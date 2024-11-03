Тур: 11. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Довери Даниэле
Прогноз на матч от Liveresult
4
Хин
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Патрисиу РуйВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Наполи
Аталанта
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
45%
60%
9 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 11 побед
35 матчей
45.7%
17.1%
37.2%
16 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
25.7%
57.1%
17.2%
9 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.63
1.31
Среднее время на гол
55
68
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.5
1.26
Среднее время на гол
60
71
Всего голов
55
45
Голов в среднем за матч
1.57
1.29
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
57
70
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кварацхелия Хвича
|5 (1)
|0.5
|Лукаку Ромелу
|4 (1)
|0.4
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0.3
|Нерес Давид
|1
|0.1
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.1
|Мактоминай Скотт
|1
|0.1
|Политано Маттео
|1
|0.1
|Симеоне Джованни
|1
|0.1
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.1
|Спинаццола Леонардо
|0
|0
|Ррахмани Амир
|0
|0
|Оливера Матиас
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|10 (2)
|1
|Лукман Адемола
|4 (1)
|0.4
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.2
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.2
|Самарджич Лазар
|2
|0.2
|Де Рон Мартен
|2
|0.2
|Брешианини Марко
|2
|0.2
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.1
|Пашалич Марио
|1
|0.1
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Маццокки Паскуале
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
|Антонио Конте
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Джимсити Берат
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Колашинац Сеад
|1
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Ретеги Матео
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Аталанта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Наполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
16
Наполи
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Аталанта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
1
11%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
14%
3
16%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
1
14%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
1
14%
3
16%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
18
28
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
2
11%
5
18%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
5
28%
3
11%
61-75
5
28%
4
14%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
6
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Милан - Наполи 0:2 Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1
Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2
Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2
Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0
Результаты матчей
Наполи
Аталанта
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Наполи
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
64
73
37
46
19
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|3.
|Заявка
|11
|5
|6
|0
|19 - 7
|21
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|14 - 16
|16
|9.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|12 - 11
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 22
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 20
|8
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 14
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|12.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 4
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи - Аталанта
Исход игры
Наполи
76.4% (97)
Ничья
17.3% (22)
Аталанта
6.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (85)
Меньше
26.09% (30)
Обе команды забьют
Да
81.74% (94)
Нет
18.26% (21)
Популярный счёт
2:1 Наполи
48.8% (62)
1:1 Ничья
7.9% (10)
2:0 Наполи
7.1% (9)
1:0 Наполи
6.3% (8)
2:2 Ничья
5.5% (7)
3:2 Наполи
3.9% (5)
3:1 Наполи
3.1% (4)
1:2 Аталанта
2.4% (3)
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