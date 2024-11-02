Тур: 13. Стадион: Вион.
Ход матча
10'
31
Трефиль
Якуб
12
Dominik
Zak
21
Mark
Csinger
26
Ортис
Пабло
68
Туболе
Мате
91
Япи
Ромарик
46
Труса
Матей
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Tobias Divis
-
10 Томаш Немет
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
-
91 Япи РомарикНападающий
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Немет АттилаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Комарно
ДАК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Volesky
|3
|0.27
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.18
|Сильвестр Якуб
|2
|0.18
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0.09
|Christian Bayemi
|1
|0.09
|Тамаш Нандор
|1
|0.09
|Dominik Zak
|1
|0.09
|Jozef Spyrka
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|6 (1)
|0.5
|Реджич Дамир
|4
|0.33
|Алмаши Ладислав
|2
|0.17
|Виталис Милан
|2
|0.17
|Мендес Алехандро
|1
|0.08
|Герц Кристиан
|1
|0.08
|Димун Милан
|1 (1)
|0.08
|Бэсси Форчун
|1
|0.08
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Карточки
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сильвестр Якуб
|3
|0
|Ганбаяр Ганболд
|3
|0
|Tobias Divis
|3
|0
|Пиларж Роберт
|2
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Dominik Zak
|2
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Шпирьяк Доминик
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
|Томаш Немет
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|5
|0
|Байо Махмуду
|5
|0
|Ортис Пабло
|3
|0
|Япи Ромарик
|3
|0
|Брунетти Матеус
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Реджич Дамир
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|Виталис Милан
|1
|0
|Туболе Мате
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Результаты матчей
Комарно
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Комарно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
ДАК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
3
5
Комарно
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
ДАК
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
40%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Пропущено
13
5
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
2
40%
16-30
3
23%
1
20%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
5
38%
1
20%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
23%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
2
22%
76-90
Забито
11
18
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
0
0%
3
17%
1-15
4
36%
3
17%
16-30
1
9%
3
17%
31-45
1
9%
3
17%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
4
36%
4
22%
76-90
Пропущено
26
14
11 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 7
5
19%
2
14%
1-15
1
4%
4
29%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
10
38%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Комарно
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3
Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3
ДАК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1
ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3
Результаты матчей
Комарно
ДАК
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:3
3 раза 25%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Комарно
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
93
38
66
110
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|29 - 9
|30
|2.
|11
|9
|1
|1
|22 - 14
|28
|3.
|0:1
|13
|5
|6
|2
|16 - 10
|21
|4.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|19 - 13
|19
|5.
|0:0
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|6.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|16 - 22
|16
|7.
|12
|3
|4
|5
|17 - 19
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|9.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|10.
|0:0
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|11.
|0:0
|12
|3
|1
|8
|13 - 24
|10
|12.
|12
|2
|3
|7
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|5.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|8.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|16 - 6
|18
|2.
|0:1
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|3.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|12 - 5
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|1:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|7.
|0:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|11.
|0:0
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|9 (3)
|ДАК
|Труса Матей
|6 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (3)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5