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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
0:0
Первый тайм: 9'
Гразер
0'
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Гразер
1.24
6.80
Реклама, betcity.ru
6.65
Все Коэффициенты
24
Шлагер
Александер
7
Капальдо
Николас
23
Гаду
Джоан
6
Байду
Самсон
3
Терзич
Алекса
18
Бидструп
Мадс
8
Байчетич
Стефан
28
Дагим
Адам
45
Доргелес
Нене
19
Конате
Карим
10
Кларк
Бобби
1
Jakob
Meierhofer
30
Milos
Jovicic
27
Росенбергер
Бенжамен
21
Michael
Lang2
5
Филипович
Петар
19
Marco
Gantschnig
7
Сатин
Мурат
13
Marco
Perchtold
10
Christian
Lichtenberger
28
Фризер
Доминик
9
Мадернер
Даниэль
Ред Булл Зальцбург
4-3-3
Гразер
5-3-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Гразер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
2:3
ТМК
3:4
К
0:6

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

3
4.5

Среднее время на гол

30
20

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

1.67
4.33

Тотал матчей

5.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
20

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 5 (1) 0.5
Доргелес Нене 2 0.2
Йео Кунфоло Мусса 2 0.2
Конате Карим 2 (1) 0.2
Ратков Петар 1 0.1
Бидструп Мадс 1 0.1
Edmund Baidoo 1 0.1
Дедич Амар 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Lichtenberger 2 0.17
Michael Lang2 2 0.17
Вучич Ромео 2 0.17
Мадернер Даниэль 1 0.08
Michael Cheukoua 1 0.08
Atsushi Zaizen 1 0.08
Ципот Тио 1 0.08
Филипович Петар 1 0.08
Росенбергер Бенжамен 1 0.08
Сатин Мурат 0 0
Италиано Джейкоб 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 3 0
Пёнтковски Камиль 2 0
Диамбу Мамади 2 0
Байчетич Стефан 2 0
Дедич Амар 1 0
Доргелес Нене 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Байду Самсон 1 0
Дагим Адам 1 0
Йео Кунфоло Мусса 1 0
Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Jovicic 4 0
Филипович Петар 2 1
Росенбергер Бенжамен 3 0
Christian Lichtenberger 3 0
Atsushi Zaizen 3 0
Thorsten Schriebl 3 0
Dennis Dressel 3 0
Ципот Тио 3 0
Сатин Мурат 2 0
Италиано Джейкоб 2 0
Michael Cheukoua 2 0
Michael Lang2 2 0
Marco Perchtold 1 0
Lukas Graf 1 0
Мадернер Даниэль 1 0
Marco Gantschnig 1 0
Jakob Meierhofer 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Гразер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
8
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Гразер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
4
Ред Булл Зальцбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Гразер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Пропущено

2
16
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
50%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
27%
3
43%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
4
29%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Пропущено

13
23
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
4
31%
4
17%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
1
8%
6
26%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1
Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0
Гразер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брегенз - Гразер 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Гразер 5:2 Гразер - Войтсберг 6:2
Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Гразер

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
4:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 27%
4:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Гразер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
4
1.5
5
6
2
7
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 0:0 12 8 2 2 26 - 13 26
2.
Рапид Вена
 0:0 12 6 5 1 15 - 11 23
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 10 5 3 2 15 - 12 18
4.
Аустрия Вена
 11 5 3 3 16 - 12 18
5.
Вольфсбергер
 11 5 2 4 22 - 16 17
6.
Хартберг
 0:0 11 4 4 3 14 - 13 16
7.
Блау-Вайсс Линц
 11 4 2 5 13 - 16 14
8.
ЛАСК
 0:0 12 4 2 6 17 - 18 14
9.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 3 4 11 - 17 12
10.
Альтах
 11 2 3 6 11 - 15 9
11.
Сваровски Тироль
 11 2 3 6 9 - 16 9
12.
Гразер
 0:0 12 0 6 6 14 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 0:0 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 0:0 7 5 1 1 18 - 8 16
3.
Аустрия Вена
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Хартберг
 0:0 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 4 3 1 0 9 - 2 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
ЛАСК
 0:0 7 2 1 4 11 - 12 7
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Гразер
 0:0 5 0 3 2 6 - 8 3
12.
Сваровски Тироль
 5 0 3 2 2 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
ЛАСК
 0:0 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Рапид Вена
 0:0 6 1 4 1 4 - 6 7
7.
Сваровски Тироль
 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Хартберг
 0:0 5 1 2 2 6 - 8 5
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 2 3 7 - 13 5
11.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 0:0 7 0 3 4 8 - 16 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 6
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Гразер
1.24
6.80
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6.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Гразер онлайн

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