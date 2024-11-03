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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 57000
Гамбург
1:1
Конец матча
Нюрнберг
0'
1:0
15' Гол
Эльфадли Даниэль
1:1
63' Гол
Эмрели Махир
65' Желтая карточка
Эмрели Махир
67' Желтая карточка
Данило Соарес
81' Желтая карточка
Цимас Стефанос
85' Желтая карточка
Микельбрансис Вильям
90'+4

Ход матча

15'
Эльфадли Даниэль
(Карабец Адам)
1:0
31'
Рихтер Марко
Рейс Людовит
 
63'
1:1
Эмрели Махир
(Кнохе Робин)
63'
Ферай Иммануэль
Карабец Адам
 
64'
Fabio Balde
Жан-Люк Домпе
 
65'
 
Эмрели Махир
67'
 
Данило Соарес
68'
 
Шлаймер Лукас
Эмрели Махир
71'
 
Berkay Yilmaz
Данило Соарес
71'
 
Rafael Lubach
Кастроп Йенс
75'
Микельбрансис Вильям
Каттербах Ноа
 
75'
Кёнигсдёрффер Рансфорд
Зельке Дейви
 
81'
 
Цимас Стефанос
84'
 
Голлер Беньямин
Цимас Стефанос
85'
Микельбрансис Вильям
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 11
  • 5 Угловые 11
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 425 Количество передач 545
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
1
Фернандеш
Даниэль
33
Каттербах
Ноа
24
Перрен
Люка
3
Хайер
Моритц
28
Мухайм
Миро
17
Карабец
Адам
14
Рейс
Людовит
8
Эльфадли
Даниэль
6
Пореба
Лукаш
7
Жан-Люк
Домпе
27
Зельке
Дейви
1
Рейхерт
Ян
4
Ельч
Финн
31
Кнохе
Робин
44
Карафиат
Ондржей
2
Вилладсен
Оливер
3
Данило
Соарес
20
Яндер
Каспар
17
Кастроп
Йенс
10
Юстван
Юлиан
30
Эмрели
Махир
9
Цимас
Стефанос
Гамбург
4-5-1
Нюрнберг
3-4-1-2

История личных встреч

Гамбург
Нюрнберг

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

114.3%
0 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

23 матча

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.5%
56.5%
10 побед 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.5%
26.1%
17.4%
13 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
4:1
Б2
0:2
Б2
3:0
Б2
0:2
Б2
2:1
К
1:1
Б2
2:2
Б2
5:2
Б2
1:1
Б2
4:1
Б2
0:4
К
1:0
Б
2:1
Б
0:5
Б
1:1
Б
0:1
Б
1:1
Б
2:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
4:0
Б
0:4
Б
0:0

Голы

Всего голов

28
22

Голов в среднем за матч

2.55
1.83

Среднее время на гол

35
49

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.67
0.82

Среднее время на гол

135
110

Всего голов

36
31

Голов в среднем за матч

1.57
1.35

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
66

Бомбардиры внутри турнира

Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глацель Роберт 7 (1) 0.64
Зельке Дейви 6 0.55
Кёнигсдёрффер Рансфорд 5 0.45
Жан-Люк Домпе 3 0.27
Эльфадли Даниэль 2 0.18
Каттербах Ноа 1 0.09
Хайер Моритц 1 0.09
Мухайм Миро 0 0
Карабец Адам 0 0
Fabio Balde 0 0
Мефферт Йонас 0 0
Джатта Бейкери 0 0
Ферай Иммануэль 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цимас Стефанос 5 0.45
Юстван Юлиан 3 (1) 0.27
Шлаймер Лукас 3 0.27
Эмрели Махир 3 0.27
Яндер Каспар 2 0.18
Пик Флориан 1 0.09
Кастроп Йенс 1 0.09
Карафиат Ондржей 1 0.09
Окунуки Кандзи 1 0.09
Шевчик Михал 1 0.09
Rafael Lubach 1 0.09
Думан Тайлан 1 (1) 0.09
Данило Соарес 0 0
Кнохе Робин 0 0
Валентини Энрико 0 0

Карточки

Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 4 2
Стеффен Баумгарт 3 0
Хефти Сильван 3 0
Мухайм Миро 3 0
Мефферт Йонас 1 1
Зельке Дейви 2 0
Рейс Людовит 2 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 2 0
Карабец Адам 2 0
Хайер Моритц 1 0
Сахити Эмир 1 0
Хаджикадунич Деннис 1 0
Каттербах Ноа 1 0
Микельбрансис Вильям 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0
Fabio Balde 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастроп Йенс 5 0
Яндер Каспар 3 1
Цимас Стефанос 2 1
Флик Флориан 3 0
Эмрели Махир 3 0
Думан Тайлан 2 0
Данило Соарес 2 0
Серра Янни 1 0
Юстван Юлиан 1 0
Окунуки Кандзи 1 0
Шевчик Михал 1 0
Ельч Финн 1 0

Результаты матчей

Гамбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Нюрнберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
4
Гамбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Нюрнберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

7
13
Гамбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Нюрнберг
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
0% (0)
45% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

11
17

Голы по времени матча

Забито

16
10
10 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
6
38%
1
10%
1-15
1
6%
2
20%
16-30
3
19%
2
20%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
3
30%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Пропущено

6
8
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
50%
1
13%
46-60
2
33%
1
13%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
1
11%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
4
44%
4
31%
76-90

Пропущено

8
13
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
5
38%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Забито

25
23
14 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
9
36%
2
9%
1-15
1
4%
4
17%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
2
8%
4
17%
46-60
2
8%
4
17%
61-75
7
28%
6
26%
76-90

Пропущено

14
21
2 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
2
14%
6
29%
31-45
6
43%
2
10%
46-60
3
21%
2
10%
61-75
3
21%
7
33%
76-90

Результаты последних матчей

Гамбург
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Гамбург 2:1 Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1
Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12
Нюрнберг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Нюрнберг - Ян 8:3 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 0:4 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2
Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Герта 0:2 Ульм 1846 - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Эрцгебирге Ауэ 6:0 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Саарбрюккен - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Нюрнберг - Ювентус 3:0 Нюрнберг - Ювентус де Кай 3:0 Блэкберн - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Блэкберн 2:1 Мюнхен-1860 - Нюрнберг 1:1 Ансбах - Нюрнберг 1:4 Херсбрук - Нюрнберг 0:13

Результаты матчей

Гамбург
Нюрнберг

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
8:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
8
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
8:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
8
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Гамбург
Нюрнберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
3
3
2.5
3
2
2
4
3.5
1
4
1
5
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
1
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
6
5
4
7
2.5
4
7
2
9
3.5
2
9
1
10
4.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
3.
Падерборн
 11 5 5 1 18 - 13 20
4.
Гамбург
 11 5 4 2 25 - 14 19
5.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
6.
Нюрнберг
 11 5 2 4 24 - 20 17
7.
Герта
 11 5 2 4 19 - 17 17
8.
Магдебург
 11 4 5 2 20 - 17 17
9.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
10.
Кайзерслаутерн
 11 4 4 3 20 - 18 16
11.
Кёльн
 11 4 3 4 23 - 20 15
12.
Дармштадт
 11 3 4 4 23 - 22 13
13.
Гройтер Фюрт
 11 3 4 4 18 - 22 13
14.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
15.
Ульм 1846
 11 2 3 6 10 - 13 9
16.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
17.
Айнтрахт Бр
 11 2 3 6 11 - 23 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 6 3 3 0 16 - 6 12
3.
Падерборн
 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Кайзерслаутерн
 5 1 3 1 12 - 10 6
11.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
12.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
13.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
17.
Магдебург
 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 6 4 1 1 14 - 8 13
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
9.
Нюрнберг
 6 2 2 2 10 - 8 8
10.
Гамбург
 5 2 1 2 9 - 8 7
11.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 7
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Магдебург Матисен Маркус 1 5
Карлсруэ Рапп Николай 6
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
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