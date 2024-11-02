Тур: 12. Стадион: Райффайзен Арена.
0'
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
14
Компош
Пауль
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
-
44 Тауи АдильНападающий
-
-
Главный тренер: Шопп Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
61 Furkan Demir
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
ЛАСК
Хартберг
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
28 матчей
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
60.7%
10.7%
8 побед 17 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.57
1.71
Среднее время на гол
57
52
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
36
44
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
70
57
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.33
|Жуль Роберт
|3
|0.25
|Бериша Валон
|2
|0.17
|Энтруп Максимилиан
|2
|0.17
|Цирайс Филипп
|1
|0.08
|Богард Мелайро
|1
|0.08
|Тауи Адиль
|1
|0.08
|Смолчич Хрвое
|1
|0.08
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.08
|Стойкович Филип
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Флеккер Флориан
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|5 (1)
|0.45
|Maximilian Fillafer
|2
|0.18
|Кайнц Тобиас
|2
|0.18
|Афдияй Донис
|1
|0.09
|Прокоп Доминик
|1
|0.09
|Fabian Wilfinger
|1
|0.09
|Омореги Джастин
|0
|0
|Диарра Юба
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|3
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Стойкович Филип
|3
|0
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Тауи Адиль
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|3
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Furkan Demir
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Fabian Wilfinger
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Прокоп Доминик
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Маркус Бенджамин
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Nelson Prenner
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Хартберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
3
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
5
ЛАСК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
11
6
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
9%
2
33%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
1
13%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
4
50%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
4
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
6%
2
17%
1-15
5
29%
29%
2
17%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
5
29%
29%
3
25%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
4
24%
2
17%
76-90
Пропущено
18
15
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 8
1
6%
3
20%
1-15
7
39%
1
7%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
3
17%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3
Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1
Результаты матчей
ЛАСК
Хартберг
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
4 раза 36%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
91
47
46
29
19
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|26 - 13
|26
|2.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|15 - 11
|23
|3.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|6.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|10.
|11
|2
|3
|6
|11 - 15
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|12.
|0:0
|12
|0
|6
|6
|14 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|11.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|3.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|6.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|7.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5