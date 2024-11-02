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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
0:0
Конец матча
Гразер
0'
19' Желтая карточка
Marco Gantschnig
24' Желтая карточка
Росенбергер Бенжамен
43' Желтая карточка
Гаду Джоан
45' Вторая желтая карточка
Гаду Джоан
48' Желтая карточка
Капальдо Николас
69' Желтая карточка
Кларк Бобби
76' Желтая карточка
Байчетич Стефан
84' Желтая карточка
Вучич Ромео
90'+8
24
Шлагер
Александер
7
Капальдо
Николас
23
Гаду
Джоан
6
Байду
Самсон
3
Терзич
Алекса
18
Бидструп
Мадс
8
Байчетич
Стефан
28
Дагим
Адам
45
Доргелес
Нене
19
Конате
Карим
10
Кларк
Бобби
1
Jakob
Meierhofer
30
Milos
Jovicic
27
Росенбергер
Бенжамен
21
Michael
Lang2
5
Филипович
Петар
19
Marco
Gantschnig
7
Сатин
Мурат
13
Marco
Perchtold
10
Christian
Lichtenberger
28
Фризер
Доминик
9
Мадернер
Даниэль
Ред Булл Зальцбург
4-3-3
Гразер
5-3-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Гразер

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

Б
2:3
ТМК
3:4
К
0:6

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

3
4.5

Среднее время на гол

30
20

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

5
13

Голов в среднем за матч

1.67
4.33

Тотал матчей

5.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
20

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 5 (1) 0.5
Доргелес Нене 2 0.2
Йео Кунфоло Мусса 2 0.2
Конате Карим 2 (1) 0.2
Ратков Петар 1 0.1
Бидструп Мадс 1 0.1
Edmund Baidoo 1 0.1
Дедич Амар 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Lichtenberger 2 0.17
Michael Lang2 2 0.17
Вучич Ромео 2 0.17
Мадернер Даниэль 1 0.08
Michael Cheukoua 1 0.08
Atsushi Zaizen 1 0.08
Ципот Тио 1 0.08
Филипович Петар 1 0.08
Росенбергер Бенжамен 1 0.08
Сатин Мурат 0 0
Италиано Джейкоб 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 3 0
Байчетич Стефан 3 0
Гаду Джоан 1 1
Пёнтковски Камиль 2 0
Диамбу Мамади 2 0
Дедич Амар 1 0
Капальдо Николас 1 0
Доргелес Нене 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Байду Самсон 1 0
Дагим Адам 1 0
Кларк Бобби 1 0
Йео Кунфоло Мусса 1 0
Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росенбергер Бенжамен 4 0
Milos Jovicic 4 0
Филипович Петар 2 1
Christian Lichtenberger 3 0
Atsushi Zaizen 3 0
Thorsten Schriebl 3 0
Dennis Dressel 3 0
Ципот Тио 3 0
Сатин Мурат 2 0
Италиано Джейкоб 2 0
Michael Cheukoua 2 0
Marco Gantschnig 2 0
Michael Lang2 2 0
Marco Perchtold 1 0
Lukas Graf 1 0
Мадернер Даниэль 1 0
Jakob Meierhofer 1 0
Вучич Ромео 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Гразер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
8
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Гразер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
4
Ред Булл Зальцбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Гразер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
58% (7)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

3
12

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
4
44%
2
25%
76-90

Пропущено

2
16
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
1
50%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
50%
4
25%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
40%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
7
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
3
27%
3
43%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
3
43%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
4
29%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
21%
3
20%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Пропущено

13
23
8 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
4
31%
4
17%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
1
8%
6
26%
31-45
3
23%
4
17%
46-60
1
8%
4
17%
61-75
1
8%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1
Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0
Гразер
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брегенз - Гразер 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Штурм Грац - Гразер 5:2 Гразер - Войтсберг 6:2
Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Гразер

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Гразер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
2
3
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
3
5
5
1.5
5
7
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 12 8 2 2 27 - 14 26
2.
Рапид Вена
 12 6 5 1 16 - 12 23
3.
Ред Булл Зальцбург
 10 5 3 2 15 - 12 18
4.
Аустрия Вена
 11 5 3 3 16 - 12 18
5.
Вольфсбергер
 11 5 2 4 22 - 16 17
6.
Хартберг
 11 4 4 3 15 - 14 16
7.
Блау-Вайсс Линц
 11 4 2 5 13 - 16 14
8.
ЛАСК
 12 4 2 6 18 - 19 14
9.
Аустрия Клагенфурт
 10 3 3 4 11 - 17 12
10.
Альтах
 11 2 3 6 11 - 15 9
11.
Сваровски Тироль
 11 2 3 6 9 - 16 9
12.
Гразер
 12 0 6 6 14 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 6 5 1 0 11 - 5 16
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 19 - 9 16
3.
Аустрия Вена
 5 4 1 0 12 - 5 13
4.
Хартберг
 6 3 2 1 8 - 5 11
5.
Ред Булл Зальцбург
 4 3 1 0 9 - 2 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
7.
Вольфсбергер
 6 2 2 2 12 - 10 8
8.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
9.
Аустрия Клагенфурт
 5 1 2 2 6 - 7 5
10.
Альтах
 6 1 2 3 6 - 7 5
11.
Гразер
 5 0 3 2 6 - 8 3
12.
Сваровски Тироль
 5 0 3 2 2 - 4 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 5 3 1 1 8 - 5 10
2.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
3.
Ред Булл Зальцбург
 6 2 2 2 6 - 10 8
4.
ЛАСК
 5 2 1 2 6 - 6 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 5 2 1 2 5 - 10 7
6.
Рапид Вена
 6 1 4 1 5 - 7 7
7.
Сваровски Тироль
 6 2 0 4 7 - 12 6
8.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
9.
Аустрия Вена
 6 1 2 3 4 - 7 5
10.
Блау-Вайсс Линц
 6 1 2 3 7 - 13 5
11.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
12.
Гразер
 7 0 3 4 8 - 16 3
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 7
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Рапид Вена Сангаре Мамаду 1 4
Альтах Демаку Весель 1 4
Аустрия Вена Галвао Лукас 5
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 5
Весь список
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