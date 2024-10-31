Тур: 17.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Алания
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
50%
8 побед 5 ничьих 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
16 матчей
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.38
1.38
Среднее время на гол
65
65
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.44
1.06
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
62
84
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нетфуллин Равиль
|6 (3)
|0.38
|Горбунов Игорь
|3
|0.19
|Корян Аршак
|3
|0.19
|Максимов Максим
|3
|0.19
|Манелов Ираклий
|3
|0.19
|Галкин Владислав
|2
|0.13
|Чупаёв Александр
|2
|0.13
|Червяков Руслан
|2
|0.13
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0.06
|Соколов Артём
|1
|0.06
|Шитов Виталий
|1
|0.06
|Чурич Марио
|1
|0.06
|Шамкин Даниил
|0
|0
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Тарас
|3
|0.19
|Хадарцев Батраз
|2
|0.13
|Долгов Павел
|2
|0.13
|Нафиков Виктор
|2
|0.13
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.06
|Абдоков Нури
|1
|0.06
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бородин Сергей Алексеевич
|3
|0
|Горбунов Игорь
|2
|0
|Корян Аршак
|2
|0
|Данилкин Егор
|2
|0
|Роганович Боян
|2
|0
|Камара Мамаду
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Манелов Ираклий
|1
|0
|Соколов Артём
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
|Червяков Руслан
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Плиев Константин
|4
|1
|Татаев Алексей
|4
|0
|Абдоков Нури
|3
|0
|Тарба Заур
|3
|0
|Цаллагов Ибрагим
|2
|0
|Багаев Алан
|2
|0
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Гурциев Батраз
|2
|0
|Кокоев Давид
|0
|1
|Чочиев Алан
|1
|0
|Тобоев Таймураз
|1
|0
|Макаров Сергей
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Хугаев Алан
|1
|0
|Бутаев Аллон
|1
|0
|Москаленчик Илья
|1
|0
|Губиев Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Алания
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
1
Торпедо Москва
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Алания
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
10
3
Торпедо Москва
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Алания
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
2
7
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
15
4
Голы по времени матча
Забито
18
6
9 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 12
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
5
28%
2
33%
31-45
4
22%
1
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
22%
2
33%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
40%
76-90
Пропущено
5
10
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
3
30%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
28
11
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 9
2
7%
0
0%
1-15
4
14%
2
18%
16-30
7
25%
4
36%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
3
11%
0
0%
61-75
8
29%
4
36%
76-90
Пропущено
14
14
9 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 8
2
14%
3
21%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
5
36%
2
14%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
1
7%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
55%
5%
8 побед 11 ничьих 1 поражение
Родина Москва - Торпедо Москва 1:1 Тюмень - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Балтика 0:4 Торпедо Москва - Сокол 5:0
Урал - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Сочи 2:2 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2 Шинник - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Балтика 2:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2
Алания
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Алания - Чайка 2:3 Сокол - Алания 0:1 Тюмень - Алания 0:0 Алания - Балтика 0:2
Алания - Черноморец Нв 2:0 Ротор - Алания 0:0 Амкал - Алания 0:1 Нефтехимик - Алания 0:0 Алания - КАМАЗ 0:2 Алания - Сочи 1:1 Урал - Алания 3:1 Шинник - Алания 1:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Алания - Енисей 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 0:3 Алания - Родина Москва 0:1 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2
Результаты матчей
Торпедо Москва
Алания
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 63%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 88%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
7 раз 44%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
0:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Алания
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
17
Больше Меньше
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
313
313
115
214
115
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|19 - 11
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|9
|0
|29 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|6
|10
|0
|15 - 9
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 23
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 16
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|12 - 11
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|12 - 13
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 20
|20
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|16 - 16
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 11
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 14
|17
|15.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|8 - 18
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 18
|15
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 3
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 5
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 13
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 9
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|6
|Урал
|Аюпов Тимур
|5
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|6
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Алания
Исход игры
Торпедо Москва
88.7% (47)
Ничья
3.8% (2)
Алания
7.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
58% (29)
Меньше
42% (21)
Обе команды забьют
Да
56% (28)
Нет
44% (22)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
35.8% (19)
2:0 Торпедо Москва
22.6% (12)
1:0 Торпедо Москва
15.1% (8)
3:1 Торпедо Москва
7.5% (4)
1:2 Алания
5.7% (3)
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