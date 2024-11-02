  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 9.
Аполлон
0:0
Второй тайм: 57'
АПОЭЛ
0'
33' Желтая карточка
Техера Серхио
39' Желтая карточка
Вурос Праксителис
53' Желтая карточка

Ход матча

33'
 
Техера Серхио
39'
Вурос Праксителис
 
46'
Лам Томас
Вурос Праксителис
 
53'
 
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АПОЭЛ

История личных встреч

Аполлон
АПОЭЛ

28 матчей

82.1%
17.9%
7.105427357601E-15%
23 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

82.1%
57.1%
23 победы 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.6%
32.1%
14.3%
15 побед 9 ничьих 0 побед

37 матчей

29.7%
70.3%
0 побед 11 ничьих 26 побед

Первый тайм

32.4%
67.6%
0 побед 12 ничьих 14 побед

Второй тайм

40.5%
59.5%
0 побед 15 ничьих 26 побед

65 матчей

35.4%
24.6%
40%
23 победы 16 ничьих 26 побед

Первый тайм

35.4%
43.1%
21.5%
23 победы 28 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.1%
36.9%
40%
15 побед 24 ничьи 26 побед

История матчей

ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
3:2
ПД
0:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0
К
2:1
ПД
1:1
ТМС
2:1
ПД
1:1
ПД
4:1
К
1:2
К
1:0
ПД
1:1
ПД
3:0
ПД
1:3
ПД
1:2
ПД
5:1
ПД
2:1
ПД
4:2
ПД
1:2
ПД
0:4
С
1:2
К
0:1
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
1:1
С
1:2
ПД
1:0
К
1:1
К
1:1
ПД
2:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
2:1
ПД
2:0
С
1:0
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
2:1
К
2:0
К
1:1
ПД
0:5
К
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
4:1
ПД
2:2

Голы

Всего голов

41
39

Голов в среднем за матч

1.32
1.15

Среднее время на гол

68
78

Всего голов

56
37

Голов в среднем за матч

1.65
1.19

Среднее время на гол

54
75

Всего голов

97
76

Голов в среднем за матч

1.49
1.17

Тотал матчей

2.5
63
Больше 97%
Меньше 3%
2
50
Больше 77%
Меньше 23%
15
34
Больше 52%
Меньше 48%
31
16
Больше 25%
Меньше 75%
49
8
Больше 12%
Меньше 88%
57
2
Больше 3%
Меньше 97%
63

Среднее время на гол

60
76

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вайссбек Гаэтан 3 0.38
Diego Dorregaray 3 (2) 0.38
Маркеш Педру 2 0.25
Змрхаль Яромир 1 0.13
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 4 0.44
Шебаке Иссам 2 0.22
Маркиньос XXIII 2 0.22
Корбу Мариус 2 0.22
Дражич Стефан 2 (1) 0.22
Техера Серхио 1 0.11
Пицци Луиш 1 0.11
Лайфис Константинос 1 0.11
Донис Анастасиос 1 0.11
Сарфо Кингсли 1 0.11
Кинтилья Хави 1 0.11

Карточки

Аполлон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Diego Dorregaray 2 1
Вурос Праксителис 3 0
Бруно Араужо 3 0
Д'Алмейда Сесси 1 1
Вернон де Марко 2 0
Буасгар Кентен 2 0
Селестин Жюльен 2 0
Вайссбек Гаэтан 2 0
Лам Томас 1 0
Барахона Карлос 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Коль Исраэль 1 0
Шполярич Данило 1 0
Малеккидис Георгос 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 2 0
Пицци Луиш 2 0
Костадинов Георги 2 0
Абанья Дэвид 2 0
Сушич Матео 1 0
Двали Лаша 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0

Результаты матчей

Аполлон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АПОЭЛ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Аполлон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
5
Аполлон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
АПОЭЛ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
33%
4
33%
76-90

Пропущено

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

9
18
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
3
17%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
2
22%
5
28%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
40%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аполлон
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Омония Арадиппу - Аполлон 0:1 Аполлон - Омония 29-го Мая 2:0 Кармиотисса - Аполлон 2:0 Аполлон - Эносис 3:1
Отеллос - Аполлон 0:4 Арис Лимасол - Аполлон 0:0 Неа Саламина - Аполлон 3:1 Анортосис - Аполлон 1:2 Аполлон - АЕК Ларнака 1:2 Аполлон - Кармиотисса 7:1 Жилина - Аполлон 1:2 Аполлон - Аль-Гарафа 1:1 Аполлон - Отеллос 4:1 Закакиу - Аполлон 1:5 Аполлон - Кармиотисса 0:0 Этникос Ахна - Аполлон 3:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 4:1 Аполлон - Пафос 1:1 Неа Саламина - Аполлон 0:2 Пафос - Аполлон 2:1
АПОЭЛ
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - Анортосис 2:0 АПОЭЛ - Борац Баня-Лука 0:1 Омония Арадиппу - АПОЭЛ 0:5 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1
Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2

Результаты матчей

Аполлон
АПОЭЛ

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Аполлон
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
5
3
1
6
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 8 7 1 0 21 - 5 22
2.
Арис Лимасол
 8 6 2 0 14 - 4 20
3.
АПОЭЛ
 0:0 9 5 2 2 18 - 5 17
4.
Омония Никосия
 9 5 1 3 17 - 10 16
5.
Аполлон
 0:0 8 4 2 2 9 - 6 14
6.
АЕК Ларнака
 8 4 2 2 10 - 8 14
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 15 - 11 13
8.
Анортосис
 8 2 2 4 8 - 11 8
9.
Омония Арадиппу
 8 2 2 4 5 - 12 8
10.
Кармиотисса
 8 2 2 4 8 - 18 8
11.
Эносис
 9 2 1 6 5 - 14 7
12.
Этникос Ахна
 8 1 3 4 13 - 19 6
13.
Неа Саламина
 9 2 0 7 10 - 22 6
14.
Омония 29-го Мая
 9 0 3 6 6 - 14 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Омония Никосия
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 6 - 3 7
5.
АЕЛ Лимасол
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
7.
АПОЭЛ
 0:0 4 2 0 2 6 - 5 6
8.
АЕК Ларнака
 3 1 1 1 3 - 4 4
9.
Кармиотисса
 5 1 1 3 6 - 13 4
10.
Неа Саламина
 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Омония Арадиппу
 5 0 2 3 1 - 10 2
12.
Этникос Ахна
 3 0 1 2 5 - 7 1
13.
Омония 29-го Мая
 5 0 1 4 4 - 9 1
14.
Эносис
 5 0 1 4 2 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
АПОЭЛ
 0:0 5 3 2 0 12 - 0 11
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 9 - 3 10
4.
АЕК Ларнака
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Аполлон
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
6.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
7.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
8.
Омония Никосия
 4 2 0 2 9 - 7 6
9.
Эносис
 4 2 0 2 3 - 4 6
10.
Этникос Ахна
 5 1 2 2 8 - 12 5
11.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
12.
Неа Саламина
 5 1 0 4 6 - 14 3
13.
Омония 29-го Мая
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Анортосис
 5 0 2 3 3 - 8 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 6
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 6
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 5
Арис Лимасол Квилитая Георгий 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Весь список

Топ нарушителей
Эносис Менди Проспер 2 3
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 4
Кармиотисса Думбия Абубакар 4
Эносис Sean Ioannou 4
Омония 29-го Мая Sotiris Fiakas 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Вурос Праксителис уходит с поля. Лам Томас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Вурос Праксителис получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Техера Серхио получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится победой Аполлон.
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