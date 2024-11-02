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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Железярне Подбрезова
0:0
Перерыв
Слован Братислава
0'
Лучшие коэффициенты
Железярне Подбрезова
Ничья
Слован Братислава
4.30
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Все Коэффициенты
28
Данко
Адам
23
Славик
Адриан
24
Коштрна
Кристиан
18
Маркович
Алекс
27
Sanusi
Ridwan
15
Rene
Paraj
13
Vincent
Chyla
25
Simon
Fasko
7
Галчик
Роланд
11
Samuel
Datko
10
Alasana
Yirajang
71
Такач
Доминик
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
2
Вут
Симен
28
Блэкмэн
Сезар
20
Мустафич
Ален
88
Саввидис
Кириакос
27
Войтко
Матуш
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
18
Марчелли
Нино
Железярне Подбрезова
4-1-2-3
Слован Братислава
3-4-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

23.8%
9.5%
66.7%
5 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
2:1
К
1:3
С
0:6
С
3:2
С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
4:1
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.08

Среднее время на гол

81
83

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.17
1.89

Среднее время на гол

41
47

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 4 0.31
Alasana Yirajang 3 0.23
Sanusi Ridwan 2 0.15
Daniel Smekal 2 0.15
Peter Juritka 2 0.15
Депетрис Давид 2 (1) 0.15
Samuel Datko 1 0.08
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Rene Paraj 0 0
Демл Ондржей 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 9 (3) 0.75
Стрелец Давид 6 0.5
Мак Роберт 2 0.17
Шарани Зуберу 1 0.08
Марчелли Нино 1 0.08
Метсоко Иджесси 1 0.08
Толич Марко 0 0
Вут Симен 0 0
Гайдош Артур 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rene Paraj 4 0
Коштрна Кристиан 2 1
Славик Адриан 2 0
Галчик Роланд 2 0
Samuel Datko 2 0
Simon Fasko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Peter Juritka 2 0
Депетрис Давид 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Мрва Марио 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Толич Марко 3 0
Виммер Кевин 2 0
Байрич Кенан 2 0
Игнатенко Даниил 2 0
Войтко Матуш 2 0
Кашия Гурам 1 0
Мак Роберт 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Такач Доминик 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

0
0
Железярне Подбрезова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Слован Братислава
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
4
Железярне Подбрезова
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Слован Братислава
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 5
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
40%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
31%
7
33%
76-90

Пропущено

20
15
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
5%
1
7%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
5
33%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
4
20%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1
Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
7
4
2
10
2.5
3
8
2
10
3.5
2
9
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 12 9 3 0 29 - 9 30
2.
Слован Братислава
 0:0 12 9 2 1 22 - 14 29
3.
Спартак Трнава
 13 6 6 1 19 - 10 24
4.
ДАК
 13 6 3 4 20 - 13 21
5.
Кошице
 13 4 4 5 18 - 17 16
6.
Железярне Подбрезова
 0:0 13 3 5 5 17 - 19 14
7.
Ружомберок
 12 3 4 5 15 - 18 13
8.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
9.
Михаловце
 13 3 4 6 16 - 25 13
10.
Тренчин
 13 2 6 5 13 - 19 12
11.
Комарно
 12 3 0 9 13 - 25 9
12.
Скалица
 12 2 3 7 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Слован Братислава
 0:0 5 3 1 1 6 - 8 10
4.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
5.
Железярне Подбрезова
 0:0 6 2 3 1 12 - 7 9
6.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
7.
Кошице
 7 2 3 2 9 - 7 9
8.
Тренчин
 6 2 2 2 9 - 10 8
9.
Михаловце
 6 2 2 2 8 - 11 8
10.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Скалица
 6 1 2 3 7 - 8 5
12.
Комарно
 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 7 6 1 0 16 - 6 19
2.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
8.
Железярне Подбрезова
 0:0 7 1 2 4 5 - 12 5
9.
Ружомберок
 6 1 1 4 8 - 12 4
10.
Скалица
 6 1 1 4 8 - 16 4
11.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
12.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 9 (3)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Михаловце Тарадуда Денис 6
Спартак Трнава Прохазка Роман 5
ДАК Мендес Алехандро 5
Весь список
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