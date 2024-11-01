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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Марченаро Маттео
Верона
 
Позже
Рома
Прогнозы 55
Верона 1.8% (1)
X 7.3% (4)
Рома 90.9% (50)
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Рома

История личных встреч

Верона
Рома

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 8 побед

18 матчей

16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

СA
2:1
СA
2:1
СA
1:0
СA
1:3
СA
2:2
СA
3:2
СA
3:1
СA
3:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
1:3
СA
3:0

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.67

Среднее время на гол

62
135

Всего голов

19
15

Голов в среднем за матч

2.11
1.67

Среднее время на гол

42
54

Всего голов

32
21

Голов в среднем за матч

1.78
1.17

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
77

Бомбардиры внутри турнира

Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Москера Даниэль 3 0.3
Тенгстедт Каспер 3 (1) 0.3
Лазович Дарко 1 (1) 0.1
Кастанос Григорис 1 0.1
Тчатчуа Джексон 1 0.1
Сарр Амин 1 0.1
Ливраменто Дейлон 1 0.1
Ламбурд Матис 1 0.1
Белахяне Реда 0 0
Дуда Ондрей 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 3 0.3
Дибала Пауло 2 (1) 0.2
Бальданци Томмазо 1 0.1
Кристанте Бриан 1 0.1
Шомуродов Элдор 1 0.1
Коне Куадио 1 0.1
Писилли Никколо 1 0.1
Эль-Шаарави Стефан 0 0
Паредес Леандро 0 0
Пеллегрини Лоренцо 0 0
Н'Дика Эван 0 0

Карточки

Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тчатчуа Джексон 4 1
Белахяне Реда 4 1
Дуда Ондрей 5 0
Суслов Томаш 2 1
Коппола Диего 3 0
Давидович Павел 1 1
Брадарич Домагой 2 0
Тенгстедт Каспер 2 0
Сердар Суат 1 0
Кастанос Григорис 1 0
Маньяни Джанджакомо 1 0
Арруи Абду 1 0
Москера Даниэль 1 0
Ливраменто Дейлон 1 0
Даниэле Гиларди 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Писилли Никколо 4 0
Кристанте Бриан 3 0
Де Росси Даниэле 1 1
Эрмосо Марио 1 1
Пеллегрини Лоренцо 2 0
Манчини Джанлука 2 0
Шомуродов Элдор 1 0
Салемакерс Алексис 1 0
Коне Куадио 1 0
Бальданци Томмазо 1 0
Соуле Матиас 1 0

Результаты матчей

Верона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Рома
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4
Верона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

2
6
Верона
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Рома
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

23
10
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
7
30%
1
10%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
4
17%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Верона
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лечче - Верона 1:0 Аталанта - Верона 6:1 Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1
Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2
Рома
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рома - Торино 1:0 Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1
Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1

Результаты матчей

Верона
Рома

Точный счет

0:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Верона
Рома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 10 8 1 1 18 - 5 25
2.
Интер Милан
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
3.
Аталанта
 Заявка 10 6 1 3 26 - 14 19
4.
Лацио
 Заявка 10 6 1 3 22 - 13 19
5.
Фиорентина
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Ювентус
 Заявка 10 4 6 0 17 - 7 18
7.
Удинезе
 Заявка 10 5 1 4 14 - 14 16
8.
Милан
 Заявка 9 4 2 3 16 - 11 14
9.
Торино
 Заявка 10 4 2 4 15 - 15 14
10.
Рома
 Заявка 10 3 4 3 10 - 11 13
11.
Болонья
 Заявка 9 2 6 1 11 - 11 12
12.
Эмполи
 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
13.
Верона
 Заявка 10 3 0 7 13 - 22 9
14.
Комо
 Заявка 10 2 3 5 12 - 21 9
15.
Кальяри
 Заявка 10 2 3 5 8 - 17 9
16.
Парма
 Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
17.
Венеция
 Заявка 10 2 2 6 10 - 18 8
18.
Лечче
 Заявка 10 2 2 6 4 - 19 8
19.
Монца
 Заявка 10 1 5 4 10 - 13 8
20.
Дженоа
 Заявка 10 1 3 6 7 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 5 5 0 0 11 - 2 15
2.
Лацио
 Заявка 5 4 1 0 12 - 5 13
3.
Аталанта
 Заявка 5 4 0 1 18 - 7 12
4.
Удинезе
 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
5.
Фиорентина
 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
6.
Интер Милан
 Заявка 5 3 1 1 14 - 8 10
7.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Ювентус
 Заявка 6 2 4 0 7 - 3 10
9.
Рома
 Заявка 5 3 0 2 7 - 4 9
10.
Торино
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
11.
Лечче
 Заявка 5 2 1 2 4 - 12 7
12.
Венеция
 Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
13.
Верона
 Заявка 5 2 0 3 7 - 10 6
14.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
15.
Парма
 Заявка 5 1 2 2 8 - 9 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 4 - 11 5
17.
Болонья
 Заявка 4 0 4 0 3 - 3 4
18.
Монца
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Эмполи
 Заявка 5 0 3 2 0 - 4 3
20.
Дженоа
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Наполи
 Заявка 5 3 1 1 7 - 3 10
3.
Ювентус
 Заявка 4 2 2 0 10 - 4 8
4.
Фиорентина
 Заявка 5 2 2 1 10 - 4 8
5.
Эмполи
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Болонья
 Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
7.
Аталанта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
9.
Лацио
 Заявка 5 2 0 3 10 - 8 6
10.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Милан
 Заявка 4 1 1 2 6 - 7 4
12.
Кальяри
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Удинезе
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Парма
 Заявка 5 0 4 1 6 - 7 4
15.
Рома
 Заявка 5 0 4 1 3 - 7 4
16.
Комо
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Дженоа
 Заявка 4 1 0 3 2 - 10 3
18.
Верона
 Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19.
Венеция
 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
20.
Лечче
 Заявка 5 0 1 4 0 - 7 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 10 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Ювентус Влахович Душан 6
Милан Пулишич Кристиан 5 (3)
Наполи Кварацхелия Хвича 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Удинезе Камара Хассан 1 3
Монца Иццо Армандо 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Верона - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 ноября 2024, осталось 1 день 22 часа 28 минут.

    Главный судья: Марченаро Маттео

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    Верона 1.8% (1)
    X 7.3% (4)
    Рома 90.9% (50)
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    Прогнозы на матч Верона - Рома

    Исход игры
    Верона
    1.8% (1)
    Ничья
    7.3% (4)
    Рома
    90.9% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (36)
    Меньше
    33.33% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (39)
    Нет
    27.78% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Рома
    60% (33)
    0:1 Рома
    18.2% (10)
    0:2 Рома
    5.5% (3)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
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