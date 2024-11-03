Тур: 10. Стадион: Аббе-Дешам. Главный судья: Ангула Гаэль
0'
1:0
27' ГолПеррен Гаэтан
35' Желтая карточкаМатусива Азор
2:0
39' ГолПеррен Гаэтан
62' Undefined phrase: football_event_Мюинга Арно
64' Желтая карточкаФайе Микаил
3:0
65' ПенальтиСинайоко Лассин
4:0
90' ГолОнаиву Адо
90'+7
Ход матча
27'
1:0
35'
39'
2:0
62'
64'
65'
3:0
90'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
3 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
157 Количество передач 264
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Леон
Донован
92
Акпа
Клеман
14
Менса
Гидеон
42
Овусу
Элиша
27
Дануа
Кевин
25
Траоре
Хамед
33
Хатебур
Ханс
55
Эстигор
Лео
11
Блас
Людовик
28
Камара
Глен
27
Жота
Серран
- Основной состав
-
16 Леон ДонованВратарь
- Защитник
- Защитник
-
92 Акпа КлеманЗащитник
- Защитник
-
14 Менса ГидеонЗащитник
-
42 Овусу ЭлишаПолузащитник
-
27 Дануа КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Траоре ХамедПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Диуссе АссанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадди ЭросПолузащитник
- Нападающий
-
19 Айе ФлорианНападающий
-
45 Онаиву АдоНападающий
-
Главный тренер: Пелиссье Кристоф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Хатебур ХансЗащитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Гомес КарлосПолузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
28 Камара ГленПолузащитник
-
27 Жота СерранПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Галлон ГотьеВратарь
-
15 Файе МикаилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуйри АминНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Осер
Ренн
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
8.3%
66.7%
25%
1 победа 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
0.5
0.67
Среднее время на гол
180
135
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1
0.58
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
90
154
Бомбардиры внутри турнира
Осер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Хамед
|4
|0.4
|Перрен Гаэтан
|3
|0.3
|Диоманде Синали
|2
|0.2
|Онаиву Адо
|2
|0.2
|Синайоко Лассин
|1 (1)
|0.1
|Овусу Элиша
|1
|0.1
|Равелсон Райан
|1
|0.1
|Бейр Телониус
|1
|0.1
|Кулибали Лассо
|1
|0.1
|Жубал Мендес
|1 (1)
|0.1
|Леон Донован
|0
|0
|Менса Гидеон
|0
|0
|Жоли Поль
|0
|0
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Блас Людовик
|3
|0.3
|Мюинга Арно
|3 (2)
|0.3
|Гуйри Амин
|1
|0.1
|Грёнбек Альберт
|1
|0.1
|Гомес Карлос III
|1
|0.1
|Жота Серран
|1
|0.1
|Буриго Бенжамен
|1
|0.1
|Эстигор Лео
|1
|0.1
|Мейстер Хенрик
|1
|0.1
|Сантамария Батист
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Ассиньон Лоренс
|0
|0
Карточки
Осер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жубал Мендес
|3
|0
|Овусу Элиша
|3
|0
|Диоманде Синали
|3
|0
|Хувер Ки-Джана
|1
|1
|Равелсон Райан
|2
|0
|Синайоко Лассин
|2
|0
|Акпа Клеман
|2
|0
|Онаиву Адо
|0
|1
|Леон Донован
|1
|0
|Перрен Гаэтан
|1
|0
|Траоре Хамед
|1
|0
|Ошо Гэбриэл
|1
|0
|Жоли Поль
|1
|0
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|4
|0
|Ассиньон Лоренс
|3
|0
|Блас Людовик
|2
|0
|Эстигор Лео
|2
|0
|Ву Кристофер
|2
|0
|Трюффер Адриен
|2
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Сантамария Батист
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
|Джеймс Джордан
|1
|0
|Файе Микаил
|1
|0
Результаты матчей
Осер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ренн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
5
Осер
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ренн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
2
8
Осер
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Ренн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
1
20%
61-75
2
18%
2
40%
76-90
Пропущено
5
12
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
40%
1
8%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
4
44%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
12
3
3 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Забито
18
14
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
6
33%
4
29%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
3
17%
3
21%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
2
11%
3
21%
76-90
Пропущено
17
15
6 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
4
27%
16-30
1
6%
2
13%
31-45
2
12%
4
27%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Осер
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Лион - Осер 2:2 Осер - Реймс 2:1 Сент-Этьен - Осер 3:1 Осер - Брест 3:0
Монпелье - Осер 3:2 Осер - Монако 0:3 Гавр - Осер 3:1 Нант - Осер 2:0 Осер - Ницца 2:1 Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Осер - Ред Стар 2:0 Труа - Осер 1:2 Гренобль - Осер 3:0 Орлеан - Осер 1:1 Осер - Конкарно 4:1 Амьен - Осер 0:0 Осер - Париж 2:0 Дюнкерк - Осер 1:3 Осер - Лаваль 4:0
Ренн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ренн - Гавр 1:0 Брест - Ренн 1:1 Ренн - Монако 1:2 ПСЖ - Ренн 3:1
Ренн - Ланс 1:1 Ренн - Монпелье 3:0 Реймс - Ренн 2:1 Страсбург - Ренн 3:1 Ренн - Лион 3:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Вердер 1:0 Ренн - Реал Сосьедад 2:0 Генгам - Ренн 3:0 Ренн - Анже 2:1 Ренн - Лаваль 2:1 Сен-Мало - Ренн 3:3 Реймс - Ренн 2:1 Ренн - Ланс 1:1 Мец - Ренн 2:3 Ренн - Брест 4:5
Результаты матчей
Осер
Ренн
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 70%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Осер
Ренн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
64
28
28
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 9
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 18
|13
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|19 - 19
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 12
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|8 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|5 (5)
|Монако
|Камара Ламин
|1 4
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
|Лилль
|Андре Бенжамин
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Осер 4:0 Ренн
Исход игры
Осер
21.6% (25)
Ничья
41.4% (48)
Ренн
37.1% (43)
Тотал 2.5
Больше
42.11% (48)
Меньше
57.89% (66)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (46)
1:2 Ренн
22.4% (26)
2:1 Осер
14.7% (17)
0:1 Ренн
11.2% (13)
1:0 Осер
3.4% (4)
0:2 Ренн
1.7% (2)
3:0 Осер
1.7% (2)
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