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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Вернис Матьё
Тулуза
1:0
Конец матча
Реймс
0'
77' Желтая карточка
Накамура Кейто
81' Желтая карточка
Сангюи Ноа
1:0
84' Гол
Абухляль Закария
86' Желтая карточка
Агбаду Эммануэль
90'+5

Ход матча

73'
 
Сангюи Ноа
Фофана Яя
73'
Бабика Шави
Гбоо Янн
 
73'
Суасо Габриэль
Каманзи Уоррен
 
77'
 
Накамура Кейто
81'
 
Сангюи Ноа
84'
Абухляль Закария
(Суасо Габриэль)
1:0
86'
 
Агбаду Эммануэль
86'
 
Диакон Мамаду
Окуму Джозеф
90'
 
Бамба Мохаммед
Коне Амаду
90'
Магри Франк
Абухляль Закария
 
90'
 
Niama Sissoko
Дьяките Умар

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 16 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 377 Количество передач 378
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 117
Тулуза 58.1% (68)
X 24.8% (29)
Реймс 17.1% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
50
Ресте
Гийом
12
Каманзи
Уоррен
19
Сидибе
Джибриль
4
Крессвел
Чарли
3
Маккензи
Марк
15
Доннум
Арон
23
Кассерес
Кристиан
7
Абухляль
Закария
8
Сьерро
Венсан
13
Кинг
Джошуа
10
Гбоо
Янн
94
Диуф
Йеванн
21
Кипре
Седрик
2
Окуму
Джозеф
5
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
72
Коне
Амаду
6
Атангана-Эдоа
Валентин
71
Фофана
Яя
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
Тулуза
4-2-3-1
Реймс
4-3-3

История личных встреч

Тулуза
Реймс

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

15.4%
53.8%
30.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 5 побед

17 матчей

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
2:3
Л1
1:1
Л1
3:0
К
3:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
1:1
К
4:4
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
2:2
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
3:2
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:1

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.7
1.43

Среднее время на гол

52
63

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.43
1.3

Среднее время на гол

63
69

Всего голов

27
23

Голов в среднем за матч

1.59
1.35

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

56
66

Бомбардиры внутри турнира

Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абухляль Закария 4 0.4
Бабика Шави 3 0.3
Гбоо Янн 2 0.2
Кинг Джошуа 2 0.2
Сидибе Джибриль 0 0
Сьерро Венсан 0 0
Николайсен Расмус 0 0
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Накамура Кейто 5 0.5
Манетси Маршал 3 0.3
Ито Дзюня 2 0.2
Дьяките Умар 2 0.2
Фофана Яя 1 0.1
Акиеме Серхио 1 0.1
Окуму Джозеф 1 0.1
Теума Тедди 1 (1) 0.1
Бута 0 0
Кипре Седрик 0 0
Сангюи Ноа 0 0

Карточки

Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассерес Кристиан 4 0
Доннум Арон 3 0
Магри Франк 1 1
Мартинес Карлес 2 0
Сидибе Джибриль 1 0
Кинг Джошуа 1 0
Зайц Миха 1 0
Сьерро Венсан 1 0
Абухляль Закария 1 0
Маккензи Марк 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Бабика Шави 1 0
Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фофана Яя 4 0
Дьяките Умар 3 0
Бута 3 0
Манетси Маршал 3 0
Накамура Кейто 2 0
Агбаду Эммануэль 2 0
Атангана-Эдоа Валентин 2 0
Коне Амаду 0 1
Теума Тедди 1 0
Окуму Джозеф 1 0
Диакон Мамаду 1 0
Сангюи Ноа 1 0

Результаты матчей

Тулуза
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
3
Тулуза
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Реймс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
7
Тулуза
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Реймс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
38%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

5
8
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
40%
2
25%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Забито

13
16
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
3
23%
3
19%
1-15
2
15%
3
19%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
1
11%
2
13%
1-15
3
33%
4
27%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
22%
1
7%
46-60
1
11%
2
13%
61-75
2
22%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Тулуза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Монпелье - Тулуза 0:3 Тулуза - Анже 1:1 Лилль - Тулуза 2:1 Тулуза - Лион 1:2
Брест - Тулуза 2:0 Тулуза - Гавр 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Ницца - Тулуза 1:1 Тулуза - Нант 0:0 Тулуза - Вальядолид 0:2 Эспаньол - Тулуза 0:0 Жирона - Тулуза 0:4 Рома - Тулуза 0:1 Тулуза - По 2:2 Тулуза - Родез 2:1 Тулуза - Брест 0:3 ПСЖ - Тулуза 1:3 Тулуза - Монпелье 1:2 Лорьян - Тулуза 1:2 Тулуза - Марсель 2:2
Реймс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Реймс - Брест 1:2 Осер - Реймс 2:1 Реймс - Монпелье 4:2 Анже - Реймс 1:3
Реймс - ПСЖ 1:1 Нант - Реймс 1:2 Реймс - Ренн 2:1 Марсель - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:2 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2 Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0

Результаты матчей

Тулуза
Реймс

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тулуза
Реймс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 8 2 0 29 - 8 26
2.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
3.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
4.
Марсель
 Заявка 9 5 2 2 21 - 11 17
5.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
6.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
7.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
8.
Ланс
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
9.
Осер
 3:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 18 13
10.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
11.
Страсбург
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
12.
Тулуза
 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13.
Ренн
 0:3 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
15.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
16.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17.
Гавр
 1:0 Заявка 10 3 0 7 8 - 20 9
18.
Монпелье
 0:1 Заявка 10 1 1 8 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 3:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 0:3 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
13.
Гавр
 1:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Марсель
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Монпелье
 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Гавр
 1:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
15.
Осер
 3:0 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
16.
Ренн
 0:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 0:1 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
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Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Лилль Андре Бенжамин 4
Весь список
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    Прогнозы 117
    Тулуза 58.1% (68)
    X 24.8% (29)
    Реймс 17.1% (20)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тулуза 1:0 Реймс

    Исход игры
    Тулуза
    58.1% (68)
    Ничья
    24.8% (29)
    Реймс
    17.1% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.49% (53)
    Меньше
    53.51% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    67.54% (77)
    Нет
    32.46% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Тулуза
    30.8% (36)
    1:0 Тулуза
    23.9% (28)
    1:1 Ничья
    20.5% (24)
    1:2 Реймс
    11.1% (13)
    0:1 Реймс
    2.6% (3)
    2:0 Тулуза
    1.7% (2)
    0:2 Реймс
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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