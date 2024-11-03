Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [10] минут(а)

87' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

84' ШТАНГА! Так было близко к голу - Рабио Адриен нанес удар в каркас ворот!

83' Гринвуд Мэйсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Удар от ворот произведет Нант

78' Матч возобновлен

78' Рульи Херонимо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Удар от ворот произведет Марсель

75' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

73' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Мопе Нил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

70' Удар от ворот произведет Марсель

69' Игра в одни ворота сейчас. Марсель доминирует и владеет мячом

67' Оооо... вот это был удар! Кадевере Тино должен был забить с этой позиции.

67' Кадевере Тино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Кадевере Тино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Чиривелья Педро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Хорошую попытку сделал Мохамед Мостафа . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Коцца Николя создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Г О О О О Л - Гринвуд Мэйсон из команды Марсель левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

61' Луис Энрике I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

61' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Марсель

59' Кадевере Тино создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Саймон Мозес из команды Нант своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Нант идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Роу Джонатан пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем

56' Роу Джонатан из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Удар от ворот произведет Марсель

53' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Коцца Николя выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Удар от ворот произведет Марсель

50' Мохамед Мостафа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Нант совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Удар от ворот произведет Нант

48' Роу Джонатан нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

48' Гринвуд Мэйсон из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе

46' Нант совершает вбрасывание на своей половине поля