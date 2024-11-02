Тур: 13. Стадион: Вион.
0'
9' Желтая карточкаПиларж Роберт
19' Желтая карточкаТуболе Мате
30' Желтая карточкаАлмаши Ладислав
61' Желтая карточкаDominik Zak
62' Желтая карточкаРеджич Дамир
65' Желтая карточкаТруса Матей
83' Желтая карточкаОртис Пабло
90' Вторая желтая карточкаDominik Zak
0:1
90' ПенальтиТруса Матей
90'+9
Ход матча
19'
30'
61'
62'
65'
83'
90'
90'
0:1
31
Трефиль
Якуб
12
Dominik
Zak
21
Mark
Csinger
26
Ортис
Пабло
68
Туболе
Мате
91
Япи
Ромарик
46
Труса
Матей
- Основной состав
-
31 Трефиль ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Dominik ZakПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Тамаш НандорПолузащитник
-
77 Нади ГергоПолузащитник
-
20 Jozef SpyrkaПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Tobias Divis
-
10 Томаш Немет
-
-
-
Главный тренер: Mikulas Radvanyi
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
-
91 Япи РомарикНападающий
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Немет АттилаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
23 Реджич ДамирНападающий
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Комарно
ДАК
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Комарно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Volesky
|3
|0.25
|Simon Smehyl
|2 (1)
|0.17
|Сильвестр Якуб
|2
|0.17
|Ганбаяр Ганболд
|1
|0.08
|Christian Bayemi
|1
|0.08
|Тамаш Нандор
|1
|0.08
|Dominik Zak
|1
|0.08
|Jozef Spyrka
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|7 (2)
|0.54
|Реджич Дамир
|4
|0.31
|Алмаши Ладислав
|2
|0.15
|Виталис Милан
|2
|0.15
|Мендес Алехандро
|1
|0.08
|Герц Кристиан
|1
|0.08
|Димун Милан
|1 (1)
|0.08
|Бэсси Форчун
|1
|0.08
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Карточки
Комарно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dominik Zak
|3
|1
|Сильвестр Якуб
|3
|0
|Пиларж Роберт
|3
|0
|Ганбаяр Ганболд
|3
|0
|Tobias Divis
|3
|0
|Simon Smehyl
|2
|0
|Слука Бранислав
|2
|0
|Dan Ozvolda
|1
|0
|Jozef Spyrka
|1
|0
|Шпирьяк Доминик
|1
|0
|Тамаш Нандор
|1
|0
|Трефиль Якуб
|1
|0
|Сляцки Виктор
|1
|0
|Christian Bayemi
|1
|0
|Томаш Немет
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|5
|0
|Байо Махмуду
|5
|0
|Ортис Пабло
|4
|0
|Япи Ромарик
|3
|0
|Труса Матей
|3
|0
|Реджич Дамир
|3
|0
|Брунетти Матеус
|3
|0
|Хиско Муньос
|2
|0
|Алмаши Ладислав
|2
|0
|Туболе Мате
|2
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Виталис Милан
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Результаты матчей
Комарно
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
ДАК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Комарно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
ДАК
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
9
Упущенные победы
3
5
Комарно
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
ДАК
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
0
0%
3
23%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
1
8%
61-75
2
40%
4
31%
76-90
Пропущено
14
5
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
40%
16-30
3
21%
1
20%
31-45
1
7%
1
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
1
20%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
23%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
2
22%
76-90
Забито
11
19
5 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 8
4 Не забивали 4
0
0%
3
16%
1-15
4
36%
3
16%
16-30
1
9%
3
16%
31-45
1
9%
3
16%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
4
36%
5
26%
76-90
Пропущено
27
14
11 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
5
19%
2
14%
1-15
1
4%
4
29%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
2
7%
3
21%
46-60
3
11%
1
7%
61-75
11
41%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Комарно
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Спартак Трнава - Комарно 3:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Академия Хамсика Банска-Бистрица - Комарно 0:4 ФТК Филяково - Комарно 1:3
Скалица - Комарно 3:0 Жилина - Комарно 2:1 Комарно - Ружомберок 1:2 Комарно - Тренчин 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3 Комарно - Михаловце 1:3 Кошице - Комарно 0:1 ДАК - Комарно 2:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 МТК Будапешт - Комарно 0:0 Комароми - Комарно 1:3 Рапид (мол.) - Комарно 1:1 Комарно - Погронье 4:0 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1 Комарно - Уйпешт 1:1 Дольни-Кубин - Комарно 4:3
ДАК
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 ДАК - Кошице 1:3 Слован Дусло Шаля - ДАК 1:2 Ружомберок - ДАК 1:1
ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3
Результаты матчей
Комарно
ДАК
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:3
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Комарно
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
43
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
103
39
67
111
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|29 - 9
|30
|2.
|0:0
|12
|9
|2
|1
|22 - 14
|29
|3.
|13
|6
|6
|1
|19 - 10
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|5.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|6.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|7.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|16 - 25
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|11.
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|12.
|12
|2
|3
|7
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|8.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|9 (3)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5