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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Штурм Грац
0:0
Первый тайм: 21'
Рапид Вена
0'
Лучшие коэффициенты
Штурм Грац
Ничья
Рапид Вена
2.35
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3.60
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Все Коэффициенты
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
47
Айву
Эмануэль
35
Гайрхофер
Никлас
24
Лавале
Димитри
10
Китеишвили
Отар
21
Чуквуани
Точи
8
Ялькуйе
Малик
15
Бовинг
Виллиам
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
55
Цветкович
Ненад
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
17
Сангаре
Мамаду
8
Гргич
Лукас
21
Шауб
Луис
18
Зайдль
Маттиас
9
Бургшталлер
Гвидо
7
Бельо
Дион
Дрене
Штурм Грац
4-3-1-2
Рапид Вена
4-2-2-2

История личных встреч

Штурм Грац
Рапид Вена

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

Б
1:0
К
2:1
Б
1:3
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 8 0.67
Китеишвили Отар 6 (2) 0.5
Ятта Сиди 2 0.17
Гргич Леон 2 0.17
Бовинг Виллиам 1 0.08
Лавале Димитри 1 0.08
Газибегович Юсуф 1 0.08
Чуквуани Точи 1 0.08
Ялькуйе Малик 1 0.08
Айву Эмануэль 1 0.08
Хорват Томи 1 0.08
Звонарек Ловро 1 0.08
Горенц-Станкович Йон 0 0
Хирлендер Штефан 0 0
Джонстон Макс 0 0
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 6 (1) 0.5
Янссон Исак 2 0.17
Бургшталлер Гвидо 1 0.08
Ауэр Йонас 1 0.08
Зайдль Маттиас 1 0.08
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.08
Бишоф Ной 1 0.08
Освальд Мориц 1 0.08
Вурмбранд Николаус 1 0.08
Ланг Кристоф 0 0
Шауб Луис 0 0
Гргич Лукас 0 0
Сангаре Мамаду 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Бёкле Бенжамин 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 5 0
Карич Эмир 2 1
Ятта Сиди 2 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Лавале Димитри 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Бирет Мика 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Ярдымджи Эренджан 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Джонстон Макс 1 0
Ялькуйе Малик 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Мамаду 4 0
Бургшталлер Гвидо 3 0
Болла Бендегуз 3 0
Гргич Лукас 2 0
Бишоф Ной 2 0
Бельо Дион Дрене 2 0
Кайгин Деннис 2 0
Шауб Луис 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Цветкович Ненад 1 0
Янссон Исак 1 0
Ауэр Йонас 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Бёкле Бенжамин 1 0
Robert Klauss 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Рапид Вена
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
3
Штурм Грац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

8
11
Штурм Грац
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Рапид Вена
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

8
14

Голы по времени матча

Забито

18
4
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
2
50%
16-30
4
22%
1
25%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
6
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
11
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
1
9%
1-15
2
25%
4
36%
16-30
2
25%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

26
15
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
1
4%
1
7%
1-15
3
12%
6
40%
16-30
6
23%
3
20%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
6
23%
1
7%
61-75
8
31%
2
13%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
3
27%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
4
31%
3
27%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Спортинг Л 0:2 Штурм Грац - Гразер 5:2
Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4
Рапид Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1
Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Брага - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Рапид Вена - Трабзонспор 2:0 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Трабзонспор - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0

Результаты матчей

Штурм Грац
Рапид Вена

Точный счет

0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
5
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Рапид Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
4
2
3
3
2.5
1
5
3
3
3.5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
10
1
9
2
1.5
4
7
3
8
2.5
1
10
3
8
3.5
2
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 0:0 12 8 2 2 26 - 13 26
2.
Рапид Вена
 0:0 12 6 5 1 15 - 11 23
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 10 5 3 2 15 - 12 18
4.
Аустрия Вена
 11 5 3 3 16 - 12 18
5.
Вольфсбергер
 11 5 2 4 22 - 16 17
6.
Хартберг
 0:0 11 4 4 3 14 - 13 16
7.
Блау-Вайсс Линц
 11 4 2 5 13 - 16 14
8.
ЛАСК
 0:0 12 4 2 6 17 - 18 14
9.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 3 4 11 - 17 12
10.
Альтах
 11 2 3 6 11 - 15 9
11.
Сваровски Тироль
 11 2 3 6 9 - 16 9
12.
Гразер
 0:0 12 0 6 6 14 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 0:0 7 5 1 1 18 - 8 16
3.
Аустрия Вена
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Хартберг
 0:0 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 4 3 1 0 9 - 2 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
ЛАСК
 0:0 7 2 1 4 11 - 12 7
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Гразер
 0:0 5 0 3 2 6 - 8 3
12.
Сваровски Тироль
 5 0 3 2 2 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
ЛАСК
 0:0 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Рапид Вена
 0:0 6 1 4 1 4 - 6 7
7.
Сваровски Тироль
 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Хартберг
 0:0 5 1 2 2 6 - 8 5
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 2 3 7 - 13 5
11.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 0:0 7 0 3 4 8 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 6
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Штурм Грац
Ничья
Рапид Вена
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