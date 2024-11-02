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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
ЛАСК
0:0
Первый тайм: 9'
Хартберг
0'
Лучшие коэффициенты
ЛАСК
Ничья
Хартберг
2.10
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Все Коэффициенты
28
Зибенхандль
Йорг
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
26
Смолчич
Хрвое
2
Белло
Джордж
30
Хорват
Саша
18
Йовичич
Бранко
10
Жуль
Роберт
6
Богард
Мелайро
29
Флеккер
Флориан
11
Энтруп
Максимилиан
1
Заллингер
Рафаэль
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
6
Караматик
Матео
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
4
Маркус
Бенджамин
27
Прокоп
Доминик
20
Manuel
Pfeifer
10
Афдияй
Донис
9
Patrik
Mijic
ЛАСК
4-2-3-1
Хартберг
3-5-2

История личных встреч

ЛАСК
Хартберг

16 матчей

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

28 матчей

35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед

Первый тайм

28.6%
60.7%
10.7%
8 побед 17 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

Б
1:2
Б
1:2
Б
1:3
Б
0:0
Б
0:0
Б
2:2
Б
0:3
Б
3:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
1:5
Б
1:2
Б
5:1
Б
1:2
Б
3:3
Б
0:1
ТМК
2:0
ЭЛ
0:1
ЭЛ
2:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
0:0
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Голы

Всего голов

22
24

Голов в среднем за матч

1.57
1.71

Среднее время на гол

57
52

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1
1.43

Среднее время на гол

90
63

Всего голов

36
44

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
24

Среднее время на гол

70
57

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Любичич Марин 4 (2) 0.33
Жуль Роберт 3 0.25
Бериша Валон 2 0.17
Энтруп Максимилиан 2 0.17
Цирайс Филипп 1 0.08
Богард Мелайро 1 0.08
Тауи Адиль 1 0.08
Смолчич Хрвое 1 0.08
Мустафа Ибрагим 1 0.08
Стойкович Филип 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Флеккер Флориан 0 0
Пинто Ленни 0 0
Усор Мозес 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Mijic 5 (1) 0.45
Maximilian Fillafer 2 0.18
Кайнц Тобиас 2 0.18
Афдияй Донис 1 0.09
Прокоп Доминик 1 0.09
Fabian Wilfinger 1 0.09
Омореги Джастин 0 0
Диарра Юба 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Furkan Demir 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Любичич Марин 3 0
Цирайс Филипп 3 0
Стойкович Филип 3 0
Йовичич Бранко 3 0
Тауи Адиль 2 0
Хорват Саша 0 1
Бериша Валон 1 0
Флеккер Флориан 1 0
Белло Джордж 1 0
Смолчич Хрвое 1 0
Таловеров Максим 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Томас Дараж 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диарра Юба 3 0
Кайнц Тобиас 2 0
Афдияй Донис 2 0
Furkan Demir 2 0
Хайль Юрген 2 0
Компош Пауль 2 0
Fabian Wilfinger 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Марич Лука 1 0
Прокоп Доминик 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Маркус Бенджамин 1 0
Patrik Mijic 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Nelson Prenner 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хартберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
3
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
5
ЛАСК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
9%
2
33%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
4
50%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
4
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
6%
2
17%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
25%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
24%
2
17%
76-90

Пропущено

18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
3
20%
1-15
7
39%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3
Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1

Результаты матчей

ЛАСК
Хартберг

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
4 раза 36%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
2
4
2
4
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
1
4
7
1.5
4
6
2
9
2.5
1
9
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 0:0 12 8 2 2 26 - 13 26
2.
Рапид Вена
 0:0 12 6 5 1 15 - 11 23
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 10 5 3 2 15 - 12 18
4.
Аустрия Вена
 11 5 3 3 16 - 12 18
5.
Вольфсбергер
 11 5 2 4 22 - 16 17
6.
Хартберг
 0:0 11 4 4 3 14 - 13 16
7.
Блау-Вайсс Линц
 11 4 2 5 13 - 16 14
8.
ЛАСК
 0:0 12 4 2 6 17 - 18 14
9.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 3 4 11 - 17 12
10.
Альтах
 11 2 3 6 11 - 15 9
11.
Сваровски Тироль
 11 2 3 6 9 - 16 9
12.
Гразер
 0:0 12 0 6 6 14 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 0:0 7 5 1 1 18 - 8 16
3.
Аустрия Вена
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Хартберг
 0:0 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 4 3 1 0 9 - 2 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
ЛАСК
 0:0 7 2 1 4 11 - 12 7
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Гразер
 0:0 5 0 3 2 6 - 8 3
12.
Сваровски Тироль
 5 0 3 2 2 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
ЛАСК
 0:0 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Рапид Вена
 0:0 6 1 4 1 4 - 6 7
7.
Сваровски Тироль
 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Хартберг
 0:0 5 1 2 2 6 - 8 5
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 2 3 7 - 13 5
11.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 0:0 7 0 3 4 8 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 6
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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ЛАСК
Ничья
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