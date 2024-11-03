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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 13949
Падерборн
0:0
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
15' Желтая карточка
Элерс Кевин
50' Желтая карточка
Кауфманн Фабио
72' Красная карточка
Marcel Hoffmeier
90'+5

Ход матча

15'
 
Элерс Кевин
50'
 
Кауфманн Фабио
59'
Гримальди Адриано
Бильбия Филип
 
59'
Херрманн Лука
Laurin Curda
 
59'
Костонс Кун
Luis Engelns
 
64'
 
Полтер Себастьян
Конте Кристиан
72'
Marcel Hoffmeier
 
79'
Anton Baeuerle
Обермайр Рафаэль
 
80'
 
Сабо Левенте
Johan Gomez
84'
 
Рэбигер Сидни
Краусе Робин

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 15
  • 2 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 6
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 444 Количество передач 392
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
30
Шуберт
Маркус
25
Шеллер
Тьярк
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
17
Laurin
Curda
33
Marcel
Hoffmeier
46
Luis
Engelns
5
Santiago
Castaneda
7
Бильбия
Филип
23
Обермайр
Рафаэль
29
Ilyas
Ansah
12
Юханссон
Марко
3
Еккель
Пауль
6
Бисакшич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
7
Кауфманн
Фабио
19
Белль-Белль
Леон
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
9
Филипп
Райан
44
Johan
Gomez
32
Конте
Кристиан
Падерборн
3-4-2-1
Айнтрахт Бр
3-4-1-2

История личных встреч

Падерборн
Айнтрахт Бр

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

16 матчей

37.5%
25%
37.5%
6 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
5:1
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:2
Б2
2:1
Б2
2:0
ТМК
2:0
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
0:0
Б2
1:0
ТМС
1:2
Б3
2:0
Б3
2:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
0.78

Среднее время на гол

45
115

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.11
1.14

Среднее время на гол

81
78

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.5
0.94

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

60
96

Бомбардиры внутри турнира

Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.45
Ilyas Ansah 3 0.27
Михель Свен 2 0.18
Клаас Себастьян 2 0.18
Аарон Зентер 1 0.09
Гримальди Адриано 1 0.09
Обермайр Рафаэль 1 0.09
Гётце Феликс 1 0.09
Костонс Кун 1 0.09
Кинсомби Давид 1 (1) 0.09
Santiago Castaneda 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 5 (1) 0.45
Сабо Левенте 3 0.27
Бисакшич Эрмин 1 0.09
Кауфманн Фабио 1 0.09
Элерс Кевин 1 0.09
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Фабио Ди-Мичели 0 0

Карточки

Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Laurin Curda 3 1
Михель Свен 3 0
Гётце Феликс 3 0
Santiago Castaneda 3 0
Calvin Brackelmann 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Marcel Hoffmeier 0 1
Муслиу Визар 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Клаас Себастьян 1 0
Херрманн Лука 1 0
Баур Мика 1 0
Аарон Зентер 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Luis Engelns 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кёлер Свен 3 1
Кауфманн Фабио 4 0
Даниэль Шернинг 2 1
Элерс Кевин 3 0
Еккель Пауль 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Грилль Леннарт 0 1
Бисакшич Эрмин 1 0
Краусе Робин 1 0
Иванов Роберт 1 0
Белль-Белль Леон 1 0
Конте Кристиан 1 0
Филипп Райан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Max Marie 1 0

Результаты матчей

Падерборн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Айнтрахт Бр
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
4
Падерборн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Айнтрахт Бр
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

10
5
Падерборн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Айнтрахт Бр
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

9
4
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Пропущено

1
17
1 В 1-м тайме 7
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 5
1
100%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
4
40%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
4
40%
1
14%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
4
36%
1
17%
76-90

Забито

19
11
5 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
11%
2
18%
1-15
1
5%
1
9%
16-30
2
11%
3
27%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
7
37%
3
27%
76-90

Пропущено

12
23
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
3
13%
1-15
2
17%
4
17%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
2
17%
4
17%
46-60
3
25%
4
17%
61-75
4
33%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Падерборн
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Падерборн - Вердер 0:1 Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0
Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1
Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3 Дрохтерcен-Асcель - Айнтрахт Бр 0:7 Айнтрахт Бр - Панатинаикос 1:0 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0

Результаты матчей

Падерборн
Айнтрахт Бр

Точный счет

0:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Падерборн
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
2
9
3
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 11 5 5 1 18 - 13 20
4.
Гамбург
 11 5 4 2 25 - 14 19
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
6.
Нюрнберг
 11 5 2 4 24 - 20 17
7.
Герта
 11 5 2 4 19 - 17 17
8.
Магдебург
 11 4 5 2 20 - 17 17
9.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
10.
Кайзерслаутерн
 11 4 4 3 20 - 18 16
11.
Кёльн
 11 4 3 4 23 - 20 15
12.
Дармштадт
 11 3 4 4 23 - 22 13
13.
Гройтер Фюрт
 11 3 4 4 18 - 22 13
14.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
15.
Ульм 1846
 11 2 3 6 10 - 13 9
16.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
17.
Айнтрахт Бр
 11 2 3 6 11 - 23 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
11.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
12.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
17.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 15'
    Элерс Кевин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Где смотреть матч Падерборн 0:0 Айнтрахт Бр онлайн

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