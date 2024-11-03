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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Ангула Гаэль
Осер
3:0
Второй тайм: 81'
Ренн
0'
1:0
27' Гол
Перрен Гаэтан
35' Желтая карточка
Матусива Азор
2:0
39' Гол
Перрен Гаэтан
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Мюинга Арно
64' Желтая карточка
Файе Микаил
3:0
65' Пенальти
Синайоко Лассин

Ход матча

27'
Перрен Гаэтан
1:0
35'
 
Матусива Азор
39'
Перрен Гаэтан
(Траоре Хамед)
2:0
46'
 
Сантамария Батист
Матусива Азор
46'
 
Гуйри Амин
Камара Глен
46'
 
Файе Микаил
Ву Кристофер
55'
Синайоко Лассин
Бейр Телониус
 
61'
 
Ассиньон Лоренс
Хатебур Ханс
62'
 
Мюинга Арно
64'
 
Файе Микаил
65'
Синайоко Лассин
3:0
74'
 
Грёнбек Альберт
Жота Серран
78'
Онаиву Адо
Траоре Хамед
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 157 Количество передач 264
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогнозы 116
Осер 21.6% (25)
X 41.4% (48)
Ренн 37.1% (43)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Осер
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Леон
Донован
20
Диоманде
Синали
4
Жубал
Мендес
92
Акпа
Клеман
23
Хувер
Ки-Джана
14
Менса
Гидеон
42
Овусу
Элиша
27
Дануа
Кевин
10
Перрен
Гаэтан
25
Траоре
Хамед
9
Бейр
Телониус
30
Манданда
Стив
33
Хатебур
Ханс
55
Эстигор
Лео
4
Ву
Кристофер
3
Трюффер
Адриен
6
Матусива
Азор
20
Гомес
Карлос
III
11
Блас
Людовик
28
Камара
Глен
27
Жота
Серран
9
Мюинга
Арно
Осер
3-4-2-1
Ренн
4-1-4-1

История личных встреч

Осер
Ренн

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы

История матчей

Л1
0:0
Л1
5:0
К
0:1
Л1
1:1
Л1
0:1
Л1
0:0
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
0:1
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
1:2

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

0.5
0.67

Среднее время на гол

180
135

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1
0.58

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

90
154

Бомбардиры внутри турнира

Осер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Хамед 4 0.4
Перрен Гаэтан 3 0.3
Диоманде Синали 2 0.2
Овусу Элиша 1 0.1
Синайоко Лассин 1 (1) 0.1
Равелсон Райан 1 0.1
Онаиву Адо 1 0.1
Бейр Телониус 1 0.1
Кулибали Лассо 1 0.1
Жубал Мендес 1 (1) 0.1
Леон Донован 0 0
Менса Гидеон 0 0
Жоли Поль 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Блас Людовик 3 0.3
Мюинга Арно 3 (2) 0.3
Гуйри Амин 1 0.1
Грёнбек Альберт 1 0.1
Гомес Карлос III 1 0.1
Жота Серран 1 0.1
Буриго Бенжамен 1 0.1
Эстигор Лео 1 0.1
Мейстер Хенрик 1 0.1
Сантамария Батист 0 0
Камара Глен 0 0
Ассиньон Лоренс 0 0

Карточки

Осер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жубал Мендес 3 0
Овусу Элиша 3 0
Диоманде Синали 3 0
Хувер Ки-Джана 1 1
Равелсон Райан 2 0
Синайоко Лассин 2 0
Акпа Клеман 2 0
Онаиву Адо 0 1
Леон Донован 1 0
Перрен Гаэтан 1 0
Траоре Хамед 1 0
Ошо Гэбриэл 1 0
Жоли Поль 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 4 0
Ассиньон Лоренс 3 0
Блас Людовик 2 0
Эстигор Лео 2 0
Ву Кристофер 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Хатебур Ханс 1 0
Сантамария Батист 1 0
Матусива Азор 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Джеймс Джордан 1 0
Файе Микаил 1 0

Результаты матчей

Осер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ренн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
5
Осер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ренн
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

2
8
Осер
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Ренн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

12
3
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90

Забито

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
0
0%
2
14%
1-15
5
36%
4
29%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
3
21%
1
7%
61-75
1
7%
3
21%
76-90

Пропущено

17
11
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
3
27%
16-30
1
6%
1
9%
31-45
2
12%
4
36%
46-60
4
24%
1
9%
61-75
5
29%
29%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лион - Осер 2:2 Осер - Реймс 2:1 Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0
Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0
Ренн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ренн - Гавр 1:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1
Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5

Результаты матчей

Осер
Ренн

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
7 раз 78%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Осер
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
3
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
2
7
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 8 2 0 29 - 8 26
2.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
3.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
4.
Марсель
 Заявка 9 5 2 2 21 - 11 17
5.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
6.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
7.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
8.
Ланс
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
9.
Осер
 3:0 Заявка 10 4 1 5 16 - 18 13
10.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
11.
Страсбург
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
12.
Тулуза
 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13.
Ренн
 0:3 Заявка 10 3 2 5 13 - 15 11
14.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
15.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
16.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17.
Гавр
 1:0 Заявка 10 3 0 7 8 - 20 9
18.
Монпелье
 0:1 Заявка 10 1 1 8 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 3:0 Заявка 5 4 0 1 10 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 0:3 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
13.
Гавр
 1:0 Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Марсель
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Монпелье
 0:1 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Гавр
 1:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
15.
Осер
 3:0 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
16.
Ренн
 0:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 0:1 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Лилль Андре Бенжамин 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 81'
    Эстигор Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 81'
    Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 80'
    Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 80'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 80'
    Удар от ворот произведет Ренн
  • 80'
    Контроль мяча: Осер: 37%, Ренн: 63%.
  • 80'
    Дануа Кевин пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 75'
      Контроль мяча: Осер: 35%, Ренн: 65%.
    • 75'
      Эстигор Лео выиграл воздушное противоборство у Синайоко Лассин.
    • 74'
      Гуйри Амин наказан за толчок Акпа Клеман
    • 74'
      Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 74'
      Осер пытается что-то создать.
    • 74'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Тактическая замена. Жота уходит с поля и его заменяет Грёнбек Альберт
    • 73'
      Жота нанес удар головой, но Донован Леон спокойно отбил мяч.
    • 73'
      Гомес Карлос III из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 73'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 72'
      Эстигор Лео из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Перрен Гаэтан из команды Осер разыграл угловой с правого угла.
    • 72'
      Микаил Файе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 72'
      Микаил Файе из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 71'
      Эстигор Лео ослабляет давление, выбив мяч.
    • 71'
      Осер пытается что-то создать.
    • 71'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 70'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 70'
      Контроль мяча: Осер: 37%, Ренн: 63%.
    • 70'
      Эстигор Лео выиграл воздушное противоборство у Синайоко Лассин.
    • 70'
      Осер контролирует мяч.
    • 69'
      Сантамария Батист из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Дануа Кевин.
    • 69'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 69'
      Ренн контролирует мяч.
    • 68'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Ренн контролирует мяч.
    • 68'
      Осер пытается что-то создать.
    • 67'
      Осер начинает контратаку
    • 67'
      Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Гуйри Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 67'
      Хувер Ки-Джана ослабляет давление, выбив мяч.
    • 67'
      Хувер Ки-Джана из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 67'
      Ренн контролирует мяч.
    • 65'
      Г О О О О О Л - Синайоко Лассин из команды Осер забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Стив Манданда прыгнул не в ту сторону.
    • 65'
      Контроль мяча: Осер: 37%, Ренн: 63%.
    • 64'
      Микаил Файе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 64'
      ПЕНАЛЬТИ! - Микаил Файе совершил грубый фол. Синайоко Лассин заработал пенальти!
    • 64'
      После проверки VAR судья изменил решение - Осер пробьет пенальти!
    • 64'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра повтора, судья решил, что гол, который забила команда Ренн, будет отменен из-за фола.
    • 63'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ренн.
    • 62'
      Гуйри Амин сделал результативную передачу.
    • 62'
      Г О О О О О Л! Ренн забивает! Мюинга Арно отличился.
    • 62'
      Ренн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 62'
      Микаил Файе ослабляет давление, выбив мяч.
    • 61'
      Осер пытается что-то создать.
    • 61'
      Игрок из команды Ренн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 61'
      Тактическая замена. Хатебур Ханс уходит с поля и его заменяет Ассиньон Лоренс
    • 60'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: Осер: 37%, Ренн: 63%.
    • 60'
      Хорошую попытку сделал Гуйри Амин. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 60'
      Гомес Карлос III из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 59'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 59'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 59'
      Синайоко Лассин наказан за толчок Микаил Файе
    • 58'
      Трюффер Адриен задерживает мяч рукой
    • 58'
      Акпа Клеман из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 58'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 58'
      Судья сигнализирует, что Хувер Ки-Джана из команды Осер поставил подножку. Пострадал Жота
    • 57'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 56'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 56'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Осер пытается что-то создать.
    • 55'
      Тактическая замена. Бейр Телониус уходит с поля и его заменяет Синайоко Лассин
    • 55'
      Судья сигнализирует, что Блас Людовик из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Акпа Клеман
    • 55'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 55'
      Контроль мяча: Осер: 36%, Ренн: 64%.
    • 54'
      Хувер Ки-Джана нанес удар головой, но Стив Манданда спокойно отбил мяч.
    • 54'
      Дануа Кевин из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 54'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 53'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 53'
      Судья сигнализирует, что Жубал Мендес из команды Осер поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 53'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Трюффер Адриен наказан за толчок Траоре Хамед
    • 52'
      Дануа Кевин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 52'
      Гуйри Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 52'
      Акпа Клеман ослабляет давление, выбив мяч.
    • 52'
      Акпа Клеман из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 51'
      Матч возобновлен
    • 50'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 50'
      Ренн контролирует мяч.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 50'
      Контроль мяча: Осер: 37%, Ренн: 63%.
    • 50'
      Шанс! Сантамария Батист из команды Ренн пробил головой, но мимо
    • 50'
      Блас Людовик из команды Ренн подал угловой справа.
    • 49'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 49'
      Гуйри Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 49'
      Хатебур Ханс из команды Ренн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 49'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 49'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 48'
      Осер контролирует мяч.
    • 48'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 46'
      Осер контролирует мяч.
    • 46'
      Тактическая замена. Ву Кристофер уходит с поля и его заменяет Микаил Файе
    • 46'
      Тактическая замена. Камара Глен уходит с поля и его заменяет Гуйри Амин
    • 46'
      Тактическая замена. Матусива Азор уходит с поля и его заменяет Сантамария Батист
    • 46'
      Жота из команды Ренн в офсайде
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Контроль мяча: Осер: 38%, Ренн: 62%.
    • 49'
      Эстигор Лео из команды Ренн толкнул локтем оппонента. Это Жубал Мендес заработал фол
    • 49'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 49'
      Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 49'
      Диоманде Синали из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Перрен Гаэтан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 48'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 48'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 48'
      Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 47'
      Судья сигнализирует, что Овусу Элиша из команды Осер поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 47'
      Эстигор Лео из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Осер пытается что-то создать.
    • 46'
      Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Диоманде Синали из команды Осер толкнул локтем оппонента. Это Блас Людовик заработал фол
    • 44'
      Матусива Азор выиграл воздушное противоборство у Бейр Телониус.
    • 44'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 43'
      Дануа Кевин наказан за толчок Эстигор Лео
    • 43'
      Хувер Ки-Джана из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Осер пытается что-то создать.
    • 42'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Акпа Клеман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 42'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 41'
      Траоре Хамед из команды Осер в офсайде
    • 41'
      Дануа Кевин из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Менса Гидеон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Контроль мяча: Осер: 38%, Ренн: 62%.
    • 40'
      Менса Гидеон сделал ключевой пас для гола!
    • 39'
      Траоре Хамед сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Перрен Гаэтан забивает с левой ноги!
    • 39'
      Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 39'
      Осер начинает контратаку
    • 39'
      Леон Донован из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 39'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 38'
      Ренн контролирует мяч.
    • 38'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 38'
      Осер контролирует мяч.
    • 38'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 37'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Ренн контролирует мяч.
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Овусу Элиша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 35'
      Матусива Азор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 35'
      Безумный фол. Матусива Азор грубо играет против соперника. Пострадал Овусу Элиша
    • 35'
      Контроль мяча: Осер: 41%, Ренн: 59%.
    • 35'
      Ренн контролирует мяч.
    • 34'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 34'
      Эстигор Лео выиграл воздушное противоборство у Дануа Кевин.
    • 33'
      Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Траоре Хамед
    • 33'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Овусу Элиша из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 32'
      Ренн контролирует мяч.
    • 32'
      Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 32'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 32'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Акпа Клеман из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 31'
      Хатебур Ханс выиграл воздушное противоборство у Менса Гидеон.
    • 31'
      Осер контролирует мяч.
    • 31'
      Гомес Карлос III наказан за толчок Менса Гидеон
    • 30'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Осер: 40%, Ренн: 60%.
    • 30'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Менса Гидеон
    • 29'
      Бейр Телониус выиграл воздушное противоборство у Эстигор Лео.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 28'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 28'
      Ренн контролирует мяч.
    • 27'
      Г О О О О Л - Перрен Гаэтан из команды Осер левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 27'
      Матусива Азор из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 27'
      Хувер Ки-Джана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 27'
      Хувер Ки-Джана из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 27'
      Осер пытается что-то создать.
    • 26'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 26'
      Ренн контролирует мяч.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 25'
      Контроль мяча: Осер: 37%, Ренн: 63%.
    • 25'
      Эстигор Лео из команды Ренн заходит слишком далеко, он валит Траоре Хамед.
    • 24'
      Гомес Карлос III пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем
    • 24'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 23'
      Камара Глен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 23'
      Осер пытается что-то создать.
    • 23'
      Ренн контролирует мяч.
    • 23'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 22'
      Близко! Траоре Хамед нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 22'
      Жубал Мендес успешно блокирует удар.
    • 22'
      Жота нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 22'
      Блас Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 21'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Менса Гидеон успешно блокирует удар.
    • 21'
      Ренн контролирует мяч.
    • 21'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 21'
      Перрен Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали
    • 20'
      Осер пытается что-то создать.
    • 20'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 20'
      Контроль мяча: Осер: 36%, Ренн: 64%.
    • 19'
      Ренн контролирует мяч.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 19'
      Дануа Кевин не смог попасть в створ ударом издали
    • 18'
      Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 17'
      Ренн контролирует мяч.
    • 17'
      Бейр Телониус пробует нанести удар издали, но Стив Манданда ловит мяч
    • 17'
      Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Осер пытается что-то создать.
    • 16'
      Осер контролирует мяч.
    • 16'
      Осер совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Осер: 35%, Ренн: 65%.
    • 15'
      Осер совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Акпа Клеман из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 14'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 13'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 12'
      Игрок команды Ренн играет рукой
    • 12'
      Эстигор Лео нанес удар головой, но Донован Леон спокойно отбил мяч.
    • 12'
      Блас Людовик из команды Ренн подал угловой слева.
    • 11'
      Жубал Мендес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Дануа Кевин из команды Осер поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
    • 10'
      Контроль мяча: Осер: 36%, Ренн: 64%.
    • 10'
      Осер контролирует мяч.
    • 10'
      Ренн контролирует мяч.
    • 9'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 9'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 8'
      Бейр Телониус задерживает мяч рукой
    • 8'
      Удар от ворот произведет Осер
    • 7'
      Хувер Ки-Джана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Жубал Мендес из команды Осер перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 7'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Ренн пытается что-то создать.
    • 5'
      Ренн контролирует мяч.
    • 5'
      Удар от ворот произведет Ренн
    • 5'
      Контроль мяча: Осер: 70%, Ренн: 30%.
    • 5'
      Дануа Кевин не смог попасть в створ ударом издали
    • 5'
      Бейр Телониус выиграл воздушное противоборство у Камара Глен.
    • 4'
      Жота из команды Ренн в офсайде
    • 3'
      Матч возобновлен
    • 3'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 3'
      Судья сигнализирует, что Овусу Элиша из команды Осер поставил подножку. Пострадал Гомес Карлос III
    • 3'
      Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 3'
      Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Менса Гидеон из команды Осер поставил подножку. Пострадал Гомес Карлос III
    • 2'
      Бейр Телониус из команды Осер в офсайде
    • 2'
      Осер пытается что-то создать.
    • 1'
      Ву Кристофер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Ву Кристофер из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Эстигор Лео из команды Ренн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Ренн контролирует мяч.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Ренн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de l'Abbe-Deschamps. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 66 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 116
    Осер 21.6% (25)
    X 41.4% (48)
    Ренн 37.1% (43)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Осер
    Ничья
    Ренн
    3.70
    3.70
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    2.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осер 3:0 Ренн

    Исход игры
    Осер
    21.6% (25)
    Ничья
    41.4% (48)
    Ренн
    37.1% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (48)
    Меньше
    57.89% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.7% (46)
    1:2 Ренн
    22.4% (26)
    2:1 Осер
    14.7% (17)
    0:1 Ренн
    11.2% (13)
    1:0 Осер
    3.4% (4)
    0:2 Ренн
    1.7% (2)
    3:0 Осер
    1.7% (2)
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