Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Микаил Файе совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Микаил Файе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Микаил Файе нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Блас Людовик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Осер

42' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Акпа Клеман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Блас Людовик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Г О О О О Л - Перрен Гаэтан забивает с левой ноги!

39' Осер идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Матч возобновлен

36' Овусу Элиша на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Матусива Азор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

33' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Траоре Хамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Удар от ворот произведет Осер

27' Г О О О О Л - Перрен Гаэтан из команды Осер левой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

27' Хувер Ки-Джана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Ренн

24' Гомес Карлос III пробует нанести удар издали, но Донован Леон держит все под контролем

23' Камара Глен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Удар от ворот произведет Ренн

22' Близко! Траоре Хамед нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

22' Жота нанес удар, но тот был заблокирован.

22' Блас Людовик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Удар от ворот произведет Ренн

21' Перрен Гаэтан не смог попасть в створ ударом издали

20' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Ренн

19' Дануа Кевин не смог попасть в створ ударом издали

18' Матусива Азор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Бейр Телониус пробует нанести удар издали, но Стив Манданда ловит мяч

17' Менса Гидеон из команды Осер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Осер совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Осер совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Игрок команды Ренн играет рукой

12' Эстигор Лео нанес удар головой, но Донован Леон спокойно отбил мяч.

9' Удар от ворот произведет Осер

8' Удар от ворот произведет Осер

7' Хувер Ки-Джана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Овусу Элиша выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удар от ворот произведет Ренн

5' Дануа Кевин не смог попасть в створ ударом издали

4' Жота из команды Ренн в офсайде

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Менса Гидеон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Ренн начинает с центра поля