  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Спартак Трнава
3:1
Конец матча
Михаловце
0'
0:1
11' Гол
Кизиридис Александрос
35' Желтая карточка
Желькович Адриан
36' Желтая карточка
Тарадуда Денис
43' Желтая карточка
Yushi Shimamura
1:1
65' Гол
Офори Келвин
72' Желтая карточка
Enzo Arevalo
2:1
73' Гол
Азанго Филип
78' Желтая карточка
Беднар Мартин
3:1
88' Гол
Офори Келвин
90'+3
72
Вантруба
Мартин
18
Шулек
Мартин
52
Сабо
Эрик
13
Уйлаки
Марек
29
Микович
Мартин
80
Желькович
Адриан
14
Кратохвил
Милош
97
Офори
Келвин
23
Даниэл
Эрик
57
Дюриш
Михал
11
Азанго
Филип
31
Шахинович
Мухамед
2
Lukas
Simko
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
3
Тарадуда
Денис
4
Зубайру
Абдул
8
Yushi
Shimamura
9
Matus
Marcin
51
Stanislav
Danko
89
Кизиридис
Александрос
91
Икоба
Эдуви
Спартак Трнава
4-1-2-3
Михаловце
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Михаловце

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

87.5%
18.8%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

24 матча

66.7%
8.3%
25%
16 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

58.3%
25%
16.7%
14 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

С
0:0
К
0:2
С
1:0
С
3:4
С
4:1
К
2:2
С
0:4
С
2:0
С
1:2
С
1:2
С
0:2
С
2:2
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
3:0
С
0:3
С
1:0
С
1:0
С
2:0
С
2:3
С
3:0
С
0:1
С
0:1

Голы

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.83
1.67

Среднее время на гол

49
54

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.92
0.83

Среднее время на гол

98
108

Всего голов

33
30

Голов в среднем за матч

1.38
1.25

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 71%
Меньше 29%
7
12
Больше 50%
Меньше 50%
12
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

65
72

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Офори Келвин 6 0.46
Даниэл Эрик 4 0.31
Дюриш Михал 2 0.15
Прохазка Роман 1 0.08
Микович Мартин 1 0.08
Кратохвил Милош 1 0.08
Азанго Филип 1 0.08
Пих Роберт 1 0.08
Штетина Лукаш 1 0.08
Голик Либор 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кизиридис Александрос 4 0.31
Matus Marcin 4 (1) 0.31
Issa Adekunle 2 0.15
Enzo Arevalo 2 0.15
Stanislav Danko 1 0.08
Тарадуда Денис 1 0.08
Пачинда Эрик 1 0.08
Polydefkis Volanakis 1 0.08
Жофчак Игор 0 0
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Шахинович Мухамед 0 0
Yushi Shimamura 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохазка Роман 5 0
Кратохвил Милош 5 0
Дюриш Михал 4 0
Желькович Адриан 3 0
Сабо Эрик 2 0
Уйлаки Марек 1 0
Пих Роберт 1 0
Микович Мартин 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Шулек Мартин 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 6 0
Franck Bahi 5 0
Беднар Мартин 2 1
Tornike Dzotsenidze 2 1
Икоба Эдуви 3 0
Enzo Arevalo 3 0
Matus Marcin 2 0
Лукач Патрик 2 0
Кизиридис Александрос 2 0
Yushi Shimamura 2 0
Жофчак Игор 1 0
Пачинда Эрик 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Lukas Simko 1 0
Шахинович Мухамед 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Михаловце
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
5
Спартак Трнава
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Михаловце
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

9
7
Спартак Трнава
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Михаловце
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
22%
1
13%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
2
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
2
33%
3
21%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
2
22%
61-75
4
44%
1
11%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Забито

18
17
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 4
3
17%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
2
11%
3
18%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
3
17%
3
18%
61-75
7
39%
2
12%
76-90

Пропущено

11
24
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 18
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 11
2
18%
2
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
3
27%
5
21%
61-75
1
9%
8
33%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Спартак Трнава - Комарно 3:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 МФК Битча - Спартак Трнава 1:4
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1
Михаловце
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Михаловце - Скалица 2:1 Михаловце - Кошице 3:2 СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2
Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1

Результаты матчей

Спартак Трнава
Михаловце

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
3
3
2
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
3
1.5
2
5
2
4
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
5
8
4
9
2.5
2
11
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 12 9 3 0 29 - 9 30
2.
Слован Братислава
 0:0 12 9 2 1 22 - 14 29
3.
Спартак Трнава
 13 6 6 1 19 - 10 24
4.
ДАК
 13 6 3 4 20 - 13 21
5.
Кошице
 13 4 4 5 18 - 17 16
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 13 3 5 5 17 - 19 14
7.
Ружомберок
 12 3 4 5 15 - 18 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Михаловце
 13 3 4 6 16 - 25 13
10.
Тренчин
 13 2 6 5 13 - 19 12
11.
Комарно
 12 3 0 9 13 - 25 9
12.
Скалица
 12 2 3 7 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Слован Братислава
 0:0 5 3 1 1 6 - 8 10
4.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 6 2 3 1 12 - 7 9
6.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
7.
Кошице
 7 2 3 2 9 - 7 9
8.
Тренчин
 6 2 2 2 9 - 10 8
9.
Михаловце
 6 2 2 2 8 - 11 8
10.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Скалица
 6 1 2 3 7 - 8 5
12.
Комарно
 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
8.
Железярне Подбрезова
 0:0 7 1 2 4 5 - 12 5
9.
Ружомберок
 6 1 1 4 8 - 12 4
10.
Скалица
 6 1 1 4 8 - 16 4
11.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
12.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 9 (3)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Михаловце Тарадуда Денис 6
Спартак Трнава Прохазка Роман 5
ДАК Мендес Алехандро 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Yushi Shimamura получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Икоба Эдуви уходит с поля. Enzo Arevalo выходит вместо него
    • 37'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Тарадуда Денис получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Желькович Адриан получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Г О О О О Л - Alexandros Kiziridis бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Спартак Трнава 3:1 Михаловце онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный