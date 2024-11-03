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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Дешепи Бастьен
Нант
1:2
Второй тайм: 70'
Марсель
0'
0:1
24' Гол
Мопе Нил
1:1
39' Гол
Кадевере Тино
1:2
61' Гол
Гринвуд Мэйсон

Ход матча

24'
0:1
Мопе Нил
(Роу Джонатан)
39'
Кадевере Тино
(Коко Маркус)
1:1
59'
 
Луис Энрике
Коне Исмаэль
59'
 
Мурильо Микаэль
Мерлен Кентен
61'
1:2
Гринвуд Мэйсон
(Луис Энрике I)
68'
Ганаго Игнатиус
Томас Сорба
 
68'
Аблин Маттис
Мохамед Мостафа
 
68'
Амьен-Аду Кельвен
Коко Маркус
 
69'
 
Корнелиус Дерек
Лирола Поль
69'
 
Брассье Лилиан
Роу Джонатан

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 116 Количество передач 435
  • 22 Владение мячом, % 78

Владение мячом

Прогнозы 119
Нант 6.7% (8)
X 20.2% (24)
Марсель 73.1% (87)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лафон
Альбан
11
Коко
Маркус
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
3
Коцца
Николя
5
Чиривелья
Педро
6
Дуглас
Гомес
22
Томас
Сорба
10
Кадевере
Тино
27
Саймон
Мозес
31
Мохамед
Мостафа
1
Рульи
Херонимо
29
Лирола
Поль
5
Балерди
Леонардо
19
Кондогбия
Жоффрей
3
Мерлен
Кентен
25
Рабио
Адриен
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
10
Гринвуд
Мэйсон
51
Коне
Исмаэль
17
Роу
Джонатан
8
Мопе
Нил
Нант
4-2-3-1
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Нант
Марсель

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед

26 матчей

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:2
Л1
2:1
Л1
3:2
Л1
0:1
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:3
Л1
0:0
Л1
1:2
Л1
3:2
ТМК
1:2
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
3:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
1:1
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.92
1.15

Среднее время на гол

97
78

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

1.54
1.15

Среднее время на гол

58
78

Всего голов

32
30

Голов в среднем за матч

1.23
1.15

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23

Среднее время на гол

73
78

Бомбардиры внутри турнира

Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саймон Мозес 2 (1) 0.2
Лепенан Йоанн 2 0.2
Аблин Маттис 2 0.2
Bahereba Guirassy 2 0.2
Кадевере Тино 1 0.1
Дуглас Гомес 1 0.1
Томас Сорба 1 0.1
Мохамед Мостафа 1 0.1
Коко Маркус 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гринвуд Мэйсон 6 (1) 0.6
Луис Энрике I 4 0.4
Арит Амин 2 0.2
Роу Джонатан 2 0.2
Ваи Элье 2 (1) 0.2
Мопе Нил 2 0.2
Гарсия Улиссес 1 0.1
Лирола Поль 1 0.1
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.1
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коко Маркус 2 1
Дуглас Гомес 3 0
Зезе Натан 3 0
Паллуа Николя 2 0
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Гбамен Жан-Филипп 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Кадевере Тино 1 0
Амьен-Аду Кельвен 1 0
Лафон Альбан 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Мохамед Мостафа 1 0
Коцца Николя 1 0
Лепенан Йоанн 1 0
Ганаго Игнатиус 1 0
Аблин Маттис 1 0
Антуан Комбуаре 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 3 1
Мопе Нил 2 1
Балерди Леонардо 2 1
Де Дзерби Роберто 2 0
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 2 0
Брассье Лилиан 2 0
Роу Джонатан 2 0
Арит Амин 0 1
Рабио Адриен 1 0
Ронжье Валентин 1 0
Мерлен Кентен 1 0
Карбони Валентин 1 0
Enzo Sternal 1 0

Результаты матчей

Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

4
0
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Марсель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
5
Нант
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Марсель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

12
21
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
5
24%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
3
25%
2
10%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
2
18%
5
45%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нант
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Страсбург - Нант 3:1 Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2
Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3
Марсель
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - ПСЖ 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0
Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1

Результаты матчей

Нант
Марсель

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Нант
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
6
3
1
8
2.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 8 2 0 29 - 8 26
2.
Марсель
 2:1 Заявка 10 6 2 2 23 - 12 20
3.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
4.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
5.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
6.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
7.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
8.
Ланс
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
9.
Осер
 Заявка 10 4 1 5 17 - 18 13
10.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
11.
Страсбург
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
12.
Тулуза
 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13.
Ренн
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
14.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
15.
Нант
 1:2 Заявка 10 2 4 4 12 - 14 10
16.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17.
Гавр
 Заявка 10 3 0 7 8 - 20 9
18.
Монпелье
 Заявка 10 1 1 8 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
13.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
14.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
15.
Марсель
 2:1 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
16.
Нант
 1:2 Заявка 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 2:1 Заявка 6 5 0 1 18 - 6 15
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 1:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
15.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Лилль Андре Бенжамин 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
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    • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 119
    Нант 6.7% (8)
    X 20.2% (24)
    Марсель 73.1% (87)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нант
    Ничья
    Марсель
    3.90
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    3.90
    2.13
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нант 1:2 Марсель

    Исход игры
    Нант
    6.7% (8)
    Ничья
    20.2% (24)
    Марсель
    73.1% (87)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.91% (74)
    Меньше
    35.09% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    84.21% (96)
    Нет
    15.79% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    52.9% (63)
    1:1 Ничья
    18.5% (22)
    0:1 Марсель
    10.1% (12)
    1:3 Марсель
    4.2% (5)
    2:1 Нант
    4.2% (5)
    0:2 Марсель
    3.4% (4)
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