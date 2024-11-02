Тур: 12. Стадион: Ред Булл Арена.
0:0
Первый тайм: 9'
0'
23
Гаду
Джоан
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
10
Кларк
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаду ДжоанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамПолузащитник
- Нападающий
-
19 Конате КаримНападающий
-
10 Кларк БоббиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарНападающий
-
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Lukas GrafЗащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Rene Poms
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Гразер
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
3
4.5
Среднее время на гол
30
20
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
5
13
Голов в среднем за матч
1.67
4.33
Тотал матчей
5.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
20
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|5 (1)
|0.5
|Доргелес Нене
|2
|0.2
|Йео Кунфоло Мусса
|2
|0.2
|Конате Карим
|2 (1)
|0.2
|Ратков Петар
|1
|0.1
|Бидструп Мадс
|1
|0.1
|Edmund Baidoo
|1
|0.1
|Дедич Амар
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Lichtenberger
|2
|0.17
|Michael Lang2
|2
|0.17
|Вучич Ромео
|2
|0.17
|Мадернер Даниэль
|1
|0.08
|Michael Cheukoua
|1
|0.08
|Atsushi Zaizen
|1
|0.08
|Ципот Тио
|1
|0.08
|Филипович Петар
|1
|0.08
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0.08
|Сатин Мурат
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|3
|0
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|Диамбу Мамади
|2
|0
|Байчетич Стефан
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Байду Самсон
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|1
|0
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Jovicic
|4
|0
|Филипович Петар
|2
|1
|Росенбергер Бенжамен
|3
|0
|Christian Lichtenberger
|3
|0
|Atsushi Zaizen
|3
|0
|Thorsten Schriebl
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Ципот Тио
|3
|0
|Сатин Мурат
|2
|0
|Италиано Джейкоб
|2
|0
|Michael Cheukoua
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Marco Perchtold
|1
|0
|Lukas Graf
|1
|0
|Мадернер Даниэль
|1
|0
|Marco Gantschnig
|1
|0
|Jakob Meierhofer
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гразер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
8
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Гразер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
4
Ред Булл Зальцбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Гразер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
3
12
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90
Пропущено
2
16
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
50%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
7
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
27%
3
43%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
4
29%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
13
23
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
4
31%
4
17%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
1
8%
6
26%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
1
8%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1
Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0
Гразер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брегенз - Гразер 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Гразер 5:2 Гразер - Войтсберг 6:2
Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Гразер
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
4:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
4:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Гразер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
24
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
92
54
56
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|2
|2
|26 - 13
|26
|2.
|0:0
|12
|6
|5
|1
|15 - 11
|23
|3.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|16 - 12
|18
|5.
|11
|5
|2
|4
|22 - 16
|17
|6.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 13
|16
|7.
|11
|4
|2
|5
|13 - 16
|14
|8.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|17 - 18
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 17
|12
|10.
|11
|2
|3
|6
|11 - 15
|9
|11.
|11
|2
|3
|6
|9 - 16
|9
|12.
|0:0
|12
|0
|6
|6
|14 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 5
|16
|2.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|4.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 2
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|11 - 12
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|11.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|3.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|6.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|7.
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|8 - 16
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|5
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|5
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5