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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Интер Милан
 
Позже
Венеция
Прогнозы 119
Интер Милан 98.3% (117)
X 0.8% (1)
Венеция 0.8% (1)
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1
Зоммер
Янн
28
Павар
Бенжамен
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
7
Зелиньски
Пётр
22
Мхитарян
Генрих
32
Димарко
Федерико
9
Тюрам
Маркус
10
Мартинес
Лаутаро
35
Станкович
Филип
15
Альтаре
Джорджо
30
Свобода
Михаэль
4
Идзес
Джей
7
Дзампано
Франческо
22
Чрнигой
Домен
14
Николусси
Кавилья
Ханс
38
Андерсен
Магнус
II
5
Хапс
Ридгесиано
11
Ористанио
Гаэтано
20
Похьянпало
Йоэль
Интер Милан
3-5-2
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Интер Милан
Венеция

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
2:1
СA
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюрам Маркус 7 0.7
Мартинес Лаутаро 4 0.4
Фраттези Давиде 3 0.3
Дюмфрис Дензел 2 0.2
Зелиньски Пётр 2 (2) 0.2
Дармиан Маттео 1 0.1
Барелла Николо 1 0.1
Димарко Федерико 1 0.1
Мхитарян Генрих 1 0.1
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.1
Ачерби Франческо 0 0
Павар Бенжамен 0 0
Тареми Мехди 0 0
Бастони Алессандро 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 4 (2) 0.4
Андерсен Магнус II 1 0.1
Николусси Кавилья Ханс 1 0.1
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.1
Ористанио Гаэтано 1 0.1
Бузио Джанлука 1 0.1
Свобода Михаэль 1 0.1
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0

Карточки

Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 3 0
Мхитарян Генрих 2 0
Павар Бенжамен 2 0
Дюмфрис Дензел 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Дармиан Маттео 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Корреа Хоакин 1 0
Димарко Федерико 1 0
Барелла Николо 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Биссекк Янн-Аурель 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 2 1
Хапс Ридгесиано 2 0
Дзампано Франческо 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Ористанио Гаэтано 2 0
Дункан Альфред 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Йебоа Джон 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0

Результаты матчей

Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Венеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
7
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Венеция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

10
5
Интер Милан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Венеция
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

15
12

Голы по времени матча

Забито

13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
23%
3
43%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
11
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
22%
3
27%
1-15
2
22%
4
36%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Забито

23
12
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
17%
3
25%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
7
30%
1
8%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
3
13%
4
33%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
4
25%
1-15
3
21%
6
38%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
6
43%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2
Венеция
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Венеция - Удинезе 3:2 Монца - Венеция 2:2 Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1
Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1

Результаты матчей

Интер Милан
Венеция

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Интер Милан
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
2
3
2
2.5
1
3
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
3
7
5
5
2.5
1
9
2
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 11 8 1 2 18 - 8 25
2.
Аталанта
 Заявка 11 7 1 3 29 - 14 22
3.
Фиорентина
 Заявка 11 6 4 1 22 - 9 22
4.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
5.
Ювентус
 Заявка 11 5 6 0 19 - 7 21
6.
Лацио
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
7.
Милан
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
8.
Удинезе
 Заявка 11 5 1 5 14 - 16 16
9.
Болонья
 Заявка 10 3 6 1 12 - 11 15
10.
Торино
 Заявка 11 4 2 5 15 - 16 14
11.
Рома
 Заявка 11 3 4 4 12 - 14 13
12.
Верона
 Заявка 11 4 0 7 16 - 24 12
13.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
14.
Комо
 Заявка 10 2 3 5 12 - 21 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Лечче
 Заявка 11 2 2 7 4 - 20 8
19.
Монца
 Заявка 11 1 5 5 10 - 14 8
20.
Дженоа
 Заявка 10 1 3 6 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
4.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
12.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
15.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
16.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
17.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
18.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
19.
Монца
 Заявка 6 0 3 3 5 - 8 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
4.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
6.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
8.
Милан
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
10.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
11.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
16.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Верона Суслов Томаш 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Венеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2024, осталось 18 минут.

    Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Милан - Венеция

    Исход игры
    Интер Милан
    98.4% (121)
    Ничья
    0.8% (1)
    Венеция
    0.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.44% (57)
    Меньше
    49.56% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    23.01% (26)
    Нет
    76.99% (87)
    Популярный счёт
    2:0 Интер Милан
    41.5% (51)
    3:0 Интер Милан
    24.4% (30)
    2:1 Интер Милан
    13% (16)
    3:1 Интер Милан
    4.9% (6)
    4:1 Интер Милан
    2.4% (3)
    1:0 Интер Милан
    2.4% (3)
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    Интер Милан
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