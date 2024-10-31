Тур: 17.
Позже
История личных встреч
Сокол
Арсенал Тула
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.17
0.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
77
108
Бомбардиры внутри турнира
Сокол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максименко Артём
|3
|0.19
|Карпицкий Егор
|2
|0.13
|Сасин Дмитрий
|1
|0.06
|Самко Владислав
|1
|0.06
|Чуриков Иван
|1
|0.06
Арсенал Тула
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Турищев Максим
|4
|0.25
|Ткачёв Сергей
|2
|0.13
|Липовой Данил
|2
|0.13
|Попов Артём
|1
|0.06
|Цараев Алан
|1
|0.06
|Азявин Илья
|1
|0.06
|Раздорских Никита
|1
|0.06
|Хабибов Ансор
|1
|0.06
|Большаков Кирилл
|1
|0.06
|Одейинка Малик
|1
|0.06
|Гелоян Ишхан
|0
|0
Карточки
Сокол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванов Дмитрий III
|4
|0
|Сасин Дмитрий
|2
|0
|Косаревский Пётр
|2
|0
|Синяк Антон
|2
|0
|Чуриков Иван
|2
|0
|Капленко Никита
|0
|1
|Молодцов Артём
|1
|0
|Дудиев Аслан
|1
|0
|Шпитальный Владислав
|1
|0
|Бабаев Владлен
|1
|0
|Полубояринов Данил
|1
|0
|Максименко Артём
|1
|0
|Саадуев Шамиль
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
Арсенал Тула
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лёвин Владислав
|4
|0
|Попов Артём
|3
|0
|Гелоян Ишхан
|2
|0
|Бердников Алексей
|2
|0
|Печенкин Никита
|2
|0
|Волков Захар
|2
|0
|Семенчук Давид
|2
|0
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|Шевченко Евгений
|1
|0
|Дмитриев Олег
|1
|0
|Цараев Алан
|1
|0
|Азявин Илья
|1
|0
|Турищев Максим
|1
|0
|Хабибов Ансор
|1
|0
|Большаков Кирилл
|1
|0
|Жилкин Григорий
|1
|0
Результаты матчей
Сокол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
6
Сокол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
5
10
Сокол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
69% (11)
0% (0)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
81% (13)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
7
16
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Пропущено
12
3
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
25%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 4
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
1
11%
6
35%
76-90
Пропущено
17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
18%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
5
29%
29%
1
14%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
1
6%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сокол
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Нефтехимик - Сокол 0:0 Сокол - Алания 0:1 Сокол - Урал 1:3 Торпедо Москва - Сокол 5:0
Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Арсенал Тула - Шинник 1:1 Чайка - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1
Результаты матчей
Сокол
Арсенал Тула
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Сокол
Арсенал Тула
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
82
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
42
17
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
124
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|19 - 11
|30
|2.
|Заявка
|16
|7
|9
|0
|29 - 13
|30
|3.
|Заявка
|16
|6
|10
|0
|15 - 9
|28
|4.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|23 - 17
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|22 - 23
|24
|6.
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|24 - 16
|24
|7.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|12 - 11
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|9.
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|12 - 13
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|24 - 26
|21
|11.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|16 - 20
|20
|12.
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|16 - 16
|20
|13.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|13 - 11
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|11 - 14
|17
|15.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|8 - 18
|16
|16.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|11 - 18
|15
|17.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|15 - 22
|14
|18.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|13 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|9 - 4
|20
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|8 - 3
|15
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 10
|15
|7.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 8
|14
|9.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 6
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 4
|11
|11.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|13 - 8
|11
|12.
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 6
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|14.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|6 - 5
|10
|15.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|4 - 5
|9
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 10
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 8
|15
|2.
|Заявка
|8
|3
|5
|0
|10 - 5
|14
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 4
|12
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|6 - 6
|12
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 12
|11
|6.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 15
|10
|7.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|8.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|9.
|Заявка
|6
|1
|5
|0
|6 - 5
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|11.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|5 - 7
|8
|12.
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 13
|7
|13.
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|6 - 14
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|2 - 9
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|7
|Сочи
|Крамарич Мартин
|7
|Чайка
|Руденко Владислав
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|6
|Урал
|Аюпов Тимур
|5
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|СКА-Хабаровск
|Першин Никита
|6
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
Прогнозы на матч Сокол - Арсенал Тула
Исход игры
Сокол
15% (9)
Ничья
26.7% (16)
Арсенал Тула
58.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (22)
Меньше
60.71% (34)
Обе команды забьют
Да
62.5% (35)
Нет
37.5% (21)
Популярный счёт
1:2 Арсенал Тула
28.3% (17)
1:1 Ничья
21.7% (13)
0:1 Арсенал Тула
20% (12)
0:2 Арсенал Тула
6.7% (4)
2:1 Сокол
6.7% (4)
0:0 Ничья
3.3% (2)
1:0 Сокол
3.3% (2)
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