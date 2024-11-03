Тур: 11. Стадион: Сан-Сиро. Главный судья: Феррьери-Капути Мария-Соле
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Тареми МехдиНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Саградо РичиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Йебоа ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Думбия ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Интер Милан
Венеция
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюрам Маркус
|7
|0.7
|Мартинес Лаутаро
|4
|0.4
|Фраттези Давиде
|3
|0.3
|Дюмфрис Дензел
|2
|0.2
|Зелиньски Пётр
|2 (2)
|0.2
|Дармиан Маттео
|1
|0.1
|Барелла Николо
|1
|0.1
|Димарко Федерико
|1
|0.1
|Мхитарян Генрих
|1
|0.1
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.1
|Ачерби Франческо
|0
|0
|Павар Бенжамен
|0
|0
|Тареми Мехди
|0
|0
|Бастони Алессандро
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|4 (2)
|0.4
|Андерсен Магнус II
|1
|0.1
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0.1
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.1
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.1
|Бузио Джанлука
|1
|0.1
|Свобода Михаэль
|1
|0.1
|Кандела Антонио
|0
|0
|Йебоа Джон
|0
|0
Карточки
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|3
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Павар Бенжамен
|2
|0
|Дюмфрис Дензел
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Дармиан Маттео
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Корреа Хоакин
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Барелла Николо
|1
|0
|Бастони Алессандро
|1
|0
|Биссекк Янн-Аурель
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|1
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Дзампано Франческо
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Ористанио Гаэтано
|2
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Йебоа Джон
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Шингтьен Йоэль
|1
|0
|Саградо Ричи
|1
|0
Результаты матчей
Интер Милан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Венеция
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
7
Интер Милан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Венеция
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
10
5
Интер Милан
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Венеция
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
15
12
Голы по времени матча
Забито
13
7
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
23%
3
43%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
11
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 5
2
22%
3
27%
1-15
2
22%
4
36%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
1
20%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
3
30%
2
40%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Забито
23
12
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
4
17%
3
25%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
4
17%
3
25%
31-45
7
30%
1
8%
46-60
2
9%
1
8%
61-75
3
13%
4
33%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
14%
4
25%
1-15
3
21%
6
38%
16-30
2
14%
2
13%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
6
43%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Милан
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Эмполи - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Ювентус 4:4 Янг Бойз - Интер Милан 0:1 Рома - Интер Милан 0:1
Интер Милан - Торино 3:2 Интер Милан - Црвена Звезда 4:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Интер Милан - Милан 1:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Монца - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аталанта 4:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Дженоа - Интер Милан 2:2 Челси - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Аль-Иттихад Джидда 0:2 Пиза - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Лас-Пальмас 3:0 Интер Милан - Перджолеттезе 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Верона - Интер Милан 2:2
Венеция
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Венеция - Удинезе 3:2 Монца - Венеция 2:2 Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1
Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0 Кремонезе - Венеция 0:0 Венеция - Палермо 2:1
Результаты матчей
Интер Милан
Венеция
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Интер Милан
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
55
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|18 - 8
|25
|2.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|29 - 14
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|5.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 16
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 14
|13
|12.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|16 - 24
|12
|13.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 4
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Верона
|Суслов Томаш
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Милан - Венеция
Исход игры
Интер Милан
98.4% (121)
Ничья
0.8% (1)
Венеция
0.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
50.44% (57)
Меньше
49.56% (56)
Обе команды забьют
Да
23.01% (26)
Нет
76.99% (87)
Популярный счёт
2:0 Интер Милан
41.5% (51)
3:0 Интер Милан
24.4% (30)
2:1 Интер Милан
13% (16)
3:1 Интер Милан
4.9% (6)
4:1 Интер Милан
2.4% (3)
1:0 Интер Милан
2.4% (3)
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