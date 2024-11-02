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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 9.
Омония Никосия
0:0
Перерыв
Омония 29-го Мая
0'
27' Желтая карточка
Sotiris Fiakas
45' Желтая карточка
Adamos Andreou
45' Красная карточка
Лойзу Лойзос
45' Желтая карточка
Карп Кэтэлин

Ход матча

15'
Ланг Адам
Кулибали Сену
 
27'
 
Sotiris Fiakas
45'
 
Adamos Andreou
45'
Лойзу Лойзос
 
45'
 
Карп Кэтэлин
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Омония 29-го Мая
1.23
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14.00
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Все Коэффициенты
Омония Никосия
Омония 29-го Мая

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саиду Алиу 4 0.44
Стемпиньски Мариуш 2 0.22
Эвандро Коста 2 0.22
Семедо Вилли 2 0.22
Какулис Андроникос 2 0.22
Кулибали Сену 2 0.22
Кусулос Янис 1 0.11
Харалампус Харалампос 1 0.11
Омония 29-го Мая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труич Никола 3 (1) 0.33
Iasonas Pikis 1 0.11
Jay Enem 1 0.11

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кусулос Янис 3 0
Масурас Яннис 2 0
Кулибали Сену 2 0
Лойзу Лойзос 2 0
Дионку Альфа 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Эвандро Коста 1 0
Ацили Омер 1 0
Хаммас Амин 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Марич Матео 1 0
Панайоту Николас 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
Омония 29-го Мая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sotiris Fiakas 4 0
Труич Никола 3 0
Хейлен Майкл 2 0
Вилер Христос 2 0
Десланд Сильвен 2 0
Факундо Гарсия 2 0
Iasonas Pikis 2 0
Карп Кэтэлин 1 0
Кономис Пантелис 1 0
Псалтис Парис 1 0
Фернандес Рашаан 1 0
Andreas Artemiou 1 0
Фернандес Альберто 1 0
Рамос Да Пенья 1 0
Lefteris Alambritis 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Омония 29-го Мая
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

9
0
Омония Никосия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Омония 29-го Мая
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

9
1

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

16
5
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
7
44%
0
0%
76-90

Пропущено

9
13
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
15%
1-15
3
33%
4
31%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Хартс - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0
Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2
Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2

Результаты матчей

Омония Никосия
Омония 29-го Мая

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Омония 29-го Мая

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
4
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
4
4
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
1
7
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 8 7 1 0 21 - 5 22
2.
Арис Лимасол
 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
АПОЭЛ
 8 5 1 2 18 - 5 16
4.
Омония Никосия
 0:0 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
АЕК Ларнака
 8 4 2 2 10 - 8 14
6.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 15 - 11 13
7.
Аполлон
 7 4 1 2 9 - 6 13
8.
Анортосис
 8 2 2 4 8 - 11 8
9.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
10.
Кармиотисса
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Эносис
 9 2 1 6 5 - 14 7
12.
Этникос Ахна
 8 1 3 4 13 - 19 6
13.
Неа Саламина
 9 2 0 7 10 - 22 6
14.
Омония 29-го Мая
 0:0 9 0 3 6 5 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 0:0 5 3 1 1 7 - 2 10
4.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Аполлон
 3 2 0 1 6 - 3 6
6.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
АПОЭЛ
 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Кармиотисса
 5 1 1 3 6 - 13 4
10.
Неа Саламина
 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
12.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
13.
Омония 29-го Мая
 0:0 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
4.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Аполлон
 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Омония Никосия
 0:0 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Омония 29-го Мая
 0:0 4 0 2 2 1 - 4 2
14.
Анортосис
 5 0 2 3 3 - 8 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Кармиотисса Думбия Абубакар 4
Эносис Sean Ioannou 4
Омония 29-го Мая Sotiris Fiakas 4
Весь список
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  • Первый тайм
  • 55'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 53'
    Карп Кэтэлин получил желтую карточку от судьи
  • 52'
    УДАЛЕНИЕ! - Лойзу Лойзос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 50'
    Adamos Andreou получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Sotiris Fiakas получил желтую карточку от судьи
  • 15'
    Кулибали Сену уходит с поля. Ланг Адам выходит вместо него
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония Никосия
Ничья
Омония 29-го Мая
1.23
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7.00
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