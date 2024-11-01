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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Наполи
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 50
Наполи 74% (37)
X 18% (9)
Аталанта 8% (4)
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Наполи
Аталанта

История личных встреч

Наполи
Аталанта

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

45%
60%
9 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 11 побед

35 матчей

45.7%
17.1%
37.2%
16 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

25.7%
57.1%
17.2%
9 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

28.6%
40%
31.4%
10 побед 14 ничьих 11 побед

История матчей

СA
0:3
СA
1:2
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:3
СA
2:3
СA
4:2
К
3:1
К
0:0
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
К
1:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
К
3:1
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
2:0

Голы

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.63
1.31

Среднее время на гол

55
68

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.5
1.26

Среднее время на гол

60
71

Всего голов

55
45

Голов в среднем за матч

1.57
1.29

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
30
Больше 86%
Меньше 14%
5
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
12
Больше 34%
Меньше 66%
23
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

57
70

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кварацхелия Хвича 5 (1) 0.5
Лукаку Ромелу 4 (1) 0.4
Ди Лоренцо Джованни 3 0.3
Нерес Давид 1 0.1
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.1
Мактоминай Скотт 1 0.1
Политано Маттео 1 0.1
Симеоне Джованни 1 0.1
Буонджорно Алессандро 1 0.1
Спинаццола Леонардо 0 0
Ррахмани Амир 0 0
Оливера Матиас 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 10 (2) 1
Лукман Адемола 4 (1) 0.4
Де Кетеларе Шарль 2 0.2
Дзаппакоста Давиде 2 0.2
Самарджич Лазар 2 0.2
Де Рон Мартен 2 0.2
Брешианини Марко 2 0.2
Эдерсон Хонорато 1 0.1
Пашалич Марио 1 0.1
Дзаньоло Николо 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0
Оливера Матиас 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Маццокки Паскуале 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Антонио Конте 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Джимсити Берат 2 0
Хин Исак 2 0
Колашинац Сеад 1 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Ретеги Матео 1 0
Коссуну Одилон 1 0

Результаты матчей

Наполи
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Аталанта
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Наполи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Аталанта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
16
Наполи
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Аталанта
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
2
22%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
1
11%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
19
3 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
14%
3
16%
1-15
1
14%
4
21%
16-30
1
14%
3
16%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
3
43%
2
11%
61-75
1
14%
3
16%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
33%
2
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

18
28
7 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
2
11%
5
18%
1-15
2
11%
5
18%
16-30
3
17%
5
18%
31-45
1
6%
6
21%
46-60
5
28%
3
11%
61-75
5
28%
4
14%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
25%
31-45
1
20%
6
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Милан - Наполи 0:2 Наполи - Лечче 1:0 Эмполи - Наполи 0:1 Наполи - Комо 3:1
Наполи - Монца 2:0 Наполи - Палермо 5:0 Ювентус - Наполи 0:0 Кальяри - Наполи 0:4 Наполи - Парма 2:1 Наполи - Болонья 3:0 Верона - Наполи 3:0 Наполи - Модена 0:0 Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0 Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2
Аталанта
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Аталанта - Монца 2:0 Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2
Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Торино 3:0 Аталанта - Байер Л 3:0

Результаты матчей

Наполи
Аталанта

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Наполи
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
6
4
1.5
7
3
3
7
2.5
4
6
1
9
3.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 26 - 14 19
4.
Лацио
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
5.
Фиорентина
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Ювентус
 Заявка 10 4 6 0 17 - 7 18
7.
Удинезе
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
9.
Торино
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
10.
Рома
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
11.
Болонья
 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
12.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
13.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
14.
Комо
 Заявка 10 2 3 5 12 - 21 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Лечче
 Заявка 10 2 2 6 4 - 19 8
19.
Монца
 Заявка 10 1 5 4 10 - 13 8
20.
Дженоа
 Заявка 10 1 3 6 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
4.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
12.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
14.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
17.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
4.
Фиорентина
 Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
9.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
16.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
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Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2024, осталось 2 дня 5 часов 22 минуты.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 49% пользователей.
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    • Прогнозы 50
    Наполи 74% (37)
    X 18% (9)
    Аталанта 8% (4)
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    Наполи
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    3.70
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    Прогнозы на матч Наполи - Аталанта

    Исход игры
    Наполи
    73.5% (36)
    Ничья
    18.4% (9)
    Аталанта
    8.2% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.34% (34)
    Меньше
    27.66% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    82.98% (39)
    Нет
    17.02% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    49% (24)
    1:1 Ничья
    10.2% (5)
    2:0 Наполи
    10.2% (5)
    2:2 Ничья
    6.1% (3)
    3:1 Наполи
    4.1% (2)
    1:0 Наполи
    4.1% (2)
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