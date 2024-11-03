74' Г О О О О О Л - Туре Абдулайе из команды Гавр забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенжамен Леконт прыгнул не в ту сторону.

73' После проверки VAR судья изменил решение - Гавр пробьет пенальти!

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Гавр

71' Него Лоик из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Назначен штрафной. Пострадал Yanis Zouaoui, его свалил Сако Фалае

68' Удар от ворот произведет Монпелье

68' Тактическая замена. Rassoul Ndiaye уходит с поля и его заменяет Сабби Эммануэль

68' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Хазри Вахби навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Гавр

63' Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Нзингула Рабби получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Нзингула Рабби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Rassoul Ndiaye нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Yanis Zouaoui навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Yanis Zouaoui ослабляет давление, выбив мяч.

55' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Гавр

53' Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Него Лоик пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

52' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Хазри Вахби навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Yanis Zouaoui ослабляет давление, выбив мяч.

47' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Сальмье Йоанн получил желтую карточку от судьи

47' Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.