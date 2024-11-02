Тур: 12. Стадион: Меркур-Арена.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
21
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ятта СидиНападающий
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Ланг КристофПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Бишоф НойНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
История личных встреч
Штурм Грац
Рапид Вена
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|8
|0.67
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|0.5
|Ятта Сиди
|2
|0.17
|Гргич Леон
|2
|0.17
|Бовинг Виллиам
|1
|0.08
|Лавале Димитри
|1
|0.08
|Газибегович Юсуф
|1
|0.08
|Чуквуани Точи
|1
|0.08
|Ялькуйе Малик
|1
|0.08
|Айву Эмануэль
|1
|0.08
|Хорват Томи
|1
|0.08
|Звонарек Ловро
|1
|0.08
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Хирлендер Штефан
|0
|0
|Джонстон Макс
|0
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельо Дион Дрене
|6 (1)
|0.5
|Янссон Исак
|2
|0.17
|Бургшталлер Гвидо
|1
|0.08
|Ауэр Йонас
|1
|0.08
|Зайдль Маттиас
|1
|0.08
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.08
|Бишоф Ной
|1
|0.08
|Освальд Мориц
|1
|0.08
|Вурмбранд Николаус
|1
|0.08
|Ланг Кристоф
|0
|0
|Шауб Луис
|0
|0
|Гргич Лукас
|0
|0
|Сангаре Мамаду
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Бёкле Бенжамин
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|5
|0
|Карич Эмир
|2
|1
|Ятта Сиди
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Лавале Димитри
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Бирет Мика
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
|Ялькуйе Малик
|1
|0
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Мамаду
|4
|0
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|Болла Бендегуз
|3
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Бишоф Ной
|2
|0
|Бельо Дион Дрене
|2
|0
|Кайгин Деннис
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Цветкович Ненад
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ауэр Йонас
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Бёкле Бенжамин
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
3
Штурм Грац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
8
11
Штурм Грац
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Рапид Вена
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
8
14
Голы по времени матча
Забито
18
4
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
4
22%
1
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
6
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
4
36%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
26
15
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
4%
1
7%
1-15
3
12%
6
40%
16-30
6
23%
3
20%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
23%
1
7%
61-75
8
31%
2
13%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
4
31%
3
27%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2
Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1
Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0
Результаты матчей
Штурм Грац
Рапид Вена
Точный счет
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
5
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Рапид Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
15
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
92
47
38
110
38
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|26 - 13
|26
|2.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|15 - 11
|23
|3.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|6.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|10.
|11
|2
|3
|6
|11 - 15
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|12.
|0:0
|12
|0
|6
|6
|14 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|11.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|3.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|6.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|7.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5