Тур: 11. Стадион: Home Deluxe Arena.
0:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
15'
51'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
25
Шеллер
Тьярк
20
Гётце
Феликс
17
Laurin
Curda
46
Luis
Engelns
29
Ilyas
Ansah
21
Элерс
Кевин
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
44
Johan
Gomez
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
-
17 Laurin CurdaЗащитник
- Защитник
-
46 Luis EngelnsПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Костонс КунНападающий
- Нападающий
-
-
43 Martin Ens
-
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Элерс КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
27 Кёлер СвенПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Сабо ЛевентеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ул-Шик ВалидПолузащитник
-
25 Ба СануссуПолузащитник
- Нападающий
-
15 Max Marie
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
История личных встреч
Падерборн
Айнтрахт Бр
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
16 матчей
37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
0.78
Среднее время на гол
45
115
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.11
1.14
Среднее время на гол
81
78
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.5
0.94
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
60
96
Бомбардиры внутри турнира
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.45
|Ilyas Ansah
|3
|0.27
|Михель Свен
|2
|0.18
|Клаас Себастьян
|2
|0.18
|Аарон Зентер
|1
|0.09
|Гримальди Адриано
|1
|0.09
|Обермайр Рафаэль
|1
|0.09
|Гётце Феликс
|1
|0.09
|Костонс Кун
|1
|0.09
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.09
|Santiago Castaneda
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|5 (1)
|0.45
|Сабо Левенте
|3
|0.27
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.09
|Кауфманн Фабио
|1
|0.09
|Элерс Кевин
|1
|0.09
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Фабио Ди-Мичели
|0
|0
Карточки
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Laurin Curda
|3
|1
|Михель Свен
|3
|0
|Гётце Феликс
|3
|0
|Santiago Castaneda
|3
|0
|Calvin Brackelmann
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Муслиу Визар
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Клаас Себастьян
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Баур Мика
|1
|0
|Аарон Зентер
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Luis Engelns
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кёлер Свен
|3
|1
|Даниэль Шернинг
|2
|1
|Кауфманн Фабио
|3
|0
|Элерс Кевин
|3
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Грилль Леннарт
|0
|1
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|Краусе Робин
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Белль-Белль Леон
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Филипп Райан
|1
|0
|Сабо Левенте
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Результаты матчей
Падерборн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
4
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
10
5
Падерборн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Айнтрахт Бр
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Пропущено
1
17
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
100%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90
Забито
19
11
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
11%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
7
37%
3
27%
76-90
Пропущено
12
23
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
3
13%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
4
33%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Падерборн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Падерборн - Вердер 0:1 Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0
Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0
Результаты матчей
Падерборн
Айнтрахт Бр
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Падерборн
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
73
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|4.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 13
|20
|5.
|2:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 16
|19
|6.
|11
|5
|4
|2
|22 - 19
|19
|7.
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|8.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|10.
|11
|4
|3
|4
|23 - 20
|15
|11.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|12.
|11
|3
|4
|4
|23 - 22
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|18 - 22
|13
|14.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|10 - 13
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|19 - 24
|9
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|18.
|11
|2
|1
|8
|5 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|2 - 10
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|11 - 10
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|17.
|2:1
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|2:1
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|4.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 10
|8
|9.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|14 - 14
|7
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5