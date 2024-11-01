Тур: 11. Стадион: Марк-Антонио Бентегоди. Главный судья: Марченаро Маттео
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Верона
Рома
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
60%
6 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 8 побед
18 матчей
16.7%
22.2%
61.1%
3 победы 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
22.2%
44.5%
6 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.67
Среднее время на гол
62
135
Всего голов
19
15
Голов в среднем за матч
2.11
1.67
Среднее время на гол
42
54
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.78
1.17
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
6
Больше 33%
Меньше 67%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
77
Бомбардиры внутри турнира
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Москера Даниэль
|3
|0.3
|Тенгстедт Каспер
|3 (1)
|0.3
|Лазович Дарко
|1 (1)
|0.1
|Кастанос Григорис
|1
|0.1
|Тчатчуа Джексон
|1
|0.1
|Сарр Амин
|1
|0.1
|Ливраменто Дейлон
|1
|0.1
|Ламбурд Матис
|1
|0.1
|Белахяне Реда
|0
|0
|Дуда Ондрей
|0
|0
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|3
|0.3
|Дибала Пауло
|2 (1)
|0.2
|Бальданци Томмазо
|1
|0.1
|Кристанте Бриан
|1
|0.1
|Шомуродов Элдор
|1
|0.1
|Коне Куадио
|1
|0.1
|Писилли Никколо
|1
|0.1
|Эль-Шаарави Стефан
|0
|0
|Паредес Леандро
|0
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|0
|0
|Н'Дика Эван
|0
|0
Карточки
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тчатчуа Джексон
|4
|1
|Белахяне Реда
|4
|1
|Дуда Ондрей
|5
|0
|Суслов Томаш
|2
|1
|Коппола Диего
|3
|0
|Давидович Павел
|1
|1
|Брадарич Домагой
|2
|0
|Тенгстедт Каспер
|2
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Кастанос Григорис
|1
|0
|Маньяни Джанджакомо
|1
|0
|Арруи Абду
|1
|0
|Москера Даниэль
|1
|0
|Ливраменто Дейлон
|1
|0
|Даниэле Гиларди
|1
|0
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Писилли Никколо
|4
|0
|Кристанте Бриан
|3
|0
|Де Росси Даниэле
|1
|1
|Эрмосо Марио
|1
|1
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0
|Манчини Джанлука
|2
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Салемакерс Алексис
|1
|0
|Коне Куадио
|1
|0
|Бальданци Томмазо
|1
|0
|Соуле Матиас
|1
|0
Результаты матчей
Верона
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Рома
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Верона
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Рома
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
2
6
Верона
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Рома
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
3
27%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
12
4
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
50%
31-45
2
17%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
4
36%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
23
10
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
7
30%
1
10%
1-15
3
13%
1
10%
16-30
4
17%
3
30%
31-45
3
13%
2
20%
46-60
2
9%
2
20%
61-75
4
17%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Верона
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Лечче - Верона 1:0 Аталанта - Верона 6:1 Верона - Монца 0:3 Верона - Венеция 2:1
Комо - Верона 3:2 Верона - Торино 2:3 Лацио - Верона 2:1 Дженоа - Верона 0:2 Верона - Ювентус 0:3 Верона - Наполи 3:0 Верона - Чезена 1:2 Верона - Астерас 1:0 Верона - ФералпиСало 2:2 Виртус Верона - Верона 1:5 Верона - Роверето 7:1 Верона - Диллетанте Веронезе 4:0 Верона - Топ-22 4:0 Верона - Интер Милан 2:2 Салернитана - Верона 1:2 Верона - Торино 1:2
Рома
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рома - Торино 1:0 Фиорентина - Рома 5:1 Рома - Динамо Киев 1:0 Рома - Интер Милан 0:1
Монца - Рома 1:1 Эльфсборг - Рома 1:0 Рома - Венеция 2:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Рома - Удинезе 3:0 Дженоа - Рома 1:1 Ювентус - Рома 0:0 Рома - Эмполи 1:2 Кальяри - Рома 0:0 Эвертон - Рома 1:1 Барнсли - Рома 0:4 Рома - Олимпиакос 1:1 Рома - Тулуза 0:1 Кошице - Рома 1:1 Рома - Милан 5:2 Эмполи - Рома 2:1
Результаты матчей
Верона
Рома
Точный счет
0:3
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:3
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Верона
Рома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|18 - 5
|25
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|26 - 14
|19
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 13
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|10
|4
|6
|0
|17 - 7
|18
|7.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 14
|16
|8.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|16 - 11
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 15
|14
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|10 - 11
|13
|11.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|13 - 22
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|12 - 21
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 17
|9
|16.
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|14 - 16
|9
|17.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|4 - 19
|8
|19.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|10 - 13
|8
|20.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|18 - 7
|12
|4.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 5
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 12
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|0 - 4
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|10 - 4
|8
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 4
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 8
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|18.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|0 - 7
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|10 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|7 (2)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Милан
|Пулишич Кристиан
|5 (3)
|Наполи
|Кварацхелия Хвича
|5 (2)
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Белахяне Реда
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
|Монца
|Иццо Армандо
|4
Прогнозы на матч Верона - Рома
Исход игры
Верона
1.8% (1)
Ничья
7.3% (4)
Рома
90.9% (50)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (36)
Меньше
33.33% (18)
Обе команды забьют
Да
72.22% (39)
Нет
27.78% (15)
Популярный счёт
1:2 Рома
60% (33)
0:1 Рома
18.2% (10)
0:2 Рома
5.5% (3)
1:1 Ничья
5.5% (3)
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