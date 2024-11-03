Тур: 11. Стадион: Фолькспаркштадион.
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
24
Перрен
Люка
28
Мухайм
Миро
17
Карабец
Адам
14
Рейс
Людовит
27
Зельке
Дейви
31
Кнохе
Робин
20
Яндер
Каспар
17
Кастроп
Йенс
10
Юстван
Юлиан
30
Эмрели
Махир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Перрен ЛюкаЗащитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Otto Stange
-
45 Fabio Balde
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Яндер КаспарПолузащитник
-
17 Кастроп ЙенсПолузащитник
-
10 Юстван ЮлианПолузащитник
-
30 Эмрели МахирНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сидел НикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
43 Хофман Янник
-
-
Главный тренер: Клозе Мирослав
История личных встреч
Гамбург
Нюрнберг
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
114.3%
0 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
23 матча
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.5%
56.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
28
22
Голов в среднем за матч
2.55
1.83
Среднее время на гол
35
49
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.67
0.82
Среднее время на гол
135
110
Всего голов
36
31
Голов в среднем за матч
1.57
1.35
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
66
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|7 (1)
|0.64
|Зельке Дейви
|6
|0.55
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|5
|0.45
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.27
|Эльфадли Даниэль
|2
|0.18
|Каттербах Ноа
|1
|0.09
|Хайер Моритц
|1
|0.09
|Мухайм Миро
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цимас Стефанос
|5
|0.45
|Юстван Юлиан
|3 (1)
|0.27
|Шлаймер Лукас
|3
|0.27
|Яндер Каспар
|2
|0.18
|Эмрели Махир
|2
|0.18
|Пик Флориан
|1
|0.09
|Кастроп Йенс
|1
|0.09
|Карафиат Ондржей
|1
|0.09
|Окунуки Кандзи
|1
|0.09
|Шевчик Михал
|1
|0.09
|Rafael Lubach
|1
|0.09
|Думан Тайлан
|1 (1)
|0.09
|Данило Соарес
|0
|0
|Валентини Энрико
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|4
|2
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Хефти Сильван
|3
|0
|Мухайм Миро
|3
|0
|Мефферт Йонас
|1
|1
|Зельке Дейви
|2
|0
|Рейс Людовит
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Карабец Адам
|2
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Каттербах Ноа
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
|Fabio Balde
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастроп Йенс
|5
|0
|Яндер Каспар
|3
|1
|Флик Флориан
|3
|0
|Цимас Стефанос
|1
|1
|Думан Тайлан
|2
|0
|Эмрели Махир
|2
|0
|Серра Янни
|1
|0
|Данило Соарес
|1
|0
|Юстван Юлиан
|1
|0
|Окунуки Кандзи
|1
|0
|Шевчик Михал
|1
|0
|Ельч Финн
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
3
Гамбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
7
13
Гамбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Нюрнберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
15
9
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
5
33%
1
11%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
2
22%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Пропущено
5
7
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
44%
4
31%
76-90
Пропущено
8
13
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Забито
24
22
13 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
8
33%
2
9%
1-15
1
4%
4
18%
16-30
4
17%
3
14%
31-45
2
8%
4
18%
46-60
2
8%
3
14%
61-75
7
29%
29%
6
27%
76-90
Пропущено
13
20
2 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
2
15%
6
30%
31-45
6
46%
2
10%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
3
23%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1
Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12
Нюрнберг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Ян 8:3 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2
Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13
Результаты матчей
Гамбург
Нюрнберг
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
8:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
8
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
3:2
2 раза 20%
0:4
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
8:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
4
1 раз 10%
8
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Нюрнберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
32
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
41
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
82
64
46
46
28
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|4.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 13
|20
|5.
|2:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 16
|19
|6.
|11
|5
|4
|2
|22 - 19
|19
|7.
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|8.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|10.
|11
|4
|3
|4
|23 - 20
|15
|11.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|12.
|11
|3
|4
|4
|23 - 22
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|18 - 22
|13
|14.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|10 - 13
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|19 - 24
|9
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|18.
|11
|2
|1
|8
|5 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|2 - 10
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|11 - 10
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|17.
|2:1
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|2:1
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|4.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 10
|8
|9.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|14 - 14
|7
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5