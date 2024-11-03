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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Падерборн
0:0
Второй тайм: 58'
Айнтрахт Бр
0'
15' Желтая карточка
Элерс Кевин
51' Желтая карточка
Кауфманн Фабио

Ход матча

15'
 
Элерс Кевин
51'
 
Кауфманн Фабио
59'
Гримальди Адриано
Бильбия Филип
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Айнтрахт Бр
2.15
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4.70
5.00
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Все Коэффициенты
30
Шуберт
Маркус
25
Шеллер
Тьярк
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
17
Laurin
Curda
33
Marcel
Hoffmeier
46
Luis
Engelns
5
Santiago
Castaneda
7
Бильбия
Филип
23
Обермайр
Рафаэль
29
Ilyas
Ansah
12
Юханссон
Марко
3
Еккель
Пауль
6
Бисакшич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
7
Кауфманн
Фабио
19
Белль-Белль
Леон
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
9
Филипп
Райан
44
Johan
Gomez
32
Конте
Кристиан
Падерборн
3-4-2-1
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

История личных встреч

Падерборн
Айнтрахт Бр

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
5:1
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
2:0
ТМК
2:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМС
1:2
Б3
2:0
Б3
2:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
0.78

Среднее время на гол

45
115

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
1.14

Среднее время на гол

81
78

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.5
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
96

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.45
Ilyas Ansah 3 0.27
Михель Свен 2 0.18
Клаас Себастьян 2 0.18
Аарон Зентер 1 0.09
Гримальди Адриано 1 0.09
Обермайр Рафаэль 1 0.09
Гётце Феликс 1 0.09
Костонс Кун 1 0.09
Кинсомби Давид 1 (1) 0.09
Santiago Castaneda 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 5 (1) 0.45
Сабо Левенте 3 0.27
Бисакшич Эрмин 1 0.09
Кауфманн Фабио 1 0.09
Элерс Кевин 1 0.09
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Laurin Curda 3 1
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 3 0
Santiago Castaneda 3 0
Calvin Brackelmann 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Муслиу Визар 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Клаас Себастьян 1 0
Херрманн Лука 1 0
Баур Мика 1 0
Аарон Зентер 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Luis Engelns 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 3 1
Даниэль Шернинг 2 1
Кауфманн Фабио 3 0
Элерс Кевин 3 0
Еккель Пауль 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Грилль Леннарт 0 1
Бисакшич Эрмин 1 0
Краусе Робин 1 0
Иванов Роберт 1 0
Белль-Белль Леон 1 0
Конте Кристиан 1 0
Филипп Райан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Max Marie 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

10
5
Падерборн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Айнтрахт Бр
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Пропущено

1
17
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
100%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Забито

19
11
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
11%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
7
37%
3
27%
76-90

Пропущено

12
23
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
3
13%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
4
33%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Падерборн - Вердер 0:1 Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0
Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0

Результаты матчей

Падерборн
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
7 раз 70%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
7
3
1.5
2
8
3
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Гамбург
 1:0 11 6 3 2 25 - 13 21
3.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
4.
Падерборн
 0:0 11 5 5 1 18 - 13 20
5.
Магдебург
 2:1 11 5 4 2 20 - 16 19
6.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
7.
Герта
 11 5 2 4 19 - 17 17
8.
Нюрнберг
 0:1 11 5 1 5 23 - 20 16
9.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
10.
Кёльн
 11 4 3 4 23 - 20 15
11.
Кайзерслаутерн
 1:2 11 4 3 4 19 - 18 15
12.
Дармштадт
 11 3 4 4 23 - 22 13
13.
Гройтер Фюрт
 11 3 4 4 18 - 22 13
14.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
15.
Ульм 1846
 11 2 3 6 10 - 13 9
16.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 11 2 3 6 11 - 23 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 1:0 6 4 2 0 16 - 5 14
3.
Падерборн
 0:0 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 0:1 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
11.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
12.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
13.
Кайзерслаутерн
 1:2 5 1 2 2 11 - 10 5
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
17.
Магдебург
 2:1 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 2:1 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 1:2 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 0:0 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
9.
Гамбург
 1:0 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Нюрнберг
 0:1 6 2 1 3 9 - 8 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 6
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Элерс Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Падерборн
Ничья
Айнтрахт Бр
2.15
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4.70
5.00
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