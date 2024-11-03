  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Тулуза
1:0
Второй тайм: 86'
Реймс
0'
78' Желтая карточка
Накамура Кейто
82' Желтая карточка
Сангюи Ноа
1:0
85' Гол
Абухляль Закария

Ход матча

73'
 
Сангюи Ноа
Фофана Яя
73'
Бабика Шави
Гбоо Янн
 
73'
Суасо Габриэль
Каманзи Уоррен
 
78'
 
Накамура Кейто
82'
 
Сангюи Ноа
85'
Абухляль Закария
(Суасо Габриэль)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 198 Количество передач 219
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 117
Тулуза 58.1% (68)
X 24.8% (29)
Реймс 17.1% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тулуза
Ничья
Реймс
3.60
Реклама, zenit.win
3.60
Реклама, betcity.ru
4.40
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Ресте
Гийом
12
Каманзи
Уоррен
19
Сидибе
Джибриль
4
Крессвел
Чарли
3
Маккензи
Марк
15
Доннум
Арон
23
Кассерес
Кристиан
7
Абухляль
Закария
8
Сьерро
Венсан
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
94
Диуф
Йеванн
21
Кипре
Седрик
2
Окуму
Джозеф
5
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
72
Коне
Амаду
6
Атангана-Эдоа
Валентин
71
Фофана
Яя
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
Тулуза
4-2-3-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Реймс

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
3:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1
К
4:4
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.3

Среднее время на гол

63
69

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.59
1.35

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 3 0.3
Бабика Шави 3 0.3
Гбоо Янн 2 0.2
Кинг Джошуа 2 0.2
Сидибе Джибриль 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 5 0.5
Манетси Маршал 3 0.3
Ито Дзюня 2 0.2
Дьяките Умар 2 0.2
Фофана Яя 1 0.1
Акиеме Серхио 1 0.1
Окуму Джозеф 1 0.1
Теума Тедди 1 (1) 0.1
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 4 0
Доннум Арон 3 0
Магри Франк 1 1
Мартинес Карлес 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Зайц Миха 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Абухляль Закария 1 0
Маккензи Марк 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Яя 4 0
Дьяките Умар 3 0
Бута 3 0
Манетси Маршал 3 0
Атангана-Эдоа Валентин 2 0
Коне Амаду 0 1
Теума Тедди 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Накамура Кейто 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Диакон Мамаду 1 0

Результаты матчей

Тулуза
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
3
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Реймс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
7
Тулуза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Реймс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
40%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
3
25%
3
19%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
4
25%
76-90

Пропущено

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
11%
2
14%
1-15
3
33%
4
29%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монпелье - Тулуза 0:3 Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2
Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2
Реймс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реймс - Брест 1:2 Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3
Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0

Результаты матчей

Тулуза
Реймс

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 8 2 0 29 - 8 26
2.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
3.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
4.
Марсель
 Заявка 9 5 2 2 21 - 11 17
5.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
6.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
7.
Реймс
 0:1 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
8.
Ланс
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
9.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
10.
Страсбург
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
11.
Тулуза
 1:0 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
12.
Ренн
 Заявка 9 3 2 4 13 - 12 11
13.
Осер
 Заявка 9 3 1 5 13 - 18 10
14.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
15.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
16.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17.
Гавр
 Заявка 9 2 0 7 7 - 20 6
18.
Монпелье
 Заявка 9 1 1 7 8 - 29 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
3.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
5.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Осер
 Заявка 4 3 0 1 7 - 5 9
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Тулуза
 1:0 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реймс
 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
13.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15.
Марсель
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
17.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
18.
Гавр
 Заявка 4 1 0 3 4 - 12 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 0:1 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 1:0 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
15.
Ренн
 Заявка 4 0 1 3 4 - 9 1
16.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 4 0 0 4 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Лилль Андре Бенжамин 4
Весь список
  • 84'
    Тулуза пытается что-то создать.
  • 83'
    Реймс контролирует мяч.
  • 82'
    Nhoa Sangui получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Судья сигнализирует, что Nhoa Sangui из команды Реймс поставил подножку. Пострадал Суасо Габриэль
  • 82'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Накамура Кейто и попал в каркас ворот!
  • 81'
    Ито Дзюня из команды Реймс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 81'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 81'
    Судья сигнализирует, что Бабика Шави из команды Тулуза поставил подножку. Пострадал Акиеме Серхио
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium Municipal. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 30.8% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 117
    Тулуза 58.1% (68)
    X 24.8% (29)
    Реймс 17.1% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тулуза
    Ничья
    Реймс
    3.60
    Реклама, zenit.win
    3.60
    Реклама, betcity.ru
    4.40
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тулуза 1:0 Реймс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Реймс

    Исход игры
    Тулуза
    58.1% (68)
    Ничья
    24.8% (29)
    Реймс
    17.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    67.54% (77)
    Нет
    32.46% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    30.8% (36)
    1:0 Тулуза
    23.9% (28)
    1:1 Ничья
    20.5% (24)
    1:2 Реймс
    11.1% (13)
    0:1 Реймс
    2.6% (3)
    2:0 Тулуза
    1.7% (2)
    0:2 Реймс
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Тулуза
    Реймс
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный