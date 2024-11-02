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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Кошице
0:0
Конец матча
Тренчин
0'
25' Желтая карточка
Жигмунд Марек
84' Желтая карточка
Karlo Miljanic
90' Желтая карточка
Эмека Чинонсо
90' Вторая желтая карточка
Эмека Чинонсо
90'+5
1
Шипош
Давид
5
Jakub
Jakubko
20
Кривак
Ян
66
Peter
Varga
19
Фабиш
Лукаш
11
Сантос
Луис
25
Жигмунд
Марек
8
Галлович
Давид
23
Фашко
Михал
7
Ниархос
Иоаннис
27
Karlo
Miljanic
30
Matus
Slavicek
23
Шефчик
Самуэль
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
42
Саллам
Самир
Бен
6
Tadeas
Hajovsky
27
Бариш
Дамьян
7
Джуд
Сандей
19
Bright
Donkor
85
Emma
Uchegbu
Кошице
3-4-1-2
Тренчин
4-1-2-3

История личных встреч

Кошице
Тренчин

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

20 матчей

25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

15%
55%
30%
3 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 побед

История матчей

С
2:0
С
1:2
С
0:0
С
4:1
С
0:3
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
4:2
С
1:1
С
5:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
3:0
С
1:1
CL
1:2
CL
4:1
CL
2:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1
0.9

Среднее время на гол

90
100

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.3
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

33
19

Голов в среднем за матч

1.65
0.95

Тотал матчей

2.5
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
15
Больше 75%
Меньше 25%
5
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

54
94

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 6 (2) 0.46
Галлович Давид 3 0.23
Ниархос Иоаннис 3 0.23
Фашко Михал 1 0.08
Горосито Николас 1 0.08
Бокрош Силард 1 0.08
Zyen Jones 1 0.08
Karlo Miljanic 1 0.08
Фабиш Лукаш 0 0
Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emma Uchegbu 3 0.23
Эмека Чинонсо 3 0.23
Гайдош Артур 1 0.08
Lazar Stojsavljevic 1 0.08
Rahim Ibrahim 1 0.08
Bright Donkor 1 0.08
Бариш Дамьян 1 (1) 0.08
Джуд Сандей 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 5 1
Ниархос Иоаннис 4 0
Жигмунд Марек 3 0
Галлович Давид 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Шипош Давид 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Karlo Miljanic 1 0
Gergely Geri 1 0
Роман Скухрави 1 0
Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмека Чинонсо 5 2
Rahim Ibrahim 5 0
Гайдош Артур 3 1
Matus Slavicek 3 1
Бариш Дамьян 4 0
Lazar Stojsavljevic 4 0
Бондаренко Тарас 3 0
Sani Suleiman 3 0
Илья Столица 2 0
Джерлек Армин 2 0
Luka Zoric 2 0
Tadeas Hajovsky 2 0
Bright Donkor 2 0
Andrija Katic 2 0
Саллам Самир Бен 1 0
Багин Сауэль 1 0

Результаты матчей

Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Тренчин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Кошице
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Тренчин
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

6
6
Кошице
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Тренчин
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
8 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Забито

8
9
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
2
25%
1
11%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
30%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Забито

17
13
13 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
5
29%
29%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
4
24%
5
38%
31-45
1
6%
5
38%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
3
17%
1
5%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
5
28%
2
11%
31-45
2
11%
2
11%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
4
22%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ДАК - Кошице 1:3 Михаловце - Кошице 3:2 Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4 Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0
Тренчин
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Тренчин - Скалица 2:1 Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1
Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2 Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2

Результаты матчей

Кошице
Тренчин

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%

Тоталы голов в матче

Кошице
Тренчин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
4
2
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
3
3
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
6
7
1.5
4
9
3
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 12 9 3 0 29 - 9 30
2.
Слован Братислава
 0:0 12 9 2 1 22 - 14 29
3.
Спартак Трнава
 13 6 6 1 19 - 10 24
4.
ДАК
 13 6 3 4 20 - 13 21
5.
Кошице
 13 4 4 5 18 - 17 16
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 13 3 5 5 17 - 19 14
7.
Ружомберок
 12 3 4 5 15 - 18 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Михаловце
 13 3 4 6 16 - 25 13
10.
Тренчин
 13 2 6 5 13 - 19 12
11.
Комарно
 12 3 0 9 13 - 25 9
12.
Скалица
 12 2 3 7 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Слован Братислава
 0:0 5 3 1 1 6 - 8 10
4.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 6 2 3 1 12 - 7 9
6.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
7.
Кошице
 7 2 3 2 9 - 7 9
8.
Тренчин
 6 2 2 2 9 - 10 8
9.
Михаловце
 6 2 2 2 8 - 11 8
10.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Скалица
 6 1 2 3 7 - 8 5
12.
Комарно
 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
8.
Железярне Подбрезова
 0:0 7 1 2 4 5 - 12 5
9.
Ружомберок
 6 1 1 4 8 - 12 4
10.
Скалица
 6 1 1 4 8 - 16 4
11.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
12.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 9 (3)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Михаловце Тарадуда Денис 6
Спартак Трнава Прохазка Роман 5
ДАК Мендес Алехандро 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    Эмека Чинонсо получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Джуд Сандей уходит с поля. Багин Сауэль выходит вместо него
  • 88'
    Samir Ben Sallam уходит с поля. Adrian Fiala выходит вместо него
  • 84'
    Karlo Miljanic получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Karlo Miljanic уходит с поля. Медвед Жан выходит вместо него
  • 79'
    Ниархос Иоаннис уходит с поля. Zyen Jones выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Шефчик Самуэль уходит с поля. Hugo Pavek выходит вместо него
  • 25'
    Жигмунд Марек получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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