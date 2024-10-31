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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 17.
Сокол
 
Позже
Арсенал Тула
Прогнозы 60
Сокол 15% (9)
X 26.7% (16)
Арсенал Тула 58.3% (35)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сокол
Ничья
Арсенал Тула
6.70
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История личных встреч

Сокол
Арсенал Тула

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

МПЛ
0:3
МПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ВДЗЦ
2:0
ВДЗЦ
1:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.17
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

77
108

Бомбардиры внутри турнира

Сокол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Максименко Артём 3 0.19
Карпицкий Егор 2 0.13
Сасин Дмитрий 1 0.06
Самко Владислав 1 0.06
Чуриков Иван 1 0.06
Арсенал Тула
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Турищев Максим 4 0.25
Ткачёв Сергей 2 0.13
Липовой Данил 2 0.13
Попов Артём 1 0.06
Цараев Алан 1 0.06
Азявин Илья 1 0.06
Раздорских Никита 1 0.06
Хабибов Ансор 1 0.06
Большаков Кирилл 1 0.06
Одейинка Малик 1 0.06
Гелоян Ишхан 0 0

Карточки

Сокол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванов Дмитрий III 4 0
Сасин Дмитрий 2 0
Косаревский Пётр 2 0
Синяк Антон 2 0
Чуриков Иван 2 0
Капленко Никита 0 1
Молодцов Артём 1 0
Дудиев Аслан 1 0
Шпитальный Владислав 1 0
Бабаев Владлен 1 0
Полубояринов Данил 1 0
Максименко Артём 1 0
Саадуев Шамиль 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Самко Владислав 1 0
Арсенал Тула
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лёвин Владислав 4 0
Попов Артём 3 0
Гелоян Ишхан 2 0
Бердников Алексей 2 0
Печенкин Никита 2 0
Волков Захар 2 0
Семенчук Давид 2 0
Ткачёв Сергей 1 0
Шевченко Евгений 1 0
Дмитриев Олег 1 0
Цараев Алан 1 0
Азявин Илья 1 0
Турищев Максим 1 0
Хабибов Ансор 1 0
Большаков Кирилл 1 0
Жилкин Григорий 1 0

Результаты матчей

Сокол
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
6
Сокол
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Арсенал Тула
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

5
10
Сокол
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
69% (11)
0% (0)
Арсенал Тула
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
6% (1)
81% (13)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

7
16

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
2
40%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

12
3
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
25%
1
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
5
42%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

9
17
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 4
1
11%
1
6%
1-15
2
22%
2
12%
16-30
1
11%
4
24%
31-45
2
22%
1
6%
46-60
2
22%
3
18%
61-75
1
11%
6
35%
76-90

Пропущено

17
7
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
18%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
4
24%
2
29%
31-45
5
29%
29%
1
14%
46-60
2
12%
2
29%
61-75
1
6%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сокол
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Нефтехимик - Сокол 0:0 Сокол - Алания 0:1 Сокол - Урал 1:3 Торпедо Москва - Сокол 5:0
Сокол - Ротор 0:1 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Орёл - Сокол 2:3 Сокол - Сочи 1:1 Тюмень - Сокол 0:1 Родина Москва - Сокол 2:0 Сокол - Шинник 0:0 СКА-Хабаровск - Сокол 2:2 Сокол - Уфа 0:1 Сокол - Балтика 1:1 Урал - Сокол 0:0 Сокол - КАМАЗ 1:0 Сокол - Енисей 1:0 Чайка - Сокол 1:1 Крылья Советов - Сокол 6:0 Нефтехимик - Сокол 2:0
Арсенал Тула
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Арсенал Тула - Шинник 1:1 Чайка - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - Сочи 1:1 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1
Арсенал Тула - Уфа 0:0 Знамя Труда - Арсенал Тула 1:1 Балтика - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Урал 1:0 Торпедо Москва - Арсенал Тула 2:2 Арсенал Тула - СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень - Арсенал Тула 0:0 Арсенал Тула - Алания 0:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Факел - Арсенал Тула 2:1 Химки - Арсенал Тула 3:0 Локомотив Москва - Арсенал Тула 2:1

Результаты матчей

Сокол
Арсенал Тула

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
4 раза 40%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
1
7 раз 70%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:0
4 раза 25%
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
1
9 раз 56%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Сокол
Арсенал Тула

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
4
2
1
7
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
12
4
1
15
1.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 16 8 6 2 19 - 11 30
2.
Торпедо Москва
 Заявка 16 7 9 0 29 - 13 30
3.
Арсенал Тула
 Заявка 16 6 10 0 15 - 9 28
4.
Урал
 Заявка 16 7 5 4 23 - 17 26
5.
Черноморец Нв
 Заявка 16 7 3 6 22 - 23 24
6.
Сочи
 Заявка 16 6 6 4 24 - 16 24
7.
Ротор
 Заявка 16 5 7 4 12 - 11 22
8.
Чайка
 Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
9.
Нефтехимик
 Заявка 16 5 7 4 12 - 13 22
10.
СКА-Хабаровск
 Заявка 16 5 6 5 24 - 26 21
11.
Енисей
 Заявка 16 6 2 8 16 - 20 20
12.
Родина Москва
 Заявка 16 4 8 4 16 - 16 20
13.
КАМАЗ
 Заявка 16 5 4 7 13 - 11 19
14.
Алания
 Заявка 16 4 5 7 11 - 14 17
15.
Сокол
 Заявка 16 3 7 6 8 - 18 16
16.
Шинник
 Заявка 16 3 6 7 11 - 18 15
17.
Уфа
 Заявка 16 3 5 8 15 - 22 14
18.
Тюмень
 Заявка 16 2 3 11 13 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 10 5 5 0 9 - 4 20
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 9 5 3 1 10 - 4 18
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Балтика
 Заявка 7 4 3 0 8 - 3 15
6.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 4 3 1 16 - 10 15
7.
Сочи
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
8.
Черноморец Нв
 Заявка 7 4 2 1 13 - 8 14
9.
Енисей
 Заявка 7 4 1 2 10 - 6 13
10.
КАМАЗ
 Заявка 7 3 2 2 8 - 4 11
11.
Чайка
 Заявка 8 2 5 1 13 - 8 11
12.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 6 11
13.
Шинник
 Заявка 9 3 2 4 7 - 9 11
14.
Ротор
 Заявка 8 2 4 2 6 - 5 10
15.
Сокол
 Заявка 8 2 3 3 4 - 5 9
16.
Уфа
 Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 6 - 10 5
18.
Алания
 Заявка 8 1 2 5 5 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Балтика
 Заявка 9 4 3 2 11 - 8 15
2.
Торпедо Москва
 Заявка 8 3 5 0 10 - 5 14
3.
Алания
 Заявка 8 3 3 2 6 - 4 12
4.
Ротор
 Заявка 8 3 3 2 6 - 6 12
5.
Чайка
 Заявка 8 3 2 3 7 - 12 11
6.
Черноморец Нв
 Заявка 9 3 1 5 9 - 15 10
7.
Сочи
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
8.
Родина Москва
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
9.
Арсенал Тула
 Заявка 6 1 5 0 6 - 5 8
10.
Урал
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 9 2 2 5 5 - 7 8
12.
Сокол
 Заявка 8 1 4 3 4 - 13 7
13.
Енисей
 Заявка 9 2 1 6 6 - 14 7
14.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Шинник
 Заявка 7 0 4 3 4 - 9 4
17.
Нефтехимик
 Заявка 7 0 4 3 2 - 9 4
18.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 7
Сочи Крамарич Мартин 7
Чайка Руденко Владислав 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 6
Урал Аюпов Тимур 5
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
СКА-Хабаровск Першин Никита 6
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Сокол - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 ноября 2024, осталось 2 дня 1 час 41 минуту.



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    • Прогнозы 60
    Сокол 15% (9)
    X 26.7% (16)
    Арсенал Тула 58.3% (35)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сокол
    Ничья
    Арсенал Тула
    6.70
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    Прогнозы на матч Сокол - Арсенал Тула

    Исход игры
    Сокол
    15% (9)
    Ничья
    26.7% (16)
    Арсенал Тула
    58.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (22)
    Меньше
    60.71% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    62.5% (35)
    Нет
    37.5% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал Тула
    28.3% (17)
    1:1 Ничья
    21.7% (13)
    0:1 Арсенал Тула
    20% (12)
    0:2 Арсенал Тула
    6.7% (4)
    2:1 Сокол
    6.7% (4)
    0:0 Ничья
    3.3% (2)
    1:0 Сокол
    3.3% (2)
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