Тур: 10. Стадион: Стад де ля Божуар. Главный судья: Дешепи Бастьен
Ход матча
24'
0:1
39'
1:1
61'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
116 Количество передач 435
-
22 Владение мячом, % 78
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коко
Маркус
22
Томас
Сорба
27
Саймон
Мозес
29
Лирола
Поль
25
Рабио
Адриен
51
Коне
Исмаэль
17
Роу
Джонатан
8
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Коко МаркусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Томас СорбаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Зезе НатанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Аблин МаттисНападающий
-
66 Louis Leroux
-
-
Главный тренер: Камбуаре Антуан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Лирола ПольЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Коне ИсмаэльПолузащитник
-
17 Роу ДжонатанПолузащитник
-
8 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Луис ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
-
9 Ваи ЭльеНападающий
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Нант
Марсель
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
50%
8.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 12 побед
26 матчей
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
19.2%
34.6%
46.2%
5 побед 9 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.92
1.15
Среднее время на гол
97
78
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
1.54
1.15
Среднее время на гол
58
78
Всего голов
32
30
Голов в среднем за матч
1.23
1.15
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
Среднее время на гол
73
78
Бомбардиры внутри турнира
Нант
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саймон Мозес
|2 (1)
|0.2
|Лепенан Йоанн
|2
|0.2
|Аблин Маттис
|2
|0.2
|Bahereba Guirassy
|2
|0.2
|Кадевере Тино
|1
|0.1
|Дуглас Гомес
|1
|0.1
|Томас Сорба
|1
|0.1
|Мохамед Мостафа
|1
|0.1
|Коко Маркус
|0
|0
|Чиривелья Педро
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|0.6
|Луис Энрике I
|4
|0.4
|Арит Амин
|2
|0.2
|Роу Джонатан
|2
|0.2
|Ваи Элье
|2 (1)
|0.2
|Мопе Нил
|2
|0.2
|Гарсия Улиссес
|1
|0.1
|Лирола Поль
|1
|0.1
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.1
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Нант
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коко Маркус
|2
|1
|Дуглас Гомес
|3
|0
|Зезе Натан
|3
|0
|Паллуа Николя
|2
|0
|Кастеллетто Жан-Шарль
|2
|0
|Гбамен Жан-Филипп
|1
|0
|Чиривелья Педро
|1
|0
|Кадевере Тино
|1
|0
|Амьен-Аду Кельвен
|1
|0
|Лафон Альбан
|1
|0
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0
|Мохамед Мостафа
|1
|0
|Коцца Николя
|1
|0
|Лепенан Йоанн
|1
|0
|Ганаго Игнатиус
|1
|0
|Аблин Маттис
|1
|0
|Антуан Комбуаре
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корнелиус Дерек
|3
|1
|Мопе Нил
|2
|1
|Балерди Леонардо
|2
|1
|Де Дзерби Роберто
|2
|0
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|2
|0
|Брассье Лилиан
|2
|0
|Роу Джонатан
|2
|0
|Арит Амин
|0
|1
|Рабио Адриен
|1
|0
|Ронжье Валентин
|1
|0
|Мерлен Кентен
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
|Enzo Sternal
|1
|0
Результаты матчей
Нант
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Марсель
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
4
0
Нант
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Марсель
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
5
Нант
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Марсель
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
33%
2
13%
1-15
1
17%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
3
20%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
3
60%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
12
21
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
1 Не забивали 1
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
5
24%
16-30
1
8%
4
19%
31-45
2
17%
4
19%
46-60
1
8%
4
19%
61-75
3
25%
2
10%
76-90
Пропущено
11
11
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
2
18%
5
45%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нант
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Страсбург - Нант 3:1 Нант - Ницца 1:1 Лион - Нант 2:0 Нант - Сент-Этьен 2:2
Анже - Нант 1:1 Нант - Реймс 1:2 Монпелье - Нант 1:3 Нант - Осер 2:0 Тулуза - Нант 0:0 Кристал Пэлас - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:1 Лаваль - Нант 1:2 Нант - Дюнкерк 2:1 Гамбург - Нант 4:2 Кан - Нант 0:1 Монако - Нант 4:0 Нант - Лилль 1:2 Брест - Нант 0:0 Монпелье - Нант 1:1 Нант - Ренн 0:3
Марсель
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Марсель - ПСЖ 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Марсель - Анже 1:1 Страсбург - Марсель 1:0
Лион - Марсель 2:3 Марсель - Ницца 2:0 Тулуза - Марсель 1:3 Марсель - Реймс 2:2 Брест - Марсель 1:5 Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0 Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1
Результаты матчей
Нант
Марсель
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Нант
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
41
14
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
36
63
18
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 8
|26
|2.
|2:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|23 - 12
|20
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 9
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 18
|13
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|19 - 19
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|15.
|1:2 Заявка
|10
|2
|4
|4
|12 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 12
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|15.
|2:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|16.
|1:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1 Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 6
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|1:2 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|8 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|5 (5)
|Монако
|Камара Ламин
|1 4
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
|Лилль
|Андре Бенжамин
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Нант 1:2 Марсель
Исход игры
Нант
6.7% (8)
Ничья
20.2% (24)
Марсель
73.1% (87)
Тотал 2.5
Больше
64.91% (74)
Меньше
35.09% (40)
Обе команды забьют
Да
84.21% (96)
Нет
15.79% (18)
Популярный счёт
1:2 Марсель
52.9% (63)
1:1 Ничья
18.5% (22)
0:1 Марсель
10.1% (12)
1:3 Марсель
4.2% (5)
2:1 Нант
4.2% (5)
0:2 Марсель
3.4% (4)
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