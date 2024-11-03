Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Фиорентина совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

46' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

45' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

44' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Торино

41' Г О О О О Л - Кин Мойзе забивает с правой ноги!

41' Раньери Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

38' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Торино

29' Додо Домилсон не смог попасть в створ ударом издали

27' Пьетро Комуццо из команды Фиорентина перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

27' Хорошую попытку сделал Кольпани Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Фиорентина

12' Влашич Никола не смог попасть в створ ударом издали

12' Риччи Самуэле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Пьетро Комуццо успешно блокирует удар.

11' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

8' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Фиорентина

7' Коко Сауль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

5' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

4' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Фиорентина

3' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Фиорентина совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Торино начинает с центра поля