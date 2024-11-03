Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Хорошую попытку сделал Кинг Джошуа . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

47' Маккензи Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Крессвел Чарли завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

46' Абухляль Закария нанес удар головой, но Йеванн Диуф спокойно отбил мяч.

46' Каманзи Уоррен из команды Тулуза своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Сидибе Джибриль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Удар от ворот произведет Реймс

37' Диуф Йеванн взял и забрал мяч на выходе

37' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Ито Дзюня пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

33' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Реймс

31' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Ито Дзюня навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновится спорным мячом

27' Ох, нехорошо это выглядит. Маккензи Марк получил травму и медбригада забирает его с поля.

25' Маккензи Марк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Удар от ворот произведет Реймс

23' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Кинг Джошуа пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

21' Крессвел Чарли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Guillaume Restes делает важнейший сейв!

19' Акиеме Серхио пробует нанести удар издали, но Guillaume Restes держит все под контролем

19' Ито Дзюня навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Guillaume Restes из команды Тулуза перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

16' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ито Дзюня выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Удар от ворот произведет Тулуза

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Атангана-Эдоа Валентин получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Атангана-Эдоа Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Реймс

9' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Коне Амаду получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Коне Амаду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Тулуза совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Тулуза идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Фофана Яя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Реймс идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Тулуза совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Реймс начинает с центра поля