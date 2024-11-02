Тур: 9.
Ход матча
33'
53'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
70 Боли ШарльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Маркеш ПедруНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЧиприаноЗащитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Полузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
43 Lautaro Cano
-
Главный тренер: Хименес Маноло
История личных встреч
Аполлон
АПОЭЛ
28 матчей
82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
82.1%
57.1%
23 победы 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 0 побед
37 матчей
29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед
Первый тайм
32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед
Второй тайм
40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 26 побед
65 матчей
35.4%
24.6%
40%
23 победы 16 ничьих 26 побед
Первый тайм
35.4%
43.1%
21.5%
23 победы 28 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.1%
36.9%
40%
15 побед 24 ничьи 26 побед
История матчей
Голы
Всего голов
41
39
Голов в среднем за матч
1.32
1.15
Среднее время на гол
68
78
Всего голов
56
37
Голов в среднем за матч
1.65
1.19
Среднее время на гол
54
75
Всего голов
97
76
Голов в среднем за матч
1.49
1.17
Тотал матчей
2.5
63
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 77%
Меньше 23%
15
34
Больше 52%
Меньше 48%
31
16
Больше 25%
Меньше 75%
49
8
Больше 12%
Меньше 88%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
63
Среднее время на гол
60
76
Бомбардиры внутри турнира
Аполлон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вайссбек Гаэтан
|3
|0.38
|Diego Dorregaray
|3 (2)
|0.38
|Маркеш Педру
|2
|0.25
|Змрхаль Яромир
|1
|0.13
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|4
|0.44
|Шебаке Иссам
|2
|0.22
|Маркиньос XXIII
|2
|0.22
|Корбу Мариус
|2
|0.22
|Дражич Стефан
|2 (1)
|0.22
|Техера Серхио
|1
|0.11
|Пицци Луиш
|1
|0.11
|Лайфис Константинос
|1
|0.11
|Донис Анастасиос
|1
|0.11
|Сарфо Кингсли
|1
|0.11
|Кинтилья Хави
|1
|0.11
Карточки
Аполлон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Diego Dorregaray
|2
|1
|Вурос Праксителис
|3
|0
|Бруно Араужо
|3
|0
|Д'Алмейда Сесси
|1
|1
|Вернон де Марко
|2
|0
|Буасгар Кентен
|2
|0
|Селестин Жюльен
|2
|0
|Вайссбек Гаэтан
|2
|0
|Лам Томас
|1
|0
|Барахона Карлос
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Коль Исраэль
|1
|0
|Шполярич Данило
|1
|0
|Малеккидис Георгос
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|2
|0
|Пицци Луиш
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Абанья Дэвид
|2
|0
|Сушич Матео
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
Результаты матчей
Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АПОЭЛ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
3
5
Аполлон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
АПОЭЛ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
9
18
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
3
17%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
22%
5
28%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1
Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1
Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2
Результаты матчей
Аполлон
АПОЭЛ
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Аполлон
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
62
34
53
16
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|21 - 5
|22
|2.
|8
|6
|2
|0
|14 - 4
|20
|3.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|18 - 5
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|17 - 10
|16
|5.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 6
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|10 - 8
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|8.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|9.
|8
|2
|2
|4
|5 - 12
|8
|10.
|8
|2
|2
|4
|8 - 18
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|5 - 14
|7
|12.
|8
|1
|3
|4
|13 - 19
|6
|13.
|9
|2
|0
|7
|10 - 22
|6
|14.
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|12 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|7.
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|12.
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|13.
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|12 - 0
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|3 - 3
|7
|6.
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|9 - 7
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|3 - 4
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|8 - 12
|5
|11.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|12.
|5
|1
|0
|4
|6 - 14
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|14.
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Пафос
|Жайро
|6
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|6
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|5
|Арис Лимасол
|Квилитая Георгий
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Эносис
|Менди Проспер
|2 3
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|4
|Кармиотисса
|Думбия Абубакар
|4
|Эносис
|Sean Ioannou
|4
|Омония 29-го Мая
|Sotiris Fiakas
|4