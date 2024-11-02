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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Шахтёр Донецк
2:1
Конец матча
Черноморец Од
0'
1:0
17' Гол
Зубков Александр
1:1
20' Гол
Габелок Артём
2:1
45' Гол
Бондаренко Артём
90'+4
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
18
Грам
Алаа
22
Матвиенко
Николай
13
Педринью
XXV
30
Гомес
Марлон
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
11
Зубков
Александр
14
Сикан
Даниил
39
Невертон
1
Рудько
Артур
2
Бутко
Богдан
39
Yevgeniy
Skyba
44
Джарджу
Мозес
77
Кисель
Ярослав
16
Белошевский
Богдан
6
Caio
Gomes
8
Шпорн
Йон
28
Габелок
Артём
17
Янаков
Денис
9
Хобленко
Алексей
Шахтёр Донецк
Черноморец Од

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Черноморец Од

28 матчей

100%
28 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
17.9%
7.1%
21 победа 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
7.1%
7.2%
24 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 6 ничьих 2 победы

34 матча

82.4%
11.8%
5.8%
28 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

61.8%
32.4%
5.8%
21 победа 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
24 победы 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
К
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
5:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
С
1:3
К
3:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:5
ПЛ
4:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
3:0
ПЛ
0:1
К
1:2

Голы

Всего голов

45
40

Голов в среднем за матч

2.65
2.35

Среднее время на гол

34
38

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

0.59
0.29

Среднее время на гол

153
306

Всего голов

55
45

Голов в среднем за матч

1.62
1.32

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

55
68

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Судаков Георгий 7 (2) 0.64
Бондаренко Артём 6 0.55
Зубков Александр 4 0.36
Сикан Даниил 3 0.27
Матвиенко Николай 2 0.18
Траоре Лассина 1 0.09
Педриньо II 1 0.09
Крыськив Дмитрий 1 0.09
Невертон 1 0.09
Степаненко Тарас 1 0.09
Винисиус Тобиас 0 0
Гомес Марлон 0 0
Кевин IV 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янаков Денис 2 0.17
Бутко Богдан 1 0.08
Хобленко Алексей 1 0.08
Габелок Артём 1 0.08
Шевцов Илья 1 0.08
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0.08
Ермаков Виталий 0 0
Попов Кирилл I 0 0
Yevgeniy Skyba 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матвиенко Николай 3 0
Кевин IV 3 0
Крыськив Дмитрий 1 1
Педринью Роша 2 0
Зубков Александр 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Конопля Ефим 1 0
Бондаренко Артём 1 0
Судаков Георгий 1 0
Винисиус Тобиас 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0
Гомес Марлон 1 0
Педринью XXV 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удод Данило 4 0
Кисель Ярослав 3 0
Петряк Иван 2 0
Джарджу Мозес 2 0
Бутко Богдан 1 0
Шпорн Йон 1 0
Хобленко Алексей 1 0
Вечный Ян 1 0
Белошевский Богдан 1 0
Шевцов Илья 1 0
Kyrylo Sigeev 1 0
Oleksandr Pshenychnyuk 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Шахтёр Донецк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Черноморец Од
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

8
3
Шахтёр Донецк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Черноморец Од
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

14
2
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
7 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
2
100%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
2
20%
2
50%
76-90

Пропущено

8
8
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

24
6
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
2
8%
0
0%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
3
13%
2
33%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
0
0%
61-75
4
17%
4
67%
76-90

Пропущено

12
12
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
3
25%
3
25%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
25%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Заря 1:0 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1 Арсенал - Шахтёр Донецк 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:1
Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкасcы 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Верес - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0 Болонья - Шахтёр Донецк 0:0 Шахтёр Донецк - Карпаты 5:2 Александрия - Шахтёр Донецк 4:3 ФК Левый Берег - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0
Черноморец Од
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Рух Львов - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Верес 1:1 Черноморец Од - Оболонь 1:0 ЛНЗ Черкасcы - Черноморец Од 1:1
Черноморец Од - Карпаты 0:1 Черноморец Од - Ингулец 1:0 Черноморец Од - Полесье 1:4 ФК Левый Берег - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Черноморец Од

Точный счет

0:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
5:2
1 раз 25%
1:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:5
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
1:0
5 раз 45%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
5
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
4 раза 36%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
1
1.5
3
1
2.5
3
1
3.5
2
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
4
5
5
1.5
5
5
2.5
4
6
3.5
3
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 10 8 2 0 22 - 6 26
2.
Александрия
 10 8 2 0 17 - 7 26
3.
Шахтёр Донецк
 11 7 2 2 29 - 11 23
4.
Полесье
 10 6 4 0 19 - 7 22
5.
Карпаты
 12 5 3 4 15 - 14 18
6.
Кривбасс
 10 5 2 3 11 - 10 17
7.
Заря
 11 5 0 6 11 - 12 15
8.
ЛНЗ Черкасcы
 11 4 3 4 13 - 16 15
9.
Рух Львов
 10 3 5 2 15 - 6 14
10.
Черноморец Од
 12 3 3 6 8 - 13 12
11.
Верес
 11 2 5 4 12 - 16 11
12.
Ворскла
 11 2 4 5 11 - 17 10
13.
Колос Ковалёвка
 11 1 6 4 6 - 9 9
14.
ФК Левый Берег
 12 2 2 8 4 - 17 8
15.
Оболонь
 11 1 2 8 5 - 26 5
16.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 6 5 1 0 12 - 6 16
2.
ЛНЗ Черкасcы
 6 4 1 1 9 - 5 13
3.
Полесье
 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Шахтёр Донецк
 5 4 0 1 16 - 5 12
5.
Динамо Киев
 5 3 2 0 7 - 3 11
6.
Карпаты
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Черноморец Од
 7 3 1 3 5 - 7 10
8.
Рух Львов
 5 2 2 1 9 - 2 8
9.
Кривбасс
 5 2 2 1 6 - 5 8
10.
Верес
 8 1 4 3 9 - 13 7
11.
Заря
 5 2 0 3 5 - 6 6
12.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 6 1 0 5 1 - 10 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Шахтёр Донецк
 6 3 2 1 13 - 6 11
3.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 5 3 0 2 5 - 5 9
6.
Заря
 6 3 0 3 6 - 6 9
7.
Карпаты
 5 2 1 2 5 - 7 7
8.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
9.
Ворскла
 8 1 3 4 9 - 12 6
10.
ФК Левый Берег
 6 1 2 3 3 - 7 5
11.
Ингулец
 11 0 5 6 7 - 18 5
12.
Верес
 3 1 1 1 3 - 3 4
13.
Колос Ковалёвка
 5 0 3 2 4 - 6 3
14.
Черноморец Од
 5 0 2 3 3 - 6 2
15.
ЛНЗ Черкасcы
 5 0 2 3 4 - 11 2
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 5 0 0 5 0 - 12 0
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Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (4)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 6 (2)
Шахтёр Донецк Бондаренко Артём 6 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 4
Карпаты Мирошниченко Денис 4
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Весь список
  • 56'
    Гомес Марлон уходит с поля. Степаненко Тарас выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Шахтёр Донецк 2:1 Черноморец Од онлайн

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