Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Скалица 2:1 Михаловце - Кошице 3:2 СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1
Результаты матчей
Спартак Трнава
Михаловце
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
33
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
33
25
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
67
58
49
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|29 - 9
|30
|2.
|0:0
|12
|9
|2
|1
|22 - 14
|29
|3.
|13
|6
|6
|1
|19 - 10
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|5.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|6.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|7.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|16 - 25
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|11.
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|12.
|12
|2
|3
|7
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|8.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|9 (3)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5