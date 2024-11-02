Тур: 9.
0:0
Перерыв
0'
27' Желтая карточкаSotiris Fiakas
45' Желтая карточкаAdamos Andreou
45' Красная карточкаЛойзу Лойзос
45' Желтая карточкаКарп Кэтэлин
Ход матча
27'
45'
45'
45'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
-
23 Бролль КевинВратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
-
91 Бела ЖеремиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Карп КэтэлинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Fabinho IV
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саиду Алиу
|4
|0.44
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.22
|Эвандро Коста
|2
|0.22
|Семедо Вилли
|2
|0.22
|Какулис Андроникос
|2
|0.22
|Кулибали Сену
|2
|0.22
|Кусулос Янис
|1
|0.11
|Харалампус Харалампос
|1
|0.11
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труич Никола
|3 (1)
|0.33
|Iasonas Pikis
|1
|0.11
|Jay Enem
|1
|0.11
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кусулос Янис
|3
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Кулибали Сену
|2
|0
|Лойзу Лойзос
|2
|0
|Дионку Альфа
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|1
|Эвандро Коста
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Марич Матео
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Омония 29-го Мая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sotiris Fiakas
|4
|0
|Труич Никола
|3
|0
|Хейлен Майкл
|2
|0
|Вилер Христос
|2
|0
|Десланд Сильвен
|2
|0
|Факундо Гарсия
|2
|0
|Iasonas Pikis
|2
|0
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|Кономис Пантелис
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Фернандес Рашаан
|1
|0
|Andreas Artemiou
|1
|0
|Фернандес Альберто
|1
|0
|Рамос Да Пенья
|1
|0
|Lefteris Alambritis
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Омония 29-го Мая
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Омония 29-го Мая
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
9
0
Омония Никосия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Омония 29-го Мая
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
9
1
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
56%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
29%
3
33%
16-30
3
43%
1
11%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
16
5
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
2
13%
2
40%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
7
44%
0
0%
76-90
Пропущено
9
13
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
15%
1-15
3
33%
4
31%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Кармиотисса - Омония Никосия 2:6 Хартс - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0
Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0
Омония 29-го Мая
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Омония 29-го Мая - Пафос 1:2 Халканорас Идалиу1 - Омония 29-го Мая 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2
Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 Кармиотисса - Омония 29-го Мая 1:1 Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Арис Лимасол - Омония 29-го Мая 1:0 Омония 29-го Мая - АЕЛ Лимасол 2:4 Этникос Ахна - Омония 29-го Мая 2:1 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Айя-Напа - Омония 29-го Мая 1:5 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Олимпиакос Никосия - Омония 29-го Мая 0:0 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 АСИЛ Лыси - Омония 29-го Мая 0:4 Омония 29-го Мая - Пейе 2014 2:0 Ипсонас Лимасол - Омония 29-го Мая 2:3 Омония 29-го Мая - Айя-Напа 3:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2
Результаты матчей
Омония Никосия
Омония 29-го Мая
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Омония 29-го Мая
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
44
17
44
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|8.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|8 - 18
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|5 - 14
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|13 - 19
|6
|13.
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|14.
|0:0
|9
|0
|3
|6
|5 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|13.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|12 - 0
|10
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|4
|Эносис
|Sean Ioannou
|4
|Омония 29-го Мая
|Sotiris Fiakas
|4