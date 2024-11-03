Тур: 11. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Ла Пенья Федерико
0:1
Конец матча
0'
0:1
41' ГолКин Мойзе
67' Желтая карточкаИлич Иван
74' Желтая карточкаРиччи Самуэле
90' Желтая карточкаБове Эдоардо
90'+6
Ход матча
41'
0:1
67'
74'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
491 Количество передач 442
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Коко
Сауль
61
Тамез
Адриен
24
Соса
Борна
18
Адамс
Че
43
Де
Хеа
Давид
21
Госенс
Робин
20
Кин
Мойзе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Коко СаульЗащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Соса БорнаПолузащитник
-
18 Адамс ЧеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
92 Нжие Альё
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
43 Де Хеа ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Госенс РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кайоде МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Адли ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Торино
Фиорентина
14 матчей
42.9%
57.1%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 12 побед
32 матча
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
Первый тайм
18.8%
53.1%
28.1%
6 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
4 победы 16 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.19
0.88
Среднее время на гол
75
102
Всего голов
26
18
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Среднее время на гол
55
80
Всего голов
45
32
Голов в среднем за матч
1.41
1
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
14
Больше 44%
Меньше 56%
18
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.27
|Сапата Дуван
|3
|0.27
|Санабрия Антонио
|2
|0.18
|Коко Сауль
|2
|0.18
|Влашич Никола
|1 (1)
|0.09
|Линетти Кароль
|1
|0.09
|Илич Иван
|1
|0.09
|Нжие Альё
|1
|0.09
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Масина Адам
|0
|0
|Гинейтис Гвидас
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кин Мойзе
|5
|0.45
|Гудмундссон Альберт
|3 (2)
|0.27
|Госенс Робин
|2
|0.18
|Кольпани Андреа
|2
|0.18
|Бельтран Лукас
|2 (1)
|0.18
|Катальди Данило
|2
|0.18
|Адли Ясин
|1
|0.09
|Бове Эдоардо
|1
|0.09
|Бираги Кристиано
|1
|0.09
|Паризи Фабьяно
|1
|0.09
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0.09
|Раньери Лука
|0
|0
|Куаме Кристиан
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паоло Ваноли
|2
|1
|Линетти Кароль
|3
|0
|Масина Адам
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Илич Иван
|3
|0
|Лазаро Валентино
|2
|0
|Валюкевич Себастьян
|2
|0
|Риччи Самуэле
|2
|0
|Коко Сауль
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Сапата Дуван
|1
|0
|Тамез Адриен
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Педерсен Маркус II
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандрагора Роландо
|3
|0
|Додо Домилсон
|3
|0
|Бове Эдоардо
|3
|0
|Ричардсон Амир
|3
|0
|Понграчич Марин
|1
|1
|Госенс Робин
|2
|0
|Раньери Лука
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|0
|1
|Бираги Кристиано
|1
|0
|Кин Мойзе
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Кольпани Андреа
|1
|0
|Мартинес Куарта Лукас
|1
|0
|Комуццо Пьетро
|1
|0
Результаты матчей
Торино
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Фиорентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Торино
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Фиорентина
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
10
Торино
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Фиорентина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
20%
4
36%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
2
40%
4
36%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
30%
3
30%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
1
10%
1
10%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
1
7%
2
10%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
4
27%
7
33%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
3
20%
5
24%
61-75
5
33%
2
10%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
3
30%
16-30
3
19%
5
50%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Рома - Торино 1:0 Торино - Комо 1:0 Кальяри - Торино 3:2 Интер Милан - Торино 3:2
Торино - Лацио 2:3 Торино - Эмполи 1:2 Верона - Торино 2:3 Торино - Лечче 0:0 Венеция - Торино 0:1 Торино - Аталанта 2:1 Милан - Торино 2:2 Торино - Козенца 2:0 Мец - Торино 0:3 Лион - Торино 0:0 Торино - Кремонезе 1:2 Торино - Виртус Верона 2:1 Торино - Реал Виченца 2:1 Аталанта - Торино 3:0 Торино - Милан 3:1 Верона - Торино 1:2
Фиорентина
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Дженоа - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Рома 5:1 Санкт-Галлен - Фиорентина 2:4 Лечче - Фиорентина 0:6
Фиорентина - Милан 2:1 Фиорентина - ТНС 2:0 Эмполи - Фиорентина 0:0 Фиорентина - Лацио 2:1 Аталанта - Фиорентина 3:2 Фиорентина - Монца 2:2 Пушкаш-Академи - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Фиорентина - Пушкаш-Академи 3:3 Парма - Фиорентина 1:1 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Гроссето - Фиорентина 2:7 Фиорентина - Монпелье 2:1 Халл Сити - Фиорентина 2:2 Престон Норт Энд - Фиорентина 2:1 Болтон - Фиорентина 1:1
Результаты матчей
Торино
Фиорентина
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:6
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
6
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Торино
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
65
65
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|5.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|11.
|1:2 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|12.
|2:1 Заявка
|11
|4
|0
|7
|15 - 23
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|1:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|2:1 Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 11
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 4
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|16.
|1:2 Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 9
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|2:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино 0:1 Фиорентина
Исход игры
Торино
9.7% (12)
Ничья
37.9% (47)
Фиорентина
52.4% (65)
Тотал 2.5
Больше
48.31% (57)
Меньше
51.69% (61)
Обе команды забьют
Да
85.59% (101)
Нет
14.41% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.5% (44)
1:2 Фиорентина
34.7% (43)
0:1 Фиорентина
10.5% (13)
2:1 Торино
4.8% (6)
2:3 Фиорентина
1.6% (2)
2:2 Ничья
1.6% (2)
1:0 Торино
1.6% (2)
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