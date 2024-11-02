Тур: 12. Стадион: Райффайзен Арена.
0'
22' Желтая карточкаБелло Джордж
31' Желтая карточкаПрокоп Доминик
0:1
45' ГолPatrik Mijic
1:1
48' ГолСмолчич Хрвое
74' Желтая карточкаБогард Мелайро
75' Желтая карточкаКараматик Матео
90' Желтая карточкаДиарра Юба
90'+6
Ход матча
22'
31'
45'
0:1
48'
1:1
74'
75'
90'
30
Хорват
Саша
10
Жуль
Роберт
14
Компош
Пауль
28
Хайль
Юрген
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Нападающий
-
44 Тауи АдильНападающий
-
-
Главный тренер: Шопп Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
61 Furkan Demir
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
ЛАСК
Хартберг
16 матчей
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
28 матчей
35.7%
42.9%
21.4%
10 побед 12 ничьих 6 побед
Первый тайм
28.6%
60.7%
10.7%
8 побед 17 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
7 побед 14 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
24
Голов в среднем за матч
1.57
1.71
Среднее время на гол
57
52
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1
1.43
Среднее время на гол
90
63
Всего голов
36
44
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
22
Больше 79%
Меньше 21%
6
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
70
57
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.33
|Жуль Роберт
|3
|0.25
|Бериша Валон
|2
|0.17
|Энтруп Максимилиан
|2
|0.17
|Смолчич Хрвое
|2
|0.17
|Цирайс Филипп
|1
|0.08
|Богард Мелайро
|1
|0.08
|Тауи Адиль
|1
|0.08
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.08
|Стойкович Филип
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Флеккер Флориан
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|6 (1)
|0.55
|Maximilian Fillafer
|2
|0.18
|Кайнц Тобиас
|2
|0.18
|Прокоп Доминик
|1
|0.09
|Афдияй Донис
|1
|0.09
|Fabian Wilfinger
|1
|0.09
|Омореги Джастин
|0
|0
|Диарра Юба
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Любичич Марин
|3
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Стойкович Филип
|3
|0
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Тауи Адиль
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Флеккер Флориан
|1
|0
|Богард Мелайро
|1
|0
|Смолчич Хрвое
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|2
|0
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Афдияй Донис
|2
|0
|Furkan Demir
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Fabian Wilfinger
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Маркус Бенджамин
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Караматик Матео
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Nelson Prenner
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Хартберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
5
ЛАСК
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Хартберг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
9
9
Голы по времени матча
Забито
12
7
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
8%
2
29%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
3
25%
1
14%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
1
8%
1
11%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
1
11%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
2
15%
4
44%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
4
67%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
18
13
7 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
6%
2
15%
1-15
5
28%
2
15%
16-30
1
6%
1
8%
31-45
6
33%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
22%
2
15%
76-90
Пропущено
19
16
10 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
1
5%
3
19%
1-15
7
37%
1
6%
16-30
2
11%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
4
21%
2
13%
61-75
3
16%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2
ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 ЛАСК - Альтах 1:2 Хартберг - ЛАСК 1:2 Юнион Гюртен - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Санкт-Пёльтен 2:0 ЛАСК - Пушкаш-Академи 0:0
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3
Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3 Хартберг - СПГ Велс 0:0 Хартберг - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Хартберг 2:1
Результаты матчей
ЛАСК
Хартберг
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
24
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
101
48
47
210
110
210
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Рапид Вена
|Сангаре Мамаду
|1 4
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5