Тур: 10. Стадион: Осеан. Зрители: 25178 Главный судья: Фраппар Стефани
0'
31' Желтая карточкаЛьорис Готье
35' Желтая карточкаФерри Жордан
46' Желтая карточкаСальмье Йоанн
1:0
73' ПенальтиТуре Абдулайе
90'+7
Ход матча
31'
35'
46'
73'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 10
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
432 Количество передач 462
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
30
Десма
Артур
18
Зуауи
Янис
28
Айю
Андре
29
Тшато
Энзо
77
Сако
Фалае
12
Ферри
Жордан
10
Хазри
Вахби
- Основной состав
-
30 Десма АртурВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Зуауи ЯнисПолузащитник
- Нападающий
-
28 Айю АндреНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
25 Конфес АлуаПолузащитник
-
14 Кузяев ДалерПолузащитник
- Полузащитник
-
46 Хусни ИлиесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Сумаре ИссаНападающий
-
Главный тренер: Дигар Дидье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Тшато ЭнзоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Защитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Геген АксельЗащитник
-
20 Туре БирамаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Шеннахи ТеоПолузащитник
- Нападающий
-
47 Yael Mouanga
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Гавр
Монпелье
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Гавр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туре Абдулайе
|3 (3)
|0.3
|Льорис Готье
|1
|0.1
|Кузяев Далер
|1
|0.1
|Н'диайе Рассул
|1
|0.1
|Санганте Аруна
|1
|0.1
|Опери Кристофер
|0
|0
|Зуауи Янис
|0
|0
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Акор
|3
|0.3
|Норден Арно
|2
|0.2
|Саванье Тежи
|1 (1)
|0.1
|Модибо Саньян
|1
|0.1
|Нзингула Рабби
|1
|0.1
|Хазри Вахби
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
Карточки
Гавр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юте-Кинкуэ Этьенн
|2
|1
|Сальмье Йоанн
|3
|0
|Касимир Хосуэ
|3
|0
|Опери Кристофер
|1
|1
|Льорис Готье
|2
|0
|Туре Абдулайе
|2
|0
|Санганте Аруна
|2
|0
|Него Лоик
|1
|0
|Кузяев Далер
|1
|0
|Десма Артур
|1
|0
|Н'диайе Рассул
|1
|0
|Кехта Ясин
|1
|0
|Джуджу Антуан
|1
|0
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нзингула Рабби
|4
|0
|Джодич Стефан
|2
|1
|Ферри Жордан
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Саванье Тежи
|1
|1
|Кулибали Танги
|1
|1
|Норден Арно
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Шотар Жорис
|2
|0
|Хазри Вахби
|1
|0
|Туре Бирама
|1
|0
|Сако Фалае
|1
|0
|Омерагич Бечир
|1
|0
|Куяте Кики
|1
|0
|Аль-Тамари Мусса
|1
|0
Результаты матчей
Гавр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Монпелье
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Гавр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Монпелье
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
11
Упущенные победы
2
4
Гавр
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Монпелье
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Пропущено
13
16
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
1
8%
1
6%
61-75
5
38%
3
19%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
4
80%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
14
2 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
3
38%
2
14%
61-75
2
25%
1
7%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
4
50%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Пропущено
21
30
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 10
3
14%
5
17%
1-15
3
14%
6
20%
16-30
2
10%
5
17%
31-45
2
10%
7
23%
46-60
4
19%
3
10%
61-75
7
33%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Гавр
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ренн - Гавр 1:0 Гавр - Лион 0:4 Брест - Гавр 2:0 Гавр - Лилль 0:3
Монако - Гавр 3:1 Тулуза - Гавр 2:0 Гавр - Осер 3:1 Сент-Этьен - Гавр 0:2 Гавр - ПСЖ 1:4 Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0
Монпелье
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Монпелье - Тулуза 0:3 Монпелье - Марсель 0:5 Реймс - Монпелье 4:2 Монако - Монпелье 2:1
Монпелье - Осер 3:2 Ренн - Монпелье 3:0 Монпелье - Нант 1:3 ПСЖ - Монпелье 6:0 Монпелье - Страсбург 1:1 Майнц - Монпелье 3:1 Монпелье - Мартиг 2:1 Фиорентина - Монпелье 2:1 Монпелье - Сент-Этьен 1:2 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Жирона - Монпелье 3:3 Ланс - Монпелье 2:2 Монпелье - Монако 0:2 Тулуза - Монпелье 1:2 Монпелье - Нант 1:1 Реймс - Монпелье 1:2
Результаты матчей
Гавр
Монпелье
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гавр
Монпелье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
55
28
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|29 - 8
|26
|2.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|15 - 7
|20
|3.
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 9
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|21 - 11
|17
|5.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 9
|16
|6.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|17 - 15
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 7
|14
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 18
|13
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|19 - 19
|13
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|13 - 16
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|11 - 12
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 24
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|17.
|Заявка
|10
|3
|0
|7
|8 - 20
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|8 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 3
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 3
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 10
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 12
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|18.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 14
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|16 - 5
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 4
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|9 - 14
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 13
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 19
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 16
|0
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- — Зона вылета
|ПСЖ
|Баркола Бредли
|8 (2)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|7
|Ницца
|Гессан Эванн
|6 (1)
|Марсель
|Гринвуд Мэйсон
|6 (1)
|ПСЖ
|Дембеле Усман
|5 (5)
|Монако
|Камара Ламин
|1 4
|Марсель
|Корнелиус Дерек
|1 3
|Монако
|Вандерсон V
|1 3
|Ницца
|Данте Бонфим
|4
|Лилль
|Андре Бенжамин
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гавр 1:0 Монпелье
Исход игры
Гавр
54.7% (64)
Ничья
32.5% (38)
Монпелье
12.8% (15)
Тотал 2.5
Больше
31.58% (36)
Меньше
68.42% (78)
Обе команды забьют
Да
60.53% (69)
Нет
39.47% (45)
Популярный счёт
1:0 Гавр
31.6% (37)
1:1 Ничья
28.2% (33)
2:1 Гавр
20.5% (24)
1:2 Монпелье
6.8% (8)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:2 Монпелье
1.7% (2)
0:1 Монпелье
1.7% (2)
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