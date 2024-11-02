Тур: 13. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
0'
20
Кривак
Ян
66
Peter
Varga
19
Фабиш
Лукаш
11
Сантос
Луис
23
Фашко
Михал
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
-
66 Peter VargaЗащитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
-
30 Теплан МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
55 Медвед ЖанНападающий
-
10 Zyen Jones
-
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
90 Hugo Pavek
-
-
18 Adrian Fiala
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Galad
История личных встреч
Кошице
Тренчин
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
20 матчей
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1
0.9
Среднее время на гол
90
100
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.3
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
33
19
Голов в среднем за матч
1.65
0.95
Тотал матчей
2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
54
94
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|6 (2)
|0.5
|Галлович Давид
|3
|0.25
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.25
|Фашко Михал
|1
|0.08
|Горосито Николас
|1
|0.08
|Бокрош Силард
|1
|0.08
|Zyen Jones
|1
|0.08
|Karlo Miljanic
|1
|0.08
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emma Uchegbu
|3
|0.25
|Эмека Чинонсо
|3
|0.25
|Гайдош Артур
|1
|0.08
|Lazar Stojsavljevic
|1
|0.08
|Rahim Ibrahim
|1
|0.08
|Bright Donkor
|1
|0.08
|Бариш Дамьян
|1 (1)
|0.08
|Джуд Сандей
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|5
|1
|Ниархос Иоаннис
|4
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Шипош Давид
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
|Роман Скухрави
|1
|0
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмека Чинонсо
|4
|1
|Rahim Ibrahim
|5
|0
|Гайдош Артур
|3
|1
|Matus Slavicek
|3
|1
|Бариш Дамьян
|4
|0
|Lazar Stojsavljevic
|4
|0
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Sani Suleiman
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Luka Zoric
|2
|0
|Tadeas Hajovsky
|2
|0
|Bright Donkor
|2
|0
|Andrija Katic
|2
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Тренчин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Кошице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
6
6
Кошице
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Тренчин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
9
4
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
1
11%
76-90
Забито
8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Забито
17
13
13 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
5
29%
29%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
4
24%
5
38%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Пропущено
18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
17%
1
5%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
4
22%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0
Тренчин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2
Результаты матчей
Кошице
Тренчин
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Кошице
Тренчин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
66
48
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|29 - 9
|30
|2.
|11
|9
|1
|1
|22 - 14
|28
|3.
|0:1
|13
|5
|6
|2
|16 - 10
|21
|4.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 13
|19
|5.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|6.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|7.
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|9.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|10.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|11.
|0:0
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
|12.
|12
|2
|3
|7
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 6
|18
|2.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|7.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|11.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|9 (3)
|ДАК
|Труса Матей
|6 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (3)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5