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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Ла Пенья Федерико
Торино
0:1
Второй тайм: 87'
Фиорентина
0'
0:1
42' Гол
Кин Мойзе
67' Желтая карточка
Илич Иван
74' Желтая карточка
Риччи Самуэле

Ход матча

17'
Нжие Альё
Адамс Че
 
42'
0:1
Кин Мойзе
(Раньери Лука)
63'
 
Иконе Жонатан
Кольпани Андреа
63'
 
Куаме Кристиан
Соттиль Риккардо
63'
 
Адли Ясин
Ричардсон Амир
64'
Илич Иван
Тамез Адриен
 
64'
Лазаро Валентино
Соса Борна
 
67'
Илич Иван
 
74'
Риччи Самуэле
 
75'
 
Мандрагора Роландо
Бельтран Лукас
78'
Карамо Янн
Илич Иван
 
78'
Линетти Кароль
Риччи Самуэле
 
85'
 
Бираги Кристиано
Кин Мойзе

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 124
Торино 9.7% (12)
X 37.9% (47)
Фиорентина 52.4% (65)
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Торино
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
4
Валюкевич
Себастьян
13
Марипан
Гильермо
23
Коко
Сауль
16
Педерсен
Маркус
II
61
Тамез
Адриен
28
Риччи
Самуэле
10
Влашич
Никола
24
Соса
Борна
18
Адамс
Че
9
Санабрия
Антонио
43
Де
Хеа
Давид
2
Додо
Домилсон
15
Комуццо
Пьетро
6
Раньери
Лука
21
Госенс
Робин
24
Ричардсон
Амир
4
Бове
Эдоардо
23
Кольпани
Андреа
9
Бельтран
Лукас
7
Соттиль
Риккардо
20
Кин
Мойзе
Торино
3-5-2
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Торино
Фиорентина

14 матчей

42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед

32 матча

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

Первый тайм

18.8%
53.1%
28.1%
6 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
4 победы 16 ничьих 12 побед

История матчей

СA
0:0
СA
1:0
СA
1:1
К
2:1
СA
0:1
СA
4:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
К
0:2
СA
1:1
СA
1:2
СA
3:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
4:3
СA
2:2
ТМС
0:0
СA
1:0
К
0:1
СA
1:4
СA
0:1
СA
2:1

Голы

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.19
0.88

Среднее время на гол

75
102

Всего голов

26
18

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

45
32

Голов в среднем за матч

1.41
1

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.27
Сапата Дуван 3 0.27
Санабрия Антонио 2 0.18
Коко Сауль 2 0.18
Влашич Никола 1 (1) 0.09
Линетти Кароль 1 0.09
Илич Иван 1 0.09
Нжие Альё 1 0.09
Лазаро Валентино 0 0
Масина Адам 0 0
Гинейтис Гвидас 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кин Мойзе 5 0.45
Гудмундссон Альберт 3 (2) 0.27
Госенс Робин 2 0.18
Кольпани Андреа 2 0.18
Бельтран Лукас 2 (1) 0.18
Катальди Данило 2 0.18
Адли Ясин 1 0.09
Бове Эдоардо 1 0.09
Бираги Кристиано 1 0.09
Паризи Фабьяно 1 0.09
Мартинес Куарта Лукас 1 0.09
Раньери Лука 0 0
Куаме Кристиан 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паоло Ваноли 2 1
Линетти Кароль 3 0
Масина Адам 3 0
Войвода Мергим 3 0
Илич Иван 3 0
Лазаро Валентино 2 0
Валюкевич Себастьян 2 0
Риччи Самуэле 2 0
Коко Сауль 2 0
Дембеле Али 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Сапата Дуван 1 0
Тамез Адриен 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Педерсен Маркус II 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандрагора Роландо 3 0
Додо Домилсон 3 0
Ричардсон Амир 3 0
Понграчич Марин 1 1
Госенс Робин 2 0
Раньери Лука 2 0
Бове Эдоардо 2 0
Палладино Раффаэле 0 1
Бираги Кристиано 1 0
Кин Мойзе 1 0
Адли Ясин 1 0
Кольпани Андреа 1 0
Мартинес Куарта Лукас 1 0
Комуццо Пьетро 1 0

Результаты матчей

Торино
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Торино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фиорентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
10
Торино
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Фиорентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
2
40%
4
40%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Забито

15
20
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
7%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
27%
6
30%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
3
20%
5
25%
61-75
5
33%
2
10%
76-90

Пропущено

15
10
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
3
30%
16-30
2
13%
5
50%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рома - Торино 1:0 Торино - Комо 1:0 Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2
Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6
Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1

Результаты матчей

Торино
Фиорентина

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Торино
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
6
4
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
3.
Фиорентина
 1:0 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
4.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
5.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
6.
Лацио
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Торино
 0:1 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Рома
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
12.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
13.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
14.
Комо
 Заявка 10 2 3 5 12 - 21 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
19.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
20.
Дженоа
 Заявка 10 1 3 6 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
4.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Фиорентина
 1:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Торино
 0:1 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
11.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
12.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
13.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
14.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
15.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
16.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
17.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
18.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
19.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 1:0 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 0:1 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
16.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
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    Прогнозы 124
    Торино 9.7% (12)
    X 37.9% (47)
    Фиорентина 52.4% (65)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торино
    Ничья
    Фиорентина
    3.90
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    3.30
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    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торино 0:1 Фиорентина

    Исход игры
    Торино
    9.7% (12)
    Ничья
    37.9% (47)
    Фиорентина
    52.4% (65)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.31% (57)
    Меньше
    51.69% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    85.59% (101)
    Нет
    14.41% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.5% (44)
    1:2 Фиорентина
    34.7% (43)
    0:1 Фиорентина
    10.5% (13)
    2:1 Торино
    4.8% (6)
    2:3 Фиорентина
    1.6% (2)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:0 Торино
    1.6% (2)
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