Тур: 10. Стадион: Мунисипал. Главный судья: Вернис Матьё
Ход матча
73'
73'
78'
82'
85'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
198 Количество передач 219
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
50
Ресте
Гийом
15
Доннум
Арон
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
94
Диуф
Йеванн
21
Кипре
Седрик
72
Коне
Амаду
71
Фофана
Яя
22
Дьяките
Умар
- Основной состав
-
50 Ресте ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кинг ДжошуаПолузащитник
-
10 Гбоо ЯннНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
-
21 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Эджума НойНападающий
-
80 Бабика ШавиНападающий
-
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
21 Кипре СедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Коне АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Сангюи НоаЗащитник
-
25 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Салама АминНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Элснер Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Тулуза
Реймс
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед
17 матчей
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.7
1.43
Среднее время на гол
52
63
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.43
1.3
Среднее время на гол
63
69
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
1.59
1.35
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
56
66
Бомбардиры внутри турнира
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абухляль Закария
|3
|0.3
|Бабика Шави
|3
|0.3
|Гбоо Янн
|2
|0.2
|Кинг Джошуа
|2
|0.2
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|Сьерро Венсан
|0
|0
|Николайсен Расмус
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Накамура Кейто
|5
|0.5
|Манетси Маршал
|3
|0.3
|Ито Дзюня
|2
|0.2
|Дьяките Умар
|2
|0.2
|Фофана Яя
|1
|0.1
|Акиеме Серхио
|1
|0.1
|Окуму Джозеф
|1
|0.1
|Теума Тедди
|1 (1)
|0.1
|Бута
|0
|0
|Кипре Седрик
|0
|0
|Сангюи Ноа
|0
|0
Карточки
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|4
|0
|Доннум Арон
|3
|0
|Магри Франк
|1
|1
|Мартинес Карлес
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|Кинг Джошуа
|1
|0
|Зайц Миха
|1
|0
|Сьерро Венсан
|1
|0
|Абухляль Закария
|1
|0
|Маккензи Марк
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Бабика Шави
|1
|0
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фофана Яя
|4
|0
|Дьяките Умар
|3
|0
|Бута
|3
|0
|Манетси Маршал
|3
|0
|Атангана-Эдоа Валентин
|2
|0
|Коне Амаду
|0
|1
|Теума Тедди
|1
|0
|Окуму Джозеф
|1
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Диакон Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
3
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
7
Тулуза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Реймс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
40%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
25%
3
19%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
25%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
11%
2
14%
1-15
3
33%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тулуза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монпелье - Тулуза 0:3 Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2
Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2
Реймс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реймс - Брест 1:2 Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3
Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0
Результаты матчей
Тулуза
Реймс
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Тулуза
Реймс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
27
54
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 9
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|7.
|0:1 Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|19 - 19
|13
|11.
|1:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 12
|11
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 18
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Заявка
|9
|2
|0
|7
|7 - 20
|6
|18.
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 29
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|1:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|18.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 12
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|8 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|5 (5)
|Монако
|Камара Ламин
|1 4
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
|Лилль
|Андре Бенжамин
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Реймс
Исход игры
Тулуза
58.1% (68)
Ничья
24.8% (29)
Реймс
17.1% (20)
Тотал 2.5
Больше
46.49% (53)
Меньше
53.51% (61)
Обе команды забьют
Да
67.54% (77)
Нет
32.46% (37)
Популярный счёт
2:1 Тулуза
30.8% (36)
1:0 Тулуза
23.9% (28)
1:1 Ничья
20.5% (24)
1:2 Реймс
11.1% (13)
0:1 Реймс
2.6% (3)
2:0 Тулуза
1.7% (2)
0:2 Реймс
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!