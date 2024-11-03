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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Кайзерслаутерн
1:2
Второй тайм: 59'
Магдебург
0'
0:1
11' Гол
Лорик Самуэль
0:2
13' Гол
Хёршер Филипп
30' Желтая карточка
Михель Фалько
1:2
32' Пенальти
Томяк Борис
36' Желтая карточка
Матисен Маркус
36' Вторая желтая карточка
Михель Фалько
36' Желтая карточка
Матисен Маркус
51' Желтая карточка
Томяк Борис

Ход матча

11'
0:1
Лорик Самуэль
(Карс Мартейн)
13'
0:2
Хёршер Филипп
(Матисен Маркус)
30'
 
Михель Фалько
32'
Томяк Борис
1:2
36'
 
Матисен Маркус
36'
 
Михель Фалько
36'
 
Матисен Маркус
41'
 
Хоти Анди
Нолленбергер Александер
51'
Томяк Борис
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 56 Владение мячом, % 44
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Магдебург
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3.70
Все Коэффициенты
1
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
2
Томяк
Борис
27
Ронштадт
Франк
3
Florian
Kleinhansl
23
Аремю
Афииз
26
Калоч
Филип
41
Йокота
Дайсуке
9
Ахе
Рагнар
19
Ганслик
Даниэль
1
Райманн
Доминик
24
Югоне
Жан
16
Матисен
Маркус
15
Эбер
Даниэль
27
Хёршер
Филипп
21
Михель
Фалько
25
Гнака
Силас
2
Лорик
Самуэль
17
Нолленбергер
Александер
9
Карс
Мартейн
29
Livan
Burcu
Кайзерслаутерн
3-4-1-2
Магдебург
3-4-3

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Магдебург

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Б2
4:1
Б2
4:1
Б2
2:0
Б2
4:4
Б3
2:2
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
1:1
Б3
0:1
Б3
1:1

Голы

Всего голов

12
2

Голов в среднем за матч

2.4
0.4

Среднее время на гол

37
225

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.6
1.8

Среднее время на гол

56
50

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2
1.1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
81

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 6 0.55
Ганслик Даниэль 3 0.27
Томяк Борис 3 (2) 0.27
Опоку Аарон 2 0.18
Йокота Дайсуке 1 0.09
Клемент Филипп 1 0.09
Риттер Марлон 1 0.09
Тачи Ричмонд 1 0.09
Luca Sirch 1 0.09
Циммер Жан 0 0
Векессер Эрик 0 0
Florian Kleinhansl 0 0
Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 5 (1) 0.45
Хёршер Филипп 3 0.27
Амаечи Ксавьер 2 0.18
Livan Burcu 2 0.18
Эль-Ханкури Мохамед 1 0.09
Матисен Маркус 1 0.09
Нолленбергер Александер 1 0.09
Югоне Жан 1 0.09
Кремпицки Коннор 1 0.09
Гнака Силас 1 0.09
Лорик Самуэль 1 0.09
Михель Фалько 1 0.09
Мусонда Лубамба 0 0
Ито Тацуя 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 4 0
Калоч Филип 4 0
Эльведи Ян 3 0
Векессер Эрик 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Риттер Марлон 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Гиамера Ян 1 0
Туре Альмами 1 0
Jannik Mause 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Аремю Афииз 1 0
Маркус Анфанг 1 0
Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 6 1
Югоне Жан 4 0
Гнака Силас 3 0
Ито Тацуя 3 0
Эбер Даниэль 3 0
Михель Фалько 1 1
Кремпицки Коннор 2 0
Эль-Ханкури Мохамед 2 0
Мусонда Лубамба 1 0
Карс Мартейн 1 0
Нолленбергер Александер 1 0
Марушич Алекса 1 0
Хоти Анди 1 0
Livan Burcu 1 0
Кристиан Титц 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Магдебург
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
1
Кайзерслаутерн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Магдебург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

7
6
Кайзерслаутерн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Магдебург
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

10
12
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
3
25%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
6
1 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
2
22%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

18
18
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
3
17%
3
17%
46-60
3
17%
3
17%
61-75
6
33%
4
22%
76-90

Пропущено

16
15
5 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
6%
4
27%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
3
19%
3
20%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1
Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8
Магдебург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2
Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1 Магдебург - Цюрих 4:0 Бавария-2 - Магдебург 1:1 Магдебург - Динамо Берлин 3:0 Фортуна - Магдебург 3:2

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Магдебург

Точный счет

2:2
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
2:2
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
3:4
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Магдебург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
7
3
3
7
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 11 7 1 3 15 - 7 22
2.
Гамбург
 1:0 11 6 3 2 25 - 13 21
3.
Фортуна
 11 6 2 3 17 - 12 20
4.
Падерборн
 0:0 11 5 5 1 18 - 13 20
5.
Магдебург
 2:1 11 5 4 2 20 - 16 19
6.
Карлсруэ
 11 5 4 2 22 - 19 19
7.
Герта
 11 5 2 4 19 - 17 17
8.
Нюрнберг
 0:1 11 5 1 5 23 - 20 16
9.
Эльвeрсберг
 11 4 4 3 19 - 13 16
10.
Кёльн
 11 4 3 4 23 - 20 15
11.
Кайзерслаутерн
 1:2 11 4 3 4 19 - 18 15
12.
Дармштадт
 11 3 4 4 23 - 22 13
13.
Гройтер Фюрт
 11 3 4 4 18 - 22 13
14.
Пройссен Мюнстер
 11 2 4 5 14 - 18 10
15.
Ульм 1846
 11 2 3 6 10 - 13 9
16.
Шальке 04
 11 2 3 6 19 - 24 9
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 11 2 3 6 11 - 23 9
18.
Ян
 11 2 1 8 5 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 6 6 0 0 11 - 2 18
2.
Гамбург
 1:0 6 4 2 0 16 - 5 14
3.
Падерборн
 0:0 5 3 2 0 8 - 2 11
4.
Эльвeрсберг
 5 3 1 1 12 - 7 10
5.
Карлсруэ
 5 3 1 1 12 - 10 10
6.
Нюрнберг
 0:1 5 3 0 2 14 - 12 9
7.
Айнтрахт Бр
 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
8.
Кёльн
 6 2 1 3 14 - 10 7
9.
Ян
 6 2 1 3 2 - 10 7
10.
Герта
 6 2 0 4 7 - 10 6
11.
Дармштадт
 6 1 3 2 9 - 8 6
12.
Пройссен Мюнстер
 6 1 3 2 6 - 7 6
13.
Кайзерслаутерн
 1:2 5 1 2 2 11 - 10 5
14.
Фортуна
 5 1 2 2 6 - 9 5
15.
Гройтер Фюрт
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Шальке 04
 5 1 1 3 14 - 15 4
17.
Магдебург
 2:1 5 0 4 1 6 - 9 4
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Магдебург
 2:1 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Герта
 5 3 2 0 12 - 7 11
4.
Кайзерслаутерн
 1:2 6 3 1 2 8 - 8 10
5.
Карлсруэ
 6 2 3 1 10 - 9 9
6.
Падерборн
 0:0 6 2 3 1 10 - 11 9
7.
Гройтер Фюрт
 5 2 2 1 12 - 9 8
8.
Кёльн
 5 2 2 1 9 - 10 8
9.
Гамбург
 1:0 5 2 1 2 9 - 8 7
10.
Дармштадт
 5 2 1 2 14 - 14 7
11.
Нюрнберг
 0:1 6 2 1 3 9 - 8 7
12.
Эльвeрсберг
 6 1 3 2 7 - 6 6
13.
Ульм 1846
 5 1 2 2 4 - 5 5
14.
Шальке 04
 6 1 2 3 5 - 9 5
15.
Ганновер 96
 5 1 1 3 4 - 5 4
16.
Пройссен Мюнстер
 5 1 1 3 8 - 11 4
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 6 0 2 4 4 - 17 2
18.
Ян
 5 0 0 5 3 - 20 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дармштадт Лидберг Исак 8 (3)
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 7 (2)
Гамбург Глацель Роберт 7
Эльвeрсберг Асллани Фисник 6 (3)
Гамбург Зельке Дейви 6
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Карлсруэ Рапп Николай 6
Фортуна Хоффманн Андре 5
Шальке 04 Караман Кенан 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 51'
    Томяк Борис получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Лучшие коэффициенты
Кайзерслаутерн
Ничья
Магдебург
2.45
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7.40
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3.70
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