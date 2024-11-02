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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Комарно
0:1
Конец матча
ДАК
0'
9' Желтая карточка
Пиларж Роберт
19' Желтая карточка
Туболе Мате
30' Желтая карточка
Алмаши Ладислав
61' Желтая карточка
Dominik Zak
62' Желтая карточка
Реджич Дамир
65' Желтая карточка
Труса Матей
83' Желтая карточка
Ортис Пабло
90' Вторая желтая карточка
Dominik Zak
0:1
90' Пенальти
Труса Матей
90'+9
31
Трефиль
Якуб
8
Simon
Smehyl
5
Шпирьяк
Доминик
21
Пиларж
Роберт
24
Ondrej
Rudzan
73
Ганбаяр
Ганболд
6
Dan
Ozvolda
12
Dominik
Zak
97
Шпалек
Николас
23
Сильвестр
Якуб
17
Christian
Bayemi
41
Попович
Александар
21
Mark
Csinger
26
Ортис
Пабло
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
24
Герц
Кристиан
27
Виталис
Милан
68
Туболе
Мате
91
Япи
Ромарик
99
Алмаши
Ладислав
46
Труса
Матей
Комарно
4-4-2
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Комарно
ДАК

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Комарно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Volesky 3 0.25
Simon Smehyl 2 (1) 0.17
Сильвестр Якуб 2 0.17
Ганбаяр Ганболд 1 0.08
Christian Bayemi 1 0.08
Тамаш Нандор 1 0.08
Dominik Zak 1 0.08
Jozef Spyrka 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 7 (2) 0.54
Реджич Дамир 4 0.31
Алмаши Ладислав 2 0.15
Виталис Милан 2 0.15
Мендес Алехандро 1 0.08
Герц Кристиан 1 0.08
Димун Милан 1 (1) 0.08
Бэсси Форчун 1 0.08
Рамадан Аммар 0 0
Андзуана Иоан 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0

Карточки

Комарно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dominik Zak 3 1
Сильвестр Якуб 3 0
Пиларж Роберт 3 0
Ганбаяр Ганболд 3 0
Tobias Divis 3 0
Simon Smehyl 2 0
Слука Бранислав 2 0
Dan Ozvolda 1 0
Jozef Spyrka 1 0
Шпирьяк Доминик 1 0
Тамаш Нандор 1 0
Трефиль Якуб 1 0
Сляцки Виктор 1 0
Christian Bayemi 1 0
Томаш Немет 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендес Алехандро 5 0
Байо Махмуду 5 0
Ортис Пабло 4 0
Япи Ромарик 3 0
Труса Матей 3 0
Реджич Дамир 3 0
Брунетти Матеус 3 0
Хиско Муньос 2 0
Алмаши Ладислав 2 0
Туболе Мате 2 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Виталис Милан 1 0
Бёсе Левенте 1 0

Результаты матчей

Комарно
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Комарно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
ДАК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
9

Упущенные победы

3
5
Комарно
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
ДАК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
31%
76-90

Пропущено

14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
1
20%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
23%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Забито

11
19
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
0
0%
3
16%
1-15
4
36%
3
16%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
4
36%
5
26%
76-90

Пропущено

27
14
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
5
19%
2
14%
1-15
1
4%
4
29%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
2
7%
3
21%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
11
41%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Комарно
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3
Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3
ДАК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1
ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3

Результаты матчей

Комарно
ДАК

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Комарно
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3
1
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
6
7
1
11
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 12 9 3 0 29 - 9 30
2.
Слован Братислава
 0:0 12 9 2 1 22 - 14 29
3.
Спартак Трнава
 13 6 6 1 19 - 10 24
4.
ДАК
 13 6 3 4 20 - 13 21
5.
Кошице
 13 4 4 5 18 - 17 16
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 13 3 5 5 17 - 19 14
7.
Ружомберок
 12 3 4 5 15 - 18 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Михаловце
 13 3 4 6 16 - 25 13
10.
Тренчин
 13 2 6 5 13 - 19 12
11.
Комарно
 12 3 0 9 13 - 25 9
12.
Скалица
 12 2 3 7 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Слован Братислава
 0:0 5 3 1 1 6 - 8 10
4.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 6 2 3 1 12 - 7 9
6.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
7.
Кошице
 7 2 3 2 9 - 7 9
8.
Тренчин
 6 2 2 2 9 - 10 8
9.
Михаловце
 6 2 2 2 8 - 11 8
10.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Скалица
 6 1 2 3 7 - 8 5
12.
Комарно
 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
8.
Железярне Подбрезова
 0:0 7 1 2 4 5 - 12 5
9.
Ружомберок
 6 1 1 4 8 - 12 4
10.
Скалица
 6 1 1 4 8 - 16 4
11.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
12.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 9 (3)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Михаловце Тарадуда Денис 6
Спартак Трнава Прохазка Роман 5
ДАК Мендес Алехандро 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Ромарик Япи уходит с поля. Грушковски Конрад выходит вместо него
    • 30'
      Алмаши Ладислав получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Туболе Мате получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Пиларж Роберт получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Комарно 0:1 ДАК онлайн

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