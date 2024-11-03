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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 25178 Главный судья: Фраппар Стефани
Гавр
1:0
Конец матча
Монпелье
0'
31' Желтая карточка
Льорис Готье
35' Желтая карточка
Ферри Жордан
46' Желтая карточка
Сальмье Йоанн
1:0
73' Пенальти
Туре Абдулайе
90'+7

Ход матча

31'
Льорис Готье
 
35'
 
Ферри Жордан
46'
Сальмье Йоанн
 
60'
 
Аль-Тамари Мусса
Адамс Акор
68'
Сабби Эммануэль
Н'диайе Рассул
 
73'
Туре Абдулайе
1:0
74'
 
Кулибали Танги
Тшато Энзо
75'
 
Туре Бирама
Нзингула Рабби
81'
Кузяев Далер
Таргаллин Уссама
 
87'
 
Ндиайе Джуниор
Модибо Саньян

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 10
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 432 Количество передач 462
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 117
Гавр 54.7% (64)
X 32.5% (38)
Монпелье 12.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Десма
Артур
6
Юте-Кинкуэ
Этьенн
4
Льорис
Готье
22
Сальмье
Йоанн
94
Туре
Абдулайе
7
Него
Лоик
19
Н'диайе
Рассул
5
Таргаллин
Уссама
18
Зуауи
Янис
8
Кехта
Ясин
28
Айю
Андре
40
Лекомт
Бенжамен
29
Тшато
Энзо
52
Максимович
Никола
5
Модибо
Саньян
77
Сако
Фалае
3
Силла
Иссиага
12
Ферри
Жордан
19
Нзингула
Рабби
7
Норден
Арно
10
Хазри
Вахби
8
Адамс
Акор
Гавр
3-1-4-2
Монпелье
3-4-2-1

История личных встреч

Гавр
Монпелье

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
0:2
Л1
2:2
Л2
0:0
Л2
0:0

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Гавр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туре Абдулайе 3 (3) 0.3
Льорис Готье 1 0.1
Кузяев Далер 1 0.1
Н'диайе Рассул 1 0.1
Санганте Аруна 1 0.1
Опери Кристофер 0 0
Зуауи Янис 0 0
Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 3 0.3
Норден Арно 2 0.2
Саванье Тежи 1 (1) 0.1
Модибо Саньян 1 0.1
Нзингула Рабби 1 0.1
Хазри Вахби 0 0
Сако Фалае 0 0

Карточки

Гавр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юте-Кинкуэ Этьенн 2 1
Сальмье Йоанн 3 0
Касимир Хосуэ 3 0
Опери Кристофер 1 1
Льорис Готье 2 0
Туре Абдулайе 2 0
Санганте Аруна 2 0
Него Лоик 1 0
Кузяев Далер 1 0
Десма Артур 1 0
Н'диайе Рассул 1 0
Кехта Ясин 1 0
Джуджу Антуан 1 0
Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нзингула Рабби 4 0
Джодич Стефан 2 1
Ферри Жордан 3 0
Модибо Саньян 3 0
Саванье Тежи 1 1
Кулибали Танги 1 1
Норден Арно 2 0
Адамс Акор 2 0
Шотар Жорис 2 0
Хазри Вахби 1 0
Туре Бирама 1 0
Сако Фалае 1 0
Омерагич Бечир 1 0
Куяте Кики 1 0
Аль-Тамари Мусса 1 0

Результаты матчей

Гавр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Монпелье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
3
Гавр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Монпелье
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
11

Упущенные победы

2
4
Гавр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Монпелье
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Пропущено

13
16
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
38%
3
19%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
14
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
2
25%
1
7%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
4
50%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Пропущено

21
30
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
14%
5
17%
1-15
3
14%
6
20%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
7
33%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ренн - Гавр 1:0 Гавр - Лион 0:4 Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3
Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0
Монпелье
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Монпелье - Тулуза 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1
Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2

Результаты матчей

Гавр
Монпелье

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гавр
Монпелье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
5
5
2
8
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 8 2 0 29 - 8 26
2.
Монако
 Заявка 10 6 2 2 15 - 7 20
3.
Лилль
 Заявка 10 5 3 2 16 - 9 18
4.
Марсель
 Заявка 9 5 2 2 21 - 11 17
5.
Ницца
 Заявка 10 4 4 2 19 - 9 16
6.
Лион
 Заявка 10 4 3 3 17 - 15 15
7.
Реймс
 Заявка 10 4 2 4 16 - 15 14
8.
Ланс
 Заявка 10 3 5 2 9 - 7 14
9.
Осер
 Заявка 10 4 1 5 17 - 18 13
10.
Брест
 Заявка 10 4 1 5 13 - 16 13
11.
Страсбург
 Заявка 10 3 4 3 19 - 19 13
12.
Тулуза
 Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
13.
Ренн
 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
14.
Нант
 Заявка 9 2 4 3 11 - 12 10
15.
Сент-Этьен
 Заявка 10 3 1 6 10 - 24 10
16.
Анже
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
17.
Гавр
 Заявка 10 3 0 7 8 - 20 9
18.
Монпелье
 Заявка 10 1 1 8 8 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Осер
 Заявка 5 4 0 1 11 - 5 12
3.
Страсбург
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Монако
 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
5.
Ренн
 Заявка 5 3 1 1 9 - 3 10
6.
Брест
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Сент-Этьен
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
8.
Ницца
 Заявка 4 2 2 0 12 - 3 8
9.
Лилль
 Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
10.
Тулуза
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Лион
 Заявка 5 2 1 2 10 - 10 7
13.
Гавр
 Заявка 5 2 0 3 5 - 12 6
14.
Нант
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Ланс
 Заявка 4 1 2 1 2 - 2 5
16.
Марсель
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
17.
Анже
 Заявка 5 1 1 3 7 - 11 4
18.
Монпелье
 Заявка 5 1 1 3 5 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 5 4 0 1 16 - 5 12
2.
ПСЖ
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
3.
Лилль
 Заявка 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Монако
 Заявка 4 3 0 1 8 - 3 9
5.
Ланс
 Заявка 6 2 3 1 7 - 5 9
6.
Лион
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Ницца
 Заявка 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Реймс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Анже
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
10.
Нант
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Тулуза
 Заявка 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Брест
 Заявка 4 1 0 3 3 - 9 3
13.
Гавр
 Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
14.
Страсбург
 Заявка 5 0 2 3 9 - 14 2
15.
Осер
 Заявка 5 0 1 4 6 - 13 1
16.
Ренн
 Заявка 5 0 1 4 4 - 13 1
17.
Сент-Этьен
 Заявка 5 0 1 4 4 - 19 1
18.
Монпелье
 Заявка 5 0 0 5 3 - 16 0
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Топ бомбардиров
ПСЖ Баркола Бредли 8 (2)
Лилль Дэвид Джонатан 7
Ницца Гессан Эванн 6 (1)
Марсель Гринвуд Мэйсон 6 (1)
ПСЖ Дембеле Усман 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Камара Ламин 1 4
Марсель Корнелиус Дерек 1 3
Монако Вандерсон V 1 3
Ницца Данте Бонфим 4
Лилль Андре Бенжамин 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Гавр: 50%, Монпелье: 50%.
  • 97'
    Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Кулибали Танги навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Него Лоик ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    Шанс! Норден Арно из команды Монпелье пробил головой, но мимо
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    • 94'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 94'
      Лекомт Бенжамен делает важнейший сейв!
    • 93'
      Кузяев Далер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 93'
      Него Лоик из команды Гавр в офсайде
    • 93'
      Оооо... вот это был удар! Сабби Эммануэль должен был забить с этой позиции.
    • 93'
      Хорошую попытку сделал Сабби Эммануэль. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 92'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 92'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 92'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Десма Артур взял и забрал мяч на выходе
    • 91'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 90'
      Контроль мяча: Гавр: 48%, Монпелье: 52%.
    • 90'
      Максимович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 90'
      Хазри Вахби навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 89'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 89'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 89'
      Кехта Ясин из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Туре Бирама.
    • 87'
      Тактическая замена. Модибо Саньян уходит с поля и его заменяет Junior Ndiaye
    • 87'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 87'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Лекомт Бенжамен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 87'
      Айю Андре выиграл воздушное противоборство у Модибо Саньян.
    • 86'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 86'
      Силла Иссиага оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 86'
      Кузяев Далер из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 86'
      Хазри Вахби навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 86'
      Хорошую попытку сделал Туре Бирама. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 85'
      Контроль мяча: Гавр: 50%, Монпелье: 50%.
    • 85'
      Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 84'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 84'
      Шанс! Норден Арно из команды Монпелье пробил головой, но мимо
    • 84'
      Хазри Вахби из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 84'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 84'
      Аль-Тамари Мусса нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 83'
      Хазри Вахби из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 83'
      Судья сигнализирует, что Yanis Zouaoui из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Норден Арно
    • 82'
      Yanis Zouaoui выиграл воздушное противоборство у Ферри Жордан.
    • 82'
      Максимович Никола из команды Монпелье фолит на Льорис Готье, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!
    • 81'
      Тактическая замена. Таргаллин Уссама уходит с поля и его заменяет Кузяев Далер
    • 80'
      Контроль мяча: Гавр: 50%, Монпелье: 50%.
    • 80'
      Yanis Zouaoui из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 80'
      Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 80'
      Хазри Вахби навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 80'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 80'
      Гавр начинает контратаку
    • 79'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 79'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 79'
      Кехта Ясин не смог попасть в створ ударом издали
    • 78'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 77'
      Десма Артур из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 77'
      Судья сигнализирует, что Ферри Жордан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сабби Эммануэль
    • 75'
      Контроль мяча: Гавр: 53%, Монпелье: 47%.
    • 75'
      Тактическая замена. Нзингула Рабби уходит с поля и его заменяет Туре Бирама
    • 74'
      Тактическая замена. Тшато Энзо уходит с поля и его заменяет Кулибали Танги
    • 74'
      Команда Гавр забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 73'
      Г О О О О О Л - Туре Абдулайе из команды Гавр забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Бенжамен Леконт прыгнул не в ту сторону.
    • 73'
      После проверки VAR судья изменил решение - Гавр пробьет пенальти!
    • 72'
      ПЕНАЛЬТИ! - Сако Фалае играет рукой в штрафной! Сако Фалае вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
    • 72'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Гавр.
    • 71'
      Него Лоик из команды Гавр своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 71'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 71'
      Хазри Вахби из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 70'
      Контроль мяча: Гавр: 54%, Монпелье: 46%.
    • 70'
      Назначен штрафной. Пострадал Yanis Zouaoui, его свалил Сако Фалае.
    • 69'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 68'
      Удар от ворот произведет Монпелье
    • 68'
      Тактическая замена. Rassoul Ndiaye уходит с поля и его заменяет Сабби Эммануэль
    • 68'
      Айю Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 68'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 67'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 67'
      Сако Фалае из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Гавр начинает контратаку
    • 66'
      Юте-Кинкуэ Этьенн из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 66'
      Хазри Вахби навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 65'
      Льорис Готье ослабляет давление, выбив мяч.
    • 65'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Гавр: 54%, Монпелье: 46%.
    • 64'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 64'
      Rassoul Ndiaye из команды Гавр толкнул локтем оппонента. Это Ферри Жордан заработал фол
    • 63'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 63'
      Шанс! Норден Арно из команды Монпелье пробил головой, но мимо
    • 63'
      Сако Фалае из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 62'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 62'
      Льорис Готье выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 61'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 61'
      Нзингула Рабби возвращается на поле.
    • 61'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Тактическая замена. Адамс Акор уходит с поля и его заменяет Аль-Тамари Мусса
    • 60'
      Ох, нехорошо это выглядит. Нзингула Рабби получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 60'
      Контроль мяча: Гавр: 56%, Монпелье: 44%.
    • 59'
      Нзингула Рабби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 59'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 59'
      Силла Иссиага из команды Монпелье перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 59'
      Туре Абдулайе из команды Гавр опасно и грубо сыграл. Нзингула Рабби пострадал.
    • 59'
      Rassoul Ndiaye нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 59'
      Yanis Zouaoui навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 58'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 58'
      Туре Абдулайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Модибо Саньян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 57'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 56'
      Силла Иссиага нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 56'
      Айю Андре ослабляет давление, выбив мяч.
    • 56'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 56'
      Хазри Вахби из команды Монпелье подал угловой справа.
    • 55'
      Yanis Zouaoui ослабляет давление, выбив мяч.
    • 55'
      Контроль мяча: Гавр: 55%, Монпелье: 45%.
    • 55'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 54'
      Удар от ворот произведет Гавр
    • 54'
      Монпелье пытается что-то создать.
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Таргаллин Уссама из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Норден Арно
    • 53'
      Айю Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 53'
      Гавр совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Него Лоик пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
    • 52'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 52'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 52'
      Хазри Вахби навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 51'
      Кехта Ясин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 51'
      Льорис Готье из команды Гавр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 51'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 50'
      Гавр пытается что-то создать.
    • 50'
      Гавр контролирует мяч.
    • 50'
      Контроль мяча: Гавр: 52%, Монпелье: 48%.
    • 49'
      Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 49'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Судья сигнализирует, что Льорис Готье из команды Гавр поставил подножку. Пострадал Норден Арно
    • 48'
      Гавр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Yanis Zouaoui ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Матч возобновлен
    • 47'
      Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 46'
      Сальмье Йоанн получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 46'
      Сальмье Йоанн из команды Гавр заходит слишком далеко, он валит Хазри Вахби.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Oceane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 117
    Гавр 54.7% (64)
    X 32.5% (38)
    Монпелье 12.8% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гавр 1:0 Монпелье

    Исход игры
    Гавр
    54.7% (64)
    Ничья
    32.5% (38)
    Монпелье
    12.8% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.58% (36)
    Меньше
    68.42% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    60.53% (69)
    Нет
    39.47% (45)
    Популярный счёт
    1:0 Гавр
    31.6% (37)
    1:1 Ничья
    28.2% (33)
    2:1 Гавр
    20.5% (24)
    1:2 Монпелье
    6.8% (8)
    0:0 Ничья
    3.4% (4)
    0:2 Монпелье
    1.7% (2)
    0:1 Монпелье
    1.7% (2)
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