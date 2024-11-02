Тур: 13. Стадион: ZELPO Arena.
0:0
Перерыв
0'
28
Данко
Адам
15
Rene
Paraj
25
Simon
Fasko
11
Samuel
Datko
25
Пощек
Лукаш
27
Войтко
Матуш
- Основной состав
-
28 Данко АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Rene ParajПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Simon FaskoПолузащитник
- Нападающий
-
11 Samuel DatkoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Байза ПаволВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Markulik
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Байрич КенанЗащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Alexej Maros
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Железярне Подбрезова
Слован Братислава
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
21 матч
23.8%
9.5%
66.7%
5 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед
Второй тайм
19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.11
1.08
Среднее время на гол
81
83
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
2.17
1.89
Среднее время на гол
41
47
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галчик Роланд
|4
|0.31
|Alasana Yirajang
|3
|0.23
|Sanusi Ridwan
|2
|0.15
|Daniel Smekal
|2
|0.15
|Peter Juritka
|2
|0.15
|Депетрис Давид
|2 (1)
|0.15
|Samuel Datko
|1
|0.08
|Оравец Матей
|0
|0
|Стефаник Самуэль
|0
|0
|Славик Адриан
|0
|0
|Rene Paraj
|0
|0
|Демл Ондржей
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|9 (3)
|0.75
|Стрелец Давид
|6
|0.5
|Мак Роберт
|2
|0.17
|Шарани Зуберу
|1
|0.08
|Марчелли Нино
|1
|0.08
|Метсоко Иджесси
|1
|0.08
|Толич Марко
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Карточки
Железярне Подбрезова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rene Paraj
|4
|0
|Коштрна Кристиан
|2
|1
|Славик Адриан
|2
|0
|Галчик Роланд
|2
|0
|Samuel Datko
|2
|0
|Simon Fasko
|2
|0
|Vincent Chyla
|2
|0
|Peter Juritka
|2
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Стефаник Самуэль
|1
|0
|Оравец Матей
|1
|0
|Мрва Марио
|1
|0
|Данко Адам
|1
|0
|Filip Mielke
|1
|0
|Kayode Saliman
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Толич Марко
|3
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Игнатенко Даниил
|2
|0
|Войтко Матуш
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
0
0
Железярне Подбрезова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Слован Братислава
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
5
4
Железярне Подбрезова
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Слован Братислава
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 5
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
3
18%
31-45
2
18%
3
18%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
3
27%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90
Пропущено
12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
40%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
2
13%
3
14%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
2
13%
4
19%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
5
31%
7
33%
76-90
Пропущено
20
15
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 7
1
5%
1
7%
1-15
3
15%
2
13%
16-30
4
20%
5
33%
31-45
4
20%
2
13%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
4
20%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1
Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0
Результаты матчей
Железярне Подбрезова
Слован Братислава
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
7
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Железярне Подбрезова
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
101
48
74
210
38
210
29
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|3
|0
|29 - 9
|30
|2.
|0:0
|12
|9
|2
|1
|22 - 14
|29
|3.
|13
|6
|6
|1
|19 - 10
|24
|4.
|13
|6
|3
|4
|20 - 13
|21
|5.
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|6.
|0:0
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|7.
|12
|3
|4
|5
|15 - 18
|13
|8.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|9.
|13
|3
|4
|6
|16 - 25
|13
|10.
|13
|2
|6
|5
|13 - 19
|12
|11.
|12
|3
|0
|9
|13 - 25
|9
|12.
|12
|2
|3
|7
|15 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|19 - 8
|19
|2.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|5.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|12.
|6
|1
|0
|5
|6 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|1
|0
|16 - 6
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|5.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|6.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|7.
|7
|1
|2
|4
|8 - 14
|5
|8.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 12
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|11.
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|9 (3)
|ДАК
|Труса Матей
|7 (3)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|6 (1)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|Спартак Трнава
|Офори Келвин
|6
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|2 5
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|6
|Спартак Трнава
|Прохазка Роман
|5
|ДАК
|Мендес Алехандро
|5