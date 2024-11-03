Тур: 11. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
1:2
Второй тайм: 59'
0'
0:1
11' ГолЛорик Самуэль
0:2
13' ГолХёршер Филипп
30' Желтая карточкаМихель Фалько
1:2
32' ПенальтиТомяк Борис
36' Вторая желтая карточкаМихель Фалько
51' Желтая карточкаТомяк Борис
Ход матча
11'
0:1
13'
0:2
30'
32'
1:2
36'
36'
36'
51'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
56 Владение мячом, % 44
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
23
Аремю
Афииз
26
Калоч
Филип
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Livan
Burcu
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
31 Luca SirchЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Аремю АфиизПолузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
- Защитник
-
32 Гиамера ЯнЗащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
17 Опоку АаронПолузащитник
- Нападающий
-
-
18 Jannik Mause
-
Главный тренер: Markus Anfang
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Югоне ЖанЗащитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Livan BurcuНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
- Нападающий
-
10 Сека ДжейсонНападающий
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Магдебург
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
2
Голов в среднем за матч
2.4
0.4
Среднее время на гол
37
225
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.6
1.8
Среднее время на гол
56
50
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2
1.1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
81
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|6
|0.55
|Ганслик Даниэль
|3
|0.27
|Томяк Борис
|3 (2)
|0.27
|Опоку Аарон
|2
|0.18
|Йокота Дайсуке
|1
|0.09
|Клемент Филипп
|1
|0.09
|Риттер Марлон
|1
|0.09
|Тачи Ричмонд
|1
|0.09
|Luca Sirch
|1
|0.09
|Циммер Жан
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Florian Kleinhansl
|0
|0
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|5 (1)
|0.45
|Хёршер Филипп
|3
|0.27
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.18
|Livan Burcu
|2
|0.18
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0.09
|Матисен Маркус
|1
|0.09
|Нолленбергер Александер
|1
|0.09
|Югоне Жан
|1
|0.09
|Кремпицки Коннор
|1
|0.09
|Гнака Силас
|1
|0.09
|Лорик Самуэль
|1
|0.09
|Михель Фалько
|1
|0.09
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|4
|0
|Калоч Филип
|4
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Векессер Эрик
|3
|0
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Jannik Mause
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Аремю Афииз
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|6
|1
|Югоне Жан
|4
|0
|Гнака Силас
|3
|0
|Ито Тацуя
|3
|0
|Эбер Даниэль
|3
|0
|Михель Фалько
|1
|1
|Кремпицки Коннор
|2
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|2
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Карс Мартейн
|1
|0
|Нолленбергер Александер
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
|Livan Burcu
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Магдебург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
1
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Магдебург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
7
6
Кайзерслаутерн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Магдебург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
14
7
Голы по времени матча
Забито
10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
8
6
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
6
33%
4
22%
76-90
Пропущено
16
15
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
4
27%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
4
25%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8
Магдебург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2
Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Магдебург
Точный счет
2:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
3:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Магдебург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
41
15
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
64
73
37
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|1
|3
|15 - 7
|22
|2.
|1:0
|11
|6
|3
|2
|25 - 13
|21
|3.
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|4.
|0:0
|11
|5
|5
|1
|18 - 13
|20
|5.
|2:1
|11
|5
|4
|2
|20 - 16
|19
|6.
|11
|5
|4
|2
|22 - 19
|19
|7.
|11
|5
|2
|4
|19 - 17
|17
|8.
|0:1
|11
|5
|1
|5
|23 - 20
|16
|9.
|11
|4
|4
|3
|19 - 13
|16
|10.
|11
|4
|3
|4
|23 - 20
|15
|11.
|1:2
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|12.
|11
|3
|4
|4
|23 - 22
|13
|13.
|11
|3
|4
|4
|18 - 22
|13
|14.
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|15.
|11
|2
|3
|6
|10 - 13
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|19 - 24
|9
|17.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|18.
|11
|2
|1
|8
|5 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|11 - 2
|18
|2.
|1:0
|6
|4
|2
|0
|16 - 5
|14
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|8 - 2
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 7
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|12 - 10
|10
|6.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|14 - 12
|9
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|14 - 10
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|2 - 10
|7
|10.
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|9 - 8
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|1:2
|5
|1
|2
|2
|11 - 10
|5
|14.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|5
|1
|1
|3
|14 - 15
|4
|17.
|2:1
|5
|0
|4
|1
|6 - 9
|4
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|2:1
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 7
|11
|4.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|5.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|6.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|10 - 11
|9
|7.
|5
|2
|2
|1
|12 - 9
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 10
|8
|9.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|14 - 14
|7
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 8
|7
|12.
|6
|1
|3
|2
|7 - 6
|6
|13.
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|16.
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|17.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 17
|2
|18.
|5
|0
|0
|5
|3 - 20
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|8 (3)
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|7 (2)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|7
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|6 (3)
|Гамбург
|Зельке Дейви
|6
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|5
|Шальке 04
|Караман Кенан
|5