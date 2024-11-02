Тур: 12. Стадион: Арена Львов.
2:1
Конец матча
Ход матча
17'
1:0
20'
1:1
45'
2:1
26
Конопля
Ефим
18
Грам
Алаа
13
Педринью
XXV
30
Гомес
Марлон
14
Сикан
Даниил
39
Невертон
17
Янаков
Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
-
18 Грам АлааЗащитник
- Защитник
-
13 ПедриньюЗащитник
-
30 Гомес МарлонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
39 НевертонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
-
37 КевинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пушич Марино
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Янаков ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Вечный ЯнВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Попов КириллПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бабич Александр
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Черноморец Од
28 матчей
100%
28 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
17.9%
7.1%
21 победа 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
7.1%
7.2%
24 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 6 ничьих 2 победы
34 матча
82.4%
11.8%
5.8%
28 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
61.8%
32.4%
5.8%
21 победа 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
24 победы 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
45
40
Голов в среднем за матч
2.65
2.35
Среднее время на гол
34
38
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
0.59
0.29
Среднее время на гол
153
306
Всего голов
55
45
Голов в среднем за матч
1.62
1.32
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
55
68
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Судаков Георгий
|7 (2)
|0.64
|Бондаренко Артём
|6
|0.55
|Зубков Александр
|4
|0.36
|Сикан Даниил
|3
|0.27
|Матвиенко Николай
|2
|0.18
|Траоре Лассина
|1
|0.09
|Педриньо II
|1
|0.09
|Крыськив Дмитрий
|1
|0.09
|Невертон
|1
|0.09
|Степаненко Тарас
|1
|0.09
|Винисиус Тобиас
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
|Кевин IV
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янаков Денис
|2
|0.17
|Бутко Богдан
|1
|0.08
|Хобленко Алексей
|1
|0.08
|Габелок Артём
|1
|0.08
|Шевцов Илья
|1
|0.08
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0.08
|Ермаков Виталий
|0
|0
|Попов Кирилл I
|0
|0
|Yevgeniy Skyba
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матвиенко Николай
|3
|0
|Кевин IV
|3
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|1
|Педринью Роша
|2
|0
|Зубков Александр
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Конопля Ефим
|1
|0
|Бондаренко Артём
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Винисиус Тобиас
|1
|0
|Эгиналдо де Соуза Лемос
|1
|0
|Гомес Марлон
|1
|0
|Педринью XXV
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Удод Данило
|4
|0
|Кисель Ярослав
|3
|0
|Петряк Иван
|2
|0
|Джарджу Мозес
|2
|0
|Бутко Богдан
|1
|0
|Шпорн Йон
|1
|0
|Хобленко Алексей
|1
|0
|Вечный Ян
|1
|0
|Белошевский Богдан
|1
|0
|Шевцов Илья
|1
|0
|Kyrylo Sigeev
|1
|0
|Oleksandr Pshenychnyuk
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Черноморец Од
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
8
3
Шахтёр Донецк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Черноморец Од
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
14
2
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
100%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90
Пропущено
8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
24
6
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
2
33%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
4
17%
4
67%
76-90
Пропущено
12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Верес 1:1 Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1
Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Черноморец Од
Точный счет
0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
5 раз 45%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
5
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
52
31
31
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
74
55
55
46
37
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (4)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|6 (2)
|Шахтёр Донецк
|Бондаренко Артём
|6 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|4
|Карпаты
|Мирошниченко Денис
|4
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4