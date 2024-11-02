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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Железярне Подбрезова
1:3
Конец матча
Слован Братислава
0'
1:0
51' Гол
Alasana Yirajang
65' Желтая карточка
Коштрна Кристиан
1:1
67' Гол
Марчелли Нино
1:2
76' Гол
Кашия Гурам
1:3
83' Гол
Барсегян Тигран
90'+5
28
Данко
Адам
23
Славик
Адриан
24
Коштрна
Кристиан
18
Маркович
Алекс
27
Sanusi
Ridwan
15
Rene
Paraj
13
Vincent
Chyla
25
Simon
Fasko
7
Галчик
Роланд
11
Samuel
Datko
10
Alasana
Yirajang
71
Такач
Доминик
25
Пощек
Лукаш
4
Кашия
Гурам
2
Вут
Симен
28
Блэкмэн
Сезар
20
Мустафич
Ален
88
Саввидис
Кириакос
27
Войтко
Матуш
11
Барсегян
Тигран
13
Стрелец
Давид
18
Марчелли
Нино
Железярне Подбрезова
4-1-2-3
Слован Братислава
3-4-3

История личных встреч

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

21 матч

23.8%
9.5%
66.7%
5 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

14.3%
38.1%
47.6%
3 победы 8 ничьих 10 побед

Второй тайм

19%
33.3%
47.7%
4 победы 7 ничьих 10 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
2:1
К
1:3
С
0:6
С
3:2
С
0:1
С
1:2
С
3:1
С
2:1
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
4:1
С
2:3
С
2:0
С
2:0
С
2:2
С
0:1
С
3:1
С
2:1

Голы

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.11
1.08

Среднее время на гол

81
83

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

2.17
1.89

Среднее время на гол

41
47

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Железярне Подбрезова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галчик Роланд 4 0.31
Alasana Yirajang 4 0.31
Sanusi Ridwan 2 0.15
Daniel Smekal 2 0.15
Peter Juritka 2 0.15
Депетрис Давид 2 (1) 0.15
Samuel Datko 1 0.08
Оравец Матей 0 0
Стефаник Самуэль 0 0
Славик Адриан 0 0
Rene Paraj 0 0
Simon Fasko 0 0
Демл Ондржей 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 10 (3) 0.83
Стрелец Давид 6 0.5
Марчелли Нино 2 0.17
Мак Роберт 2 0.17
Шарани Зуберу 1 0.08
Кашия Гурам 1 0.08
Метсоко Иджесси 1 0.08
Толич Марко 0 0
Вут Симен 0 0
Гайдош Артур 0 0

Карточки

Железярне Подбрезова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rene Paraj 4 0
Коштрна Кристиан 2 1
Славик Адриан 2 0
Галчик Роланд 2 0
Samuel Datko 2 0
Simon Fasko 2 0
Vincent Chyla 2 0
Peter Juritka 2 0
Депетрис Давид 1 0
Стефаник Самуэль 1 0
Оравец Матей 1 0
Мрва Марио 1 0
Маркович Алекс 1 0
Данко Адам 1 0
Filip Mielke 1 0
Kayode Saliman 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Толич Марко 3 0
Виммер Кевин 2 0
Байрич Кенан 2 0
Игнатенко Даниил 2 0
Войтко Матуш 2 0
Кашия Гурам 1 0
Мак Роберт 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Такач Доминик 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Стрелец Давид 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

1
0
Железярне Подбрезова
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Слован Братислава
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

5
4
Железярне Подбрезова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Слован Братислава
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

12
20
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 5
1
8%
2
10%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
15%
31-45
3
25%
3
15%
46-60
1
8%
5
25%
61-75
3
25%
7
35%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
33%
16-30
1
9%
1
17%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
50%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
8%
1
10%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
40%
31-45
2
17%
2
20%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 7
7 Не забивали 2
2
12%
3
13%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
4
24%
3
13%
31-45
3
18%
4
17%
46-60
1
6%
5
21%
61-75
5
29%
29%
9
38%
76-90

Пропущено

23
16
8 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
1
4%
1
6%
1-15
3
13%
2
13%
16-30
4
17%
5
31%
31-45
4
17%
3
19%
46-60
5
22%
1
6%
61-75
6
26%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Железярне Подбрезова
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ДАК - Железярне Подбрезова 3:0 Жилина - Железярне Подбрезова 2:2 Комарно - Железярне Подбрезова 1:2 Пухов - Железярне Подбрезова 0:2
Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Олимпия Бобров - Железярне Подбрезова 0:9 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Железярне Подбрезова - Татран Прешов 1:0 Железярне Подбрезова - Погронье 2:2 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Железярне Подбрезова - Зброёвка 5:2 Железярне Подбрезова - Комарно 4:1
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Скалица - Слован Братислава 2:3 Спишска-Нова-Вес - Слован Братислава 0:2 Жирона - Слован Братислава 2:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1
Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6 Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0

Результаты матчей

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Железярне Подбрезова
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3
2
4
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
8
4
2
11
2.5
4
8
2
11
3.5
2
10
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 12 10 1 1 25 - 15 31
2.
Жилина
 12 9 3 0 29 - 9 30
3.
Спартак Трнава
 13 6 6 1 19 - 10 24
4.
ДАК
 13 6 3 4 20 - 13 21
5.
Кошице
 13 4 4 5 18 - 17 16
6.
Ружомберок
 12 3 4 5 15 - 18 13
7.
Дукла Банска-Бистрица
 12 3 4 5 13 - 17 13
8.
Железярне Подбрезова
 13 3 4 6 18 - 22 13
9.
Михаловце
 13 3 4 6 16 - 25 13
10.
Тренчин
 13 2 6 5 13 - 19 12
11.
Комарно
 12 3 0 9 13 - 25 9
12.
Скалица
 12 2 3 7 15 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 7 6 1 0 19 - 8 19
2.
Спартак Трнава
 7 3 3 1 9 - 6 12
3.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
4.
Дукла Банска-Бистрица
 7 3 1 3 9 - 10 10
5.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
6.
Кошице
 7 2 3 2 9 - 7 9
7.
Железярне Подбрезова
 6 2 2 2 13 - 10 8
8.
Тренчин
 6 2 2 2 9 - 10 8
9.
Михаловце
 6 2 2 2 8 - 11 8
10.
ДАК
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Скалица
 6 1 2 3 7 - 8 5
12.
Комарно
 6 1 0 5 6 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
ДАК
 7 4 2 1 13 - 5 14
3.
Спартак Трнава
 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
5.
Кошице
 6 2 1 3 9 - 10 7
6.
Комарно
 6 2 0 4 7 - 12 6
7.
Михаловце
 7 1 2 4 8 - 14 5
8.
Железярне Подбрезова
 7 1 2 4 5 - 12 5
9.
Ружомберок
 6 1 1 4 8 - 12 4
10.
Скалица
 6 1 1 4 8 - 16 4
11.
Тренчин
 7 0 4 3 4 - 9 4
12.
Дукла Банска-Бистрица
 5 0 3 2 4 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 10 (3)
ДАК Труса Матей 7 (3)
Слован Братислава Стрелец Давид 6 (1)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
Спартак Трнава Офори Келвин 6
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Эмека Чинонсо 2 5
Кошице Кривак Ян 1 5
Михаловце Тарадуда Денис 6
Спартак Трнава Прохазка Роман 5
ДАК Мендес Алехандро 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Где смотреть матч Железярне Подбрезова 1:3 Слован Братислава онлайн

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