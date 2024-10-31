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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 17.
Торпедо Москва
 
Позже
Алания
Прогнозы 53
Торпедо Москва 88.7% (47)
X 3.8% (2)
Алания 7.5% (4)
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История личных встреч

Торпедо Москва
Алания

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

16 матчей

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:2
МПЛ
0:0
МПЛ
2:0
ТМК
1:1
ПЛ
5:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.38
1.38

Среднее время на гол

65
65

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.44
1.06

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

62
84

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нетфуллин Равиль 6 (3) 0.38
Горбунов Игорь 3 0.19
Корян Аршак 3 0.19
Максимов Максим 3 0.19
Манелов Ираклий 3 0.19
Галкин Владислав 2 0.13
Чупаёв Александр 2 0.13
Червяков Руслан 2 0.13
Бородин Сергей Алексеевич 1 0.06
Соколов Артём 1 0.06
Шитов Виталий 1 0.06
Чурич Марио 1 0.06
Шамкин Даниил 0 0
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Тарас 3 0.19
Хадарцев Батраз 2 0.13
Долгов Павел 2 0.13
Нафиков Виктор 2 0.13
Цаллагов Ибрагим 1 0.06
Абдоков Нури 1 0.06

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бородин Сергей Алексеевич 3 0
Горбунов Игорь 2 0
Корян Аршак 2 0
Данилкин Егор 2 0
Роганович Боян 2 0
Камара Мамаду 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Манелов Ираклий 1 0
Соколов Артём 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Червяков Руслан 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плиев Константин 4 1
Татаев Алексей 4 0
Абдоков Нури 3 0
Тарба Заур 3 0
Цаллагов Ибрагим 2 0
Багаев Алан 2 0
Хадарцев Батраз 2 0
Гурциев Батраз 2 0
Кокоев Давид 0 1
Чочиев Алан 1 0
Тобоев Таймураз 1 0
Макаров Сергей 1 0
Долгов Павел 1 0
Хугаев Алан 1 0
Бутаев Аллон 1 0
Москаленчик Илья 1 0
Губиев Эрик 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Алания
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
1
Торпедо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Алания
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

10
3
Торпедо Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Алания
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

2
7

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

15
4

Голы по времени матча

Забито

18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
5
28%
2
33%
31-45
4
22%
1
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
2
33%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
40%
76-90

Пропущено

5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

28
11
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 9
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
2
18%
16-30
7
25%
4
36%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
29%
4
36%
76-90

Пропущено

14
14
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
5
36%
2
14%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
1
7%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Родина Москва - Торпедо Москва 1:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0
Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2
Алания
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Алания - Чайка 2:3 Сокол - Алания 0:1 Тюмень - Алания 0:0 Алания - Балтика 0:2
Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2

Результаты матчей

Торпедо Москва
Алания

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 63%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 88%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
7 раз 44%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Алания

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
2
6
2
6
2.5
2
6
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
7
1.5
Больше Меньше
1
7
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
1.5
Больше Меньше
3
13
3
13
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 8 6 2 19 - 11 30
2.
Торпедо Москва
 Заявка 16 7 9 0 29 - 13 30
3.
Арсенал Тула
 Заявка 16 6 10 0 15 - 9 28
4.
Урал
 Заявка 16 7 5 4 23 - 17 26
5.
Черноморец Нв
 Заявка 16 7 3 6 22 - 23 24
6.
Сочи
 Заявка 16 6 6 4 24 - 16 24
7.
Ротор
 Заявка 16 5 7 4 12 - 11 22
8.
Чайка
 Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
9.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 7 4 12 - 13 22
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
11.
Енисей
 Заявка 16 6 2 8 16 - 20 20
12.
Родина Москва
 Заявка 16 4 8 4 16 - 16 20
13.
КАМАЗ
 Заявка 16 5 4 7 13 - 11 19
14.
Алания
 Заявка 16 4 5 7 11 - 14 17
15.
Сокол
 Заявка 16 3 7 6 8 - 18 16
16.
Шинник
 Заявка 16 3 6 7 11 - 18 15
17.
Уфа
 Заявка 16 3 5 8 15 - 22 14
18.
Тюмень
 Заявка 16 2 3 11 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 9 5 3 1 10 - 4 18
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Балтика
 Заявка 7 4 3 0 8 - 3 15
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
8.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
9.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 7 3 2 2 8 - 4 11
11.
Чайка
 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
12.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
14.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
15.
Сокол
 Заявка 8 2 3 3 4 - 5 9
16.
Уфа
 Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 6 - 10 5
18.
Алания
 Заявка 8 1 2 5 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Алания
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
4.
Ротор
 Заявка 8 3 3 2 6 - 6 12
5.
Чайка
 Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 1 5 9 - 15 10
7.
Сочи
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
8.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
9.
Арсенал Тула
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Урал
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
12.
Сокол
 Заявка 8 1 4 3 4 - 13 7
13.
Енисей
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
14.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Шинник
 Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
17.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
18.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Урал Аюпов Тимур 5
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Першин Никита 6
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2024, осталось 2 дня 6 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 53
    Торпедо Москва 88.7% (47)
    X 3.8% (2)
    Алания 7.5% (4)
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    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Алания

    Исход игры
    Торпедо Москва
    88.7% (47)
    Ничья
    3.8% (2)
    Алания
    7.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    58% (29)
    Меньше
    42% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    56% (28)
    Нет
    44% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Торпедо Москва
    35.8% (19)
    2:0 Торпедо Москва
    22.6% (12)
    1:0 Торпедо Москва
    15.1% (8)
    3:1 Торпедо Москва
    7.5% (4)
    1:2 Алания
    5.7% (3)
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